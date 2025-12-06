Trovato in possesso di una modica quantità di hashish. I CC eseguono una perquisizione domiciliare rinvenendo ulteriore 50 gr. circa di sostanza stupefacente. Denunciato un 20enne

Sezze (LT): Nel corso della mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Sezze (LT) hanno deferito, in stato di libertà, un ragazzo di 20 anni del posto titolare di un esercizio commerciale.

Nello specifico, i Carabinieri hanno eseguito un controllo presso l’esercizio commerciale di cui il 20enne è titolare, rinvenendo nella disponibilità del ragazzo una modica quantità di sostanza stupefacente di tipo “hashish” e una sigaretta artigianale contenente la medesima sostanze stupefacente.

I Carabinieri successivamente hanno effettuato una perquisizione presso l’abitazione dell’indagato, che ha permesso ai militari dell’Arma di rinvenire all’interno della sua abitazione circa 25 grammi di sostanza stupefacente di tipo “hashish” e stessa quantità di sostanza stupefacente di tipo “marijuana”, nonché un bilancino di precisione.

Il materiale rinvenuto è stato opportunamente repertato e sottoposto a sequestro, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa di eseguire le necessarie analisi di laboratorio sulla sostanza stupefacente rinvenuta.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.