ALTOMONTE (Cs) – Turismo dei borghi e mototurismo, Altomonte è una delle tappe del Trofeo Turistico Borghi in Moto, evento nazionale promosso dal Maxi Moto Group di Terni e rivolta ai 315 Borghi più belli d’Italia.

Ad esprimere soddisfazione per questa ulteriore finestra di promozione nazionale per la Città d’Arte, insieme al Sindaco Giampietro Coppola è l’assessore al turismo Mario Pancaro sottolineando la condivisione di obiettivi che hanno convinto l’Amministrazione Comunale ad aderire all’evento: contribuire a sostenere il settore della ricettività, tra quelli che hanno subito i maggiori disagi e danni in oltre un anno di pandemia e far riscoprire il fascino dell’Italia nascosta, viaggiando su due ruote.

La ripartenza dell’Italia – continua l’assessore – può e deve passare dalla valorizzazione di tutti i turismi praticabili da segmenti diversi di viaggiatori da intercettare sui mercati nazionale ed internazionale. Ciò vale a maggior ragione – conclude Pancaro – per regioni e territori come la Calabria e la sua rete di borghi nell’entroterra, eredi e portatori di marcatori identitari distintivi, dall’arte all’enogastronomia, capaci di attrarre ed accogliere in tutte e quattro le stagioni dell’anno.

L’assessore coglie quindi l’occasione per esortare tutte le strutture turistiche-ricettive del territorio a sensibilizzarsi ed organizzarsi rispetto al previsto afflusso di motocilisti, viaggiatori ed ospiti d’eccezione della nostra terra.

Con un’ampia libertà di scelta nel tracciato, nel luogo di destinazione e nella durata al viaggio, ogni partecipante potrà scegliere e registrare il proprio itinerario.

Ad ogni accesso ad un ristorante o in caso di pernottamento, in tutti i borghi aderenti saranno rilasciati gli attestati ad ogni partecipante. I chilometri percorsi e gli attestati contribuiranno a fare stilare una classifica a punti che prevede, come premio, una motocicletta.

Il contest si svolge all’interno di un recinto temporale di sei mesi: partito lo scorso marzo e valido fino al 12 settembre è rivolto dunque a tutti i bikers d’Italia. L’indirizzo per iscriversi, al costo di 50 euro, è borghinmoto@gmail.com. – (FONTE: COMUNE DI ALTOMONTE – Comunicazione Istituzionale/Strategica – Lenin Montesanto Comunicazione & Lobbying)

Com. Stam.