Trovati in possesso di armi e munizioni: in 2 arrestati dai Carabinieri

Bologna: I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Bologna Borgo Panigale hanno tratto in arresto un 37enne e un 34enne, entrambi di origine albanese, già noti alle Forze dell’Ordine.

I due soggetti, ognuno a bordo di una VW Golf, sono stati fermati per un controllo del territorio nel Capoluogo Emiliano, in quanto notati in atteggiamento sospetto, e nei confronti loro e delle loro autovetture è stata effettuata una perquisizione. Uno dei due, il 34enne, è stato trovato con una pistola revolver, provento di furto, e relativo munizionamento, nascosti all’interno dell’auto, unitamente ad un lampeggiante simile a quelli utilizzati dalle forze dell’ordine. L’uomo è stato tratto in arresto per i reati di porto abusivo di armi comuni da sparo e munizioni, ricettazione e possesso di segni distintivi contraffatti. Il secondo albanese, 37enne, invece, ha tentato di sottrarsi al controllo dei Carabinieri, e nel tentativo di fuggire ha cagionato lesioni ai militari ed ha danneggiato l’autovettura di servizio. Alla fine è stato tratto in arresto per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento. Alla luce di quanto indicato, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, i due sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Bologna “Rocco D’Amato” in attesa dell’udienza di convalida.