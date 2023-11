TrofeoRally ACI Vicenza: Battaglin e Zaramella sono i vincitori con le auto moderne

Dopo lo svolgimento del Rally Città di Schio, ultimo atto stagionale, il pilota di Marostica bissa la vittoria del 2020 e tra i copiloti svetta il giovane padovano.

Vicenza – È stato il recente Rally Città di Schio svoltosi venerdì e sabato della scorsa settimana a far calare il sipario sull’edizione 2023 del Trofeo Rally ACI Vicenza, organizzato per il quinto anno dall’Ente berico in collaborazione con la Scuderia Palladio Historic.

Nonostante l’assenza in gara a Schio, ad Alessandro Battaglin sono stati sufficienti i punti acquisiti al Dolomiti Brenta, Città di Scorzè e Città di Bassano alla guida della Hyundai i20 per primeggiare tra i piloti e bissare la vittoria conseguita nel 2020. A contrastare il pilota di Marostica ci ha provato Nicola Dall’Osto, detentore del titolo 2022, che ha chiuso al secondo posto con la Renault Clio RS grazie a due eccellenti prestazioni a Bassano e Schio. A completare il podio dei piloti è Roberto Carlo Sbalchiero con la Clio in versione “Racing Start”. Quarta posizione per Paolo Alessio che ha utilizzato sia Skoda Fabia, sia Toyota Yaris, precedendo Pierdomenico Fiorese su Mitsubishi Lancer, vincitore tra i piloti “over 60”.

Nelle classifiche di Gruppo, Battaglin si aggiudica RC2N mentre nessun conduttore negli altri ha conseguito il minimo dei punteggi previsti dal regolamento. Classi: Battaglin vince ovviamente la R5/Rally2, Dall’Osto la N3, Sbalchiero la RS 2.0, Spinnato la RS 1.6 e Fiorese la R4.

È invece un nome nuovo a vincere tra i navigatori ed è quello del giovanissimo Matteo Zaramella che si è anche aggiudicato la “Under 25”; nella generale ha preceduto Mauro Savegnago e Mauro Cumerlato che completano il podio con quest’ultimo che primeggia tra i navigatori “over 60”. Quarto posto per Mirco Santacaterina e quinto si piazza Christian Camazzola. Nelle classi ancora Santacaterina in RS 2.0, Fabio Andrian nella R5/Rally2 e Francesco Zannoni nella R4. Infine, nella Femminile navigatrici Beatrice Croda vince precedendo Selena Pagliarini e Giulia Dai Fiori già vincitrici negli anni passati.

Le premiazioni del Trofeo Rally ACI Vicenza sono già state programmate nel corso della rassegna Rally Meeting allo stand di ACI Vicenza in programma alla Fiera di Vicenza sabato 10 e domenica 11 febbraio 2024; data e orario saranno confermate non appena disponibile il programma degli eventi.

I premi per i conduttori: in aggiunta ai premi d’onore per le varie categorie, ai vincitori assoluti e a quelli delle classifiche “under 25” e “over 60” ACI Vicenza farà omaggio della licenza concorrente/conduttore 2024; per i secondi classificati, invece, l’omaggio consiste nella tessera ACI.

