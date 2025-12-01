Turismo, il progetto transfrontaliero DestInMed crea un ponte strategico tra Sicilia Occidentale e la Tunisia

Trapani. Il progetto di cooperazione transfrontaliera DestInMed, finanziato dal Programma Interreg NEXT Italia–Tunisia, entra ufficialmente nella fase operativa. A guidarlo è il Distretto Turistico Sicilia Occidentale, capofila di un partenariato che unisce istituzioni italiane e tunisine in una strategia condivisa di sviluppo turistico sostenibile.

L’insediamento del comitato di pilotaggio ha segnato l’avvio concreto delle attività. Durante l’incontro è stato definito un calendario operativo che prevede sessioni di lavoro a Trapani e a Mahdia: momenti chiave in cui le due DMO, West of Sicily e Mahdia, collaboreranno per costruire un vero e proprio ponte strategico tra le due rive del Mediterraneo, condividendo competenze, strumenti di marketing, modelli gestionali e nuovi prodotti turistici integrati.

DestInMed intende ampliare e diversificare l’offerta turistica delle due aree costiere, valorizzandone le risorse naturalistiche, culturali ed enogastronomiche oggi meno sfruttate, creando nuovi itinerari e favorendo lo sviluppo di opportunità imprenditoriali e occupazionali. Un obiettivo cruciale è la progressiva destagionalizzazione: entrambe le destinazioni registrano il picco di presenze tra giugno e agosto, ma grazie al progetto potranno diventare mete attrattive durante tutto l’anno, soprattutto per il turismo outdoor e culturale. I

Il partenariato comprende il Dipartimento di Giurisprudenza “Salvatore Pugliatti” dell’Università di Messina, KeposGroup srl, il Ministero del Turismo del Governatorato di Mahdia, AVSI Tunisie, Businessmed Tunisia, con la partecipazione della DMO di Mahdia.

Il progetto dispone di un budget complessivo di 936.786 euro, risorse che saranno destinate a professionisti del settore, start-up, imprese turistiche, autorità pubbliche e a un articolato piano di promozione congiunta delle due destinazioni.

«Siamo l’unico Distretto Turistico ad essere risultato meritevole di un finanziamento Interreg NEXT in questa programmazione. – dichiara la presidente del Distretto Turistico Sicilia Occidentale, Rosalia D’Alì –. È una responsabilità importante che affrontiamo con l’impegno di costruire valore non solo per la Sicilia Occidentale, ma per l’intero sistema turistico del Mediterraneo. Lavoreremo fianco a fianco con i nostri colleghi tunisini della DMO di Mahdia per progettare prodotti turistici innovativi, formare nuove competenze imprenditoriali, condividere strumenti di marketing e creare un’offerta capace di superare definitivamente la stagionalità. La vera forza del progetto DestInMed sta proprio qui: unire due territori che si affacciano sullo stesso mare e trasformare questa vicinanza geografica in una strategia comune, sostenibile e di lungo periodo».

