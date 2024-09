Catania (CT). Trovato in possesso di 4 giubbotti costosi. Denunciato 45enne per ricettazione dai Carabinieri del Radiomobile di Catania. Controlli incessante alla circolazione stradale, fioccano sanzioni per gli indisciplinati

Nelle ultime 24 ore, particolarmente incisiva è stata l’azione di contrasto, alle violazioni al Codice della Strada, posta in essere dalle “gazzelle” del Nucleo Radiomobile, reparto dell’Arma dei Carabinieri incaricato, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, del Pronto Intervento, circa le richieste dei cittadini che chiamano il NUE 112, della prevenzione e repressione dei reati in generale e sia della vigilanza del rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale.

In tale contesto, l’acume investigativo dei militari delle “gazzelle” del Nucleo Radiomobile, ha fatto sì che un furto di capi pregiati si trasformasse in un importante risultato operativo a favore della giustizia.

In particolare l’altro pomeriggio, la pattuglia dell’Arma stava perlustrando i parcheggi di un noto centro commerciale, al fine di prevenire furti su o di autovetture.

I militari, infatti, oltre a controllare che non vi fossero malintenzionati in giro tra le auto, hanno osservato, anche i movimenti dei vari avventori che man mano uscivano dalla galleria commerciale poiché, tra questi, è sempre possibile che si nasconda un malfattore.

In effetti così è stato, perché la loro attenzione è stata immediatamente attratta da un uomo che, malgrado la temperatura esterna assai calda, usciva dal centro indossando pesante un giubbotto.

L’anomalo abbigliamento non è sfuggito ai Carabinieri che hanno subito arrestato la marcia per cercare raggiungere lo strano soggetto.

Intuito che l’attenzione dei militari dell’Arma era rivolta a lui, il malfattore, poi identificato in un 45enne catanese già noto alle forze dell’ordine, ha subito accelerato il passo in direzione della propria auto ove saliva, peraltro, senza togliere il pesante capo d’abbigliamento invernale.

Gli investigatori, pertanto, hanno subito raggiunto l’auto e dopo averla bloccata, hanno proceduto a controllare l’uomo ed il mezzo scoprendo che, all’interno dell’abitacolo, vi erano altri 3 giubbotti tutti con le etichette.

Immediato l’accertamento da parte degli operanti all’interno del multi store, dove hanno scoperto che tutti i capi erano stai asportati, poco prima da un negozio di abbigliamento. Il soggetto, alla richiesta di spiegazioni, ha preferito non spiegare quel suo improvviso “colpo di freddo”.

Fatte le verifiche del caso, i capi d’abbigliamento, per un valore di alcune centinaia di euro, sono stati poi restituiti al direttore del negozio, mentre il ladro è stato condotto presso gli uffici dell’Arma a San Giuseppe la Rena, dove è stato denunciato a piede libero per il reato di ricettazione.

Nel corso del servizio straordinario del controllo del territorio, i militari hanno posto particolare attenzione anche alla vigilanza stradale, uno dei tanti compiti del Reparto, da sempre impegnato a garantire ai cittadini il “pronto intervento”, andando a sanzionare tutte quelle condotte di guida non solo illecite, appunto, ma anche e soprattutto fonte di pericolo per gli utenti della strada e dei pedoni.

Già dal mattino sono stati sanzionati 10 utenti indisciplinati.

Poi, nel pomeriggio, è stato il turno di una signora 78enne che, alla guida di una vecchia fiat 500 è stata sorpresa mentre guidava in maniera spericolata: superava le atre auto nelle stradine, saliva sui marciapiedi ed attraversava gli incroci noncurante del traffico. Fermata, è stata sanzionata per guida pericolosa, senza assicurazione, senza patente poiché scaduta e senza assicurazione. Alla donna è stata quindi sequestrata l’auto per confisca, ovvero, non vi è più possibilità per il proprietario di pagare la sanzione e rientrarne in possesso, perché diventa un bene dello Stato.

In serata, i motociclisti hanno fermato e poi sequestrato 3 moto: una Honda ADV, il cui conducente, un 24enne pregiudicato catanese, è stato scoperto senza casco, senza patente poiché mai conseguita e senza assicurazione del veicolo, e due Honda SH, i cui conducenti, catanesi rispettivamente di 17 e 34 anni, erano privi del casco e della prevista copertura assicurativa. L’attività ha visto i Carabinieri impegnati in verifiche su 95 veicoli e nell’identificazione di 182 persone, dimostrando il forte impegno profuso nel mantenere alto il livello di sicurezza stradale. Durante l’attività, sono stati sanzionati 17 trasgressori ed elevate multe per un totale di circa 5.000 euro