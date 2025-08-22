Trovato in possesso di un documento falso: la Polizia arresta un 21enne presso la stazione di Milano Rogoredo

Mercoledì scorso a Milano la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino straniero di 21 anni, irregolare sul territorio nazionale, per possesso di documento di identificazione falso valido per l’espatrio.

Nel pomeriggio, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano, impegnati in un servizio antiborseggio in abiti civili all’interno della stazione di Milano Rogoredo hanno notato il 21enne aggirarsi con fare sospetto tra i viaggiatori. I poliziotti, insospettiti, hanno fermato il giovane e, invitato a esibire un documento identificativo, lo stesso ha fornito una carta d’identità francese.

Da accertamenti svolti da personale della Polizia di Frontiera dell’Aeroporto di Milano Linate è emerso che il documento risultava contraffatto in ogni sua parte e idoneo ad ingannare la fede pubblica, motivo per il quale il 21 enne è stato arrestato.