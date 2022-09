“TUESDAY CLUB Il talismano della felicità“ AL CINEMA

LUNEDÌ 12 SETTEMBRE ALLE 20.30 IN ANTEPRIMA ALLA CINETECA MILANO ARLECCHINO TUESDAY CLUB Il talismano della felicità DAL 22 SETTEMBRE NELLE SALE ITALIANE con WANTED CINEMA

Dopo il successo delle anticipazioni estive nelle arene più suggestive d’Italia, arriva in anteprima lunedì 12 settembre alle 20.30 alla Cineteca Milano Arlecchino “TUESDAY CLUB – Il talismano della felicità”, la nuova commedia sentimentale in uscita nelle sale italiane dal 22 settembre con Wanted Cinema.

Biglietti in prevendita sul sito www.cinetecamilano.it.

Karen (Marie Richardson) è una donna di mezza età che conduce una vita esemplare, con una famiglia felice e una bella casa, ma quando scopre alla festa del suo 40° anniversario di matrimonio che il marito Sten (Björn Kjellman) la tradisce, tutto cambia. Dopo una vita trascorsa a prendersi cura degli altri, la protagonista si dà una seconda possibilità e, con l’aiuto delle amiche, inizia a seguire un corso di cucina orientale creativa tenuto dal famoso chef Henrick Moliner (Peter Storemare).

Tra un sushi e una tartare, Karen risveglia i sogni messi nel cassetto da ragazza e riscopre le lusinghe della seduzione, sepolte dalla routine familiare, l’amore e la rinascita come donna nuova. La ricerca del piacere, in amore come a tavola, muove il racconto con divertenti colpi di scena e una non banale analisi psicologica dei sentimenti umani.

Con il suo fortunato esordio alla regia, la sceneggiatrice Annika Appelin (“Il sospetto”) firma una deliziosa commedia che vanta un cast di ottimi attori come Marie Richardson (“Daybreak”; “Evil”; “Eyes Wide Shut”) e Peter Stormare (“Fargo”; “Minority Report”), che rende la vicenda magica e realistica ad un tempo, per un film adatto a tutta la famiglia.

REGISTA – Annika Appelin

Dopo una lunga e produttiva carriera nel cinema come assistente alla regia, Annika Appelin è passata dietro la macchina da presa. Ha diretto diversi episodi della serie “Huss” di Viaplay e diversi cortometraggi. Durante l’ultimo decennio, è diventata molto ricercata come tecnico e regista della seconda unità dopo aver lavorato con alcuni dei registi scandinavi più affermati per film di successo come “A piece of my heart” e “The Bridge”. “Tuesday club” è il primo lungometraggio di Annika come regista.

KARIN – Marie Richardson

Marie Richardson ha fatto parte dell’ensemble permanente al Royal Dramatic Theatre da quando si è diplomata all’Accademia di arti drammatiche nel 1985. È stata in produzioni come “Maskisinnan de Sade” e “Ett Dockhem” (regia di Ingmar Bergman). L’abbiamo vista anche sul grande schermo in alcuni film come “The Telegraphist” (diretto da Erik Gustavsson), “Eyes wide shut” (diretto da Stanley Kubrick) e “Evil” (diretto da Mikael Håfström) e vari altri film per la tv.

HENRIK – Peter Stormare

Peter Stormare ha iniziato la sua carriera come parte dell’ensemble permanente al The Royal Dramatic Theatre dove è stato formato da Ingmar Bergman e da allora ha proseguito la sua carriera a Hollywood. Ha recitato in diversi film di successo come “Il mondo perduto: Jurassic Park”, “Armageddon”, “Il grande Lebowski” e “22 Jump Street”. Ha avuto anche un ruolo in diverse serie tv, tra cui “Prison Break”, “Seinfeld” e “Arrow”.

STEN – Björn Kjellman

Björn Kjellman si è diplomato alla Malmö Theatre Academy e ha debuttato al teatro di Stoccolma nel 1986 nella commedia “Affären Danton”. Nel 2000 ha vinto un premio Guldbagge per il suo ruolo in “Breaking out”. Ha anche recitato come protagonista nei lungometraggi “Klassfesten” e “Adam and Eva”. Nel 1997 ha recitato nel ruolo di Pelle Svanslös nello spettacolo di Natale scritto da Anna Fredriksson.

FREDRIKA – Ida Engvoll

Ida Engvoll è nata e cresciuta a Hälsingland. Ha interpretato vari ruoli al teatro di Stoccolma e al Royal Dramatic Theatre. Ha recitato in varie serie tv come “Rebecka Martinsson”, “The Bridge”, “The Restaurant” e “Love and Anarchy”. L’abbiamo vista anche sul grande schermo in “Nobody owns me”, “Up in the sky” e “Mr. Ove”.

Wanted è una casa di distribuzione dedicata al cinema indipendente di qualità, per definizione “ricercato”: selezioniamo solo documentari capaci di far riflettere ed emozionare o storie di finzione legate alla realtà e con temi forti e importanti. Nuovi linguaggi, nuovi autori, nuove suggestioni narrative, per il pubblico più attento ed esigente che vuole ritrovare ad ogni visione la grande magia del cinema.

http://wantedcinema.eu/ – www.instagram.com/wantedcinema/

di Giuseppe Messina