Tropea/Campionato nazionale pesca in apnea magistrati e avvocati da tutt’Italia nel borgo fine settimana tra blues, libri e forum turismi

TROPEA (Vv) – Con una media di 4 eventi a settimana, almeno per la metà di respiro nazionale, protagonista di un’estate che anche in questi primi giorni di autunno vede le sue spiagge ancora popolate da bagnanti, Tropea continua ad essere destinazione turistica e culturale privilegiata rappresentando un autentico modello di destagionalizzazione e di accoglienza ininterrotta per quasi tutti i mesi dell’anno.

Sport, convegni, seminari, musica, cultura. Intercettando turismi diversi – spiega il Sindaco Giovanni Macrì – come corollario al target di viaggiatori sul quale investe l’Amministrazione Comunale, il Borgo dei Borghi 2021 continua ad essere palcoscenico di eventi di qualità, in autunno avanzato.

GLI STRUMENTI DEL GIUDICE DI FAMIGLIA. – È, questo, il tema del corso promosso dalla Scuola Superiore della Magistratura (SSM) in collaborazione con la Struttura di formazione decentrata presso la Corte d’appello di Catanzaro che, avviato nei giorni scorsi si concluderà oggi, mercoledì 28, a Palazzo Santa Chiara. Al momento formativo hanno preso parte avvocati e magistrati ordinari con funzioni civili giunti a Tropea da tutt’Italia.

UN VIAGGIATORE FRANCESE IN CALABRIA, DI ANDRÈ MAUREL. GIOVEDÌ 29. – Promosso dall’associazione Nazionale delle Università della Terza Età – Unitre in collaborazione con il Club per l’Unesco di Tropea, coordinati dalla Presidente Unitre Vittoria Saccà dialogherà con la curatrice Anne-Christine Faitrop-Porta la docente Lylli Pagano. L’incontro sarà ospitato alle ore 18 nella Cappella dei Nobili.

TROPEA BLUES FESTIVAL, SECONDO WEEK END. MAX GARRUBBA BLUE EXPERIENCE e MARILÙ venerdì 30; Blues Acoustic Project, venerdì 30 e sabato 1.

IRMA SCRUGLI L’ARCOBALENO DEI POVERI (SOS KORAI ONLUS). VENERDÌ 30. – Promosso nel mese che ricorda la nascita e la morte della Serva di Dio Irma Scrugli, cofondatrice della Casa della Carità, l’evento promosso dall’associazione di volontariato sos KORAI Onlus ed ospitato dalle ore 18 al Palazzo Santa Chiara di Tropea, è destinato ai bambini. Sarà presentato, infatti, il Quaderno Speciale dell’8 Marzo IRMA SCRUGLI L’ARCOBALENO DEI POVERI che, attraverso i testi di Beatrice Lento, presidente del sodalizio, accompagnati dalle immagini del Maestro Francesco Caracciolo, racconterà la meravigliosa avventura di carità condivisa col Beato Francesco Mottola. IRMA SCRUGLI RACCONTATA AI BAMBINI è un percorso educativo che si svilupperà per tutto l’anno scolastico attraverso la mediazione di una Classe Pilota.

CAMPIONATO ITALIANO DI PESCA IN APNEA – SABATO 1° OTTOBRE. – La Città Bandiera Blu 2022 si prepara ad ospitare il Campionato italiano a squadre di pesca subacquea, evento nazionale promosso dalla FIPSAS-CONI regionale e nazionale. Tropea sarà il centro strategico di tutte le operazioni di gara, ossia partenza, arrivo, pesatura e premiazione.

FORUM EUROMED TROPEA 2022 – TURISMI, METODI, STRATEGIE E PROSPETTIVE è l’evento in programma sempre per sabato 1 Ottobre dalle ore 9.30 alle 14 a Palazzo Santa Chiara. La mattinata di dibattito e confronto, si articolerà in tre distinti panel tematici. Il Forum seguirà ad una due giorni esperienziale nel borgo per i relatori e gli ospiti che da tutt’Europa giungeranno nei prossimi giorni a Tropea. – (Fonte: Comune di Tropea – Comunicazione Istituzionale/Strategica – Lenin Montesanto Comunicazione & Lobbying)

