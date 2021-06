Bruxelles – “Puntuale come ogni anno alla vigilia dell’apertura della stagione turistica, e addirittura aggravato dal Covid-19 in questo 2021 che dovrebbe segnare il ritorno a una vita normale e la ripresa dell’economia, si ripropone in tutta la sua gravità il problema mai risolto del caro voli da e per la Sicilia.

Chiedere mille euro per un biglietto di andata e ritorno Alitalia di un Roma-Palermo vuol dire stroncare sul nascere la speranza di far ripartire l’economia dell’Isola che si fonda su turismo e sull’indotto generato e che sta facendo un grandissimo sforzo per uscire fuori dal tunnel della pandemia. Per questo ho chiesto all’Ue di intervenire urgentemente per riconoscere maggiori margini nei criteri di attribuzione dei requisiti di Obbligo di servizio pubblico (OSP) nel caso delle isole italiane, quindi Sardegna inclusa, e di rivedere le norme sui servizi aerei, introducendo anche l’insularità tra le condizioni per riconoscere maggiore flessibilità in materia di aiuti di Stato, per favorire il turismo ma soprattutto gli spostamenti dei residenti”.

Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare siciliana della Lega e coordinatrice ID in commissione Libe, che oggi ha presentato alla Commissione europea un’interrogazione urgente con richiesta di risposta scritta sul problema del caro voli in Sicilia.

Com. Stam.