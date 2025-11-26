Turismo e sfruttamento lavorativo: formazione etica per le aziende dell’ospitalità ANCI Sicilia partner del progetto europeo Host

ANCI Sicilia è partner del progetto europeo HOST – Hospitality Sector Against Trafficking, un’iniziativa dedicata alla promozione di pratiche etiche nel settore dell’ospitalità e alla prevenzione di ogni forma di sfruttamento lavorativo.

Il progetto, pensato per favorire datori di lavoro e lavoratori potenzialmente vittime di sfruttamento, prevede l’avvio di un percorso formativo con una selezione di 50 titolari delle imprese del comparto o loro delegati che desiderano distinguersi per un approccio etico e responsabile nella gestione del personale e dell’organizzazione aziendale.

In tale prospettiva sarà somministrato un questionario ai titolari e ai responsabili del personale delle aziende turistiche utile a valutare le azioni di contrasto allo sfruttamento lavorativo che saranno implementate nell’ambito del progetto.

Le aziende interessate possono manifestare la propria disponibilità compilando il seguente form:

https://forms.gle/gkw6gWsoP7LJG7MU6

Al termine del percorso sarà rilasciato un attestato di partecipazione quale riconoscimento dell’impegno assunto. Ulteriori dettagli sul progetto sono disponibili nel documento consultabile al link:

https://www.anci.sicilia.it/wp-content/uploads/comunicato-imprese-host-2.pdf

Il progetto europeo HOST – Tackling Human Trafficking in the Hospitality Sector (Project 101199010) è finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (AMIF), cofinanziato dalla Commissione Europea e coinvolge partner, tra cui il CESIE, con l’obiettivo di prevenire la tratta e lo sfruttamento nei settori dell’ospitalità e della ristorazione. ANCI Sicilia partecipa attivamente alla creazione di una rete tra comuni turistici e associazioni di categoria.

In quest’ottica l’Associazione dei comuni siciliani ha già sottoscritto i primi due protocolli d’intesa con FAITA Sicilia (Associazione Regionale dei complessi turistici all’aria aperta: rappresenta tutte le aziende che gestiscono campeggi e villaggi turistici), e con ANBBA (Associazione nazionale Bed & Breakfast, Affittacamere, Case vacanza, locazioni turistiche) attraverso cui avviare una raccolta dati volta a valorizzare il settore turistico e le aziende che si contraddistinguono per un comportamento etico, che operano nel pieno rispetto dei diritti dei lavoratori e si impegnano a migliorare la conoscenza del comparto.

