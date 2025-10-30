Trovato in casa con droga, soldi e vario materiale per il confezionamento: 37enne arrestato dai Carabinieri

Bologna: I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Centro hanno arrestato, nell’ambito di un’attività info-investigativa, un 32enne italiano, disoccupato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, sospettato di detenere presso la propria abitazione (quartiere Porto-Saragozza) un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, è stato fermato ed identificato proprio nel momento in cui si stava allontanando a piedi dall’abitazione. Dopo la perquisizione personale la ricerca è stata estesa alla sua abitazione ove all’interno del soggiorno i Carabinieri rinvenivano 5 involucri termosaldati di cocaina (40grammi circa), 3 dosi di marijuana (13grammi circa) occultati in cucina, una macchina per il sottovuoto con numerose buste, 1 bilancino di precisione, vari appunti contenenti le “ordinazioni” della droga e circa 22.000€ suddivisi in banconote di vario taglio rinvenuti in diversi punti della casa. Tutta la droga ed il materiale sono stati sequestrati mentre l’uomo, arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, veniva tradotto in Tribunale per l’udienza di convalida, all’esito della quale l’uomo veniva sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nella città metropolitana di Bologna.

Punto di contatto: Comandante della Compagnia Carabinieri Bologna Centro, Maggiore David Millul.