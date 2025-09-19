Tumori testa-collo. Grande risposta dei cittadini ad Acireale. Ultimo giorno per le visite gratuite al “Santa Marta e Santa Venera”

Anche l’Uoc di Otorinolaringoiatria di Acireale fra i centri che hanno aderito alla campagna “Parità di accesso, parità nella qualità delle cure: unire l’Europa contro il cancro testa-collo”. Una settimana di prevenzione e consapevolezza: ancora un giorno per prenotare la visita gratuita e salvare una vita con un semplice controllo.

Acireale – Ogni anno migliaia di italiani ricevono una diagnosi di tumore del distretto testa-collo, spesso in fase avanzata. Eppure, se individuate precocemente, queste neoplasie possono essere curate con trattamenti mini-invasivi e con altissime probabilità di guarigione. È questo il messaggio centrale della campagna europea “Parità di accesso, parità nella qualità delle cure: unire l’Europa contro il cancro testa-collo” (Make Sense Campaign), alla quale ha aderito anche l’Asp di Catania con l’Uoc di Otorinolaringoiatria del Presidio Ospedaliero “Santa Marta e Santa Venera” di Acireale, diretta da Rocco Cipri.

Promossa in Italia dall’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica (Aiocc), l’iniziativa sta registrando una forte partecipazione da parte della popolazione: molti cittadini hanno già colto l’occasione per effettuare un controllo otorinolaringoiatrico e ricevere informazioni sui sintomi precoci, spesso silenziosi ma potenzialmente aggressivi.

Le visite gratuite, su prenotazione al numero di telefono 095.7677037, continueranno fino a domani presso gli ambulatori della struttura.

«Abbiamo aderito con convinzione alla campagna per incoraggiare i cittadini a non trascurare i piccoli segnali e a rivolgersi tempestivamente allo specialista – spiega Cipri -. Un semplice controllo può davvero fare la differenza tra una malattia curabile e una patologia avanzata e complessa da trattare».

I tumori del distretto testa-collo colpiscono ogni anno migliaia di persone in Italia: se diagnosticati in fase iniziale, possono essere affrontati con trattamenti mini-invasivi e con alte probabilità di guarigione (80-90%), mentre la sopravvivenza si riduce drasticamente (40-50%) se scoperti in fase avanzata.

La campagna Make Sense, promossa a livello europeo dall’European Head & Neck Society (EHNS) e realizzata in Italia con il patrocinio di FNOMCeO e FOFI, diffonde un messaggio semplice ma cruciale: “1 sintomo per 3 settimane, 3 settimane per 1 vita”.

Dolore o fastidio persistente a bocca, gola, naso o orecchie non devono essere trascurati: muoversi in fretta può salvare la vita.

Com. Stam. + foto