Tropea, destinazione da prima pagina attenzione mediatica continua e costante il Sindaco: esportiamo immagine Calabria

TROPEA (Vv) – Santi, pirati e miti: Tropea tra storia e leggenda. È il titolo dello speciale de Il Giornale che solo qualche settimana fa anticipava l’uscita di questi giorni dell’inserto DOVE dedicato agli itinerari e ai viaggi del Corriere della Sera.

Ancora prima, Vanity Fair la inseriva nell’elenco delle 11 destinazioni calabresi, belle e selvagge, da non perdere. E per Reputation Rating, motore di ricerca e comparazione di brand basato sulla reputazione, quella di Maramusa merita una delle prime postazioni, tra le 10 spiagge più belle d’Italia per l’estate 2022.

Per il Sindaco di Tropea Giovanni Macrì l’attenzione che il Borgo dei Borghi 2021, candidata a Capitale Italiana della Cultura 2022, continua a registrare sui media nazionali, amplificando in tutto il mondo l’immagine di questo territorio e della Calabria, è un fatto da commentare positivamente e che riflette l’impegno che l’Amministrazione Comunale continua ad investire nella promozione dei suoi marcatori identitari e nel marketing territoriale.

La Tropea Experience, con la Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp, cuore delle diverse iniziative che hanno animato il Borgo e con la sua esposizione mediatica nazionale ed internazionale ottenuta anche attraverso la partecipazione di chef stellati, ne è un esempio.

Spiagge meravigliose. Ristoranti tipici. E un centro storico suggestivo che ha conquistato la medaglia di “Borgo dei Borghi 2021”. Ecco tutte le attrazioni da non farsi sfuggire a Tropea, perla della Costa Bella in Calabria. – Così Dove Viaggi sulla Perla del Tirreno. Non è un caso che sia stata battezzata la Costa degli Dei o Costa Bella. – si legge – Della Calabria tirrenica è il tratto di mare più limpido e trasparente, scenografico e suggestivo.

Da Linea Blu su Rai 1, a Il Bel Paese sul canale Marco Polo; da Alle Falde del Kilimangiaro (Rai 3) a La vita in diretta (Rai 2); dal Calendario del National Geographic alla Copertina di aprile 2020 sul magazine “I Borghi più belli d’Italia”; da CNN Travel: una delle dieci località anticovid 2021; da Mela Verde che dedica la copertina di maggio-settembre 2021 a Tropea. E poi ancora Blu Radio, emittente delle Conferenza Episcopale, Le Casellanti di RAI ISORADIO, L’Italia con voi di RAI Italia, Linea Verde di Rai 1, lo speciale di Bell’Italia, TF1 “LE24H” À la découverte de Tropea, le plus beau village d’Italie, BS-TBS del gruppo Tokyo Broadcasting System programma culturale “Shin Chikyu Zekkei Kikou. A Tropea hanno girato anche le riprese per il sequel “The Marvels”, il docufilm “HOW I GOT HERE” per i canali TV Super Channel, per il Canada e BYU tv, per gli Stati Uniti d’America; il film “Conversazioni con altre donne”, remake del film “Convertation(s) with other women”, il programma “4 Hotel” con Bruno Barbieri per Sky Italia, Dinner Club per Amazon Prime con Carlo Cracco, il documentario “Searching for Italy” con Stanley Tucci per CNN, “4 Matrimoni” con Costantino della Gherardesca; Master Chef Italia, per Sky, la prima di copertina del numero di luglio 2022 di Traveller (Condé Nast); l’apertura del video dedicato alla Calabria 2022 di Lonely Planet e CAMPER trasmissione di RAI 1, andata in onda agli inizi di agosto 2022.

Meraviglie, la Penisola dei Tesori, a cura di Alberto Angela dedicata a Tropea è andata in prima serata a gennaio di quest’anno. Nutella e Maionese Calvè hanno scelto l’immagine di Tropea per le loro limited edition.

Pe non parlare del tamp tam di immagini condivise sui social da visitatori ed ospiti e da parte delle più prestigiose testate giornalistiche nazionali ed internazionali che si occupano di viaggi, stile e cultura. – (Fonte: Comune di Tropea – Comunicazione Istituzionale/Strategica – Lenin Montesanto Comunicazione & Lobbying)

Com. Stam.