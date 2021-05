Si è svolta stamani in via Principe di Belmonte n 92 a Palermo l’inaugurazione del restyling della sede del PIT (Punto d’Informazione Turistica).

Da tempo il PIT di Via P.pe Belmonte, anche per la sua sede in pieno centro città, necessitava di un restyling allo scopo di migliorare l’immagine complessiva della sede.

L’incarico per l’ideazione e la realizzazione è ricaduta, per l’originalità grafica che lo contraddistingue e per il continuo richiamo alla storia e alle bellezze artistiche del nostro territorio, sul noto professionista dell’immagine Antonello Blandi, di Palermo.

È stata pertanto ideata e realizzata una nuova immagine grafica, una nuova insegna con la dicitura dell’Ente, il simbolo “i” specifico per i punti di informazione turistica, pannelli fotografici che ricoprono i lati esterni dell’ingresso e la personalizzazione degli interni mediante l’utilizzo di apposite gigantografie riportanti il nuovo logo e raffiguranti luoghi e scorci della città e del territorio.

Nel corso della cerimonia è stata presentata Palermo e provincia da vedere, una raccolta di foto inviate da fotoamatori su scorci di Palermo e della sua provincia.

La brochure da domani verrà distribuita presso i PIT di Palermo, dell’aeroporto, e dei comuni rappresentati nel volumetto.

All’inaugurazione erano presenti oltre al Sindaco metropolitano, Leoluca Orlando, il Segretario/Direttore Generale, Antonella Marascia, il Capo Area della Direzione, Sviluppo Economico, Politiche Cultura e Turismo, Filippo Spallina, il Capo Ufficio Turismo Cultura e Biblioteca, Rosetta Saladino, il Direttore Responsabile del Museo Storico dell’Arma dei Carabinieri, annesso al PIT, Maresciallo Salvatore Messineo e il Vicedirettore Giuseppe Terenzio e la Coordinatrice Gruppo PIT via P.pe di Belmonte, Anna Schiavo.

“La Città Metropolitana di Palermo, con questo splendido Punto di Informazione Turistica che ospita anche il Museo Storico dell’Arma dei Carabinieri, svolge un ruolo strategico nello sviluppo turistico, economico e culturale, non solo della Città di Palermo ma dell’intero territorio metropolitano. L’apprezzamento va a tutti gli operatori coinvolti che con grande professionalità e amore, ogni giorno confermano quanto sia giusta e conveniente la Cultura dell’Accoglienza. Poiché accoglienza significa scoperta di sé stessi e arricchimento.

Il turismo è la conferma di un visone economica, poiché è la Cultura che produce economia e non il contrario, e questo è possibile laddove Professionalità e Amore si incontrano”. Lo ha dichiarato il Sindaco della Città e della Città Metropolitana di Palermo, Leoluca Orlando.

Cenni storici:

I PIT subentrano ai punti di informazioni turistiche delle ex AAPIT nel 2008, anno di soppressione delle Aziende Provinciali del Turismo.

Vengono mantenuti i due punti di Piazza Castelnuovo e dell’Aeroporto Falcone-Borsellino, area “Arrivi”.

Nel 2012 la sede di Piazza Castelnuovo si trasferisce in via Principe di Belmonte 92.

Servizi erogati:

Servizi erogati PIT Belmonte

Apertura al pubblico

Dal lunedì al venerdì 8,30 -13,30 martedì e giovedì 14,30 – 17,00

(per le restrizioni dovute al Covid-19 l’ufficio, in questo periodo, è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30)

Servizio di Front Office

Fornisce informazioni turistiche in Inglese, Francese e Spagnolo sulla città di Palermo e sull’intera Sicilia; queste si estendono anche a tutti i collegamenti urbani ed extraurbani (navi, treni, bus, aerei, tram, etc.) e con le isole minori.

Inoltre gli utenti vengono informati su eventi, manifestazioni, sagre, mostre etc.

Servizio di Posta Elettronica

Risposte a richieste pervenute tramite e- mail svolgendo anche un continuo lavoro di aggiornamento dei dati che riguardano i Musei, Monumenti, Teatri, Scuole, Fondazioni, Associazioni

Servizio Agenda Eventi

Redatto sull’account Google dell’Ufficio, nell’Agenda sono elencati Eventi, Spettacoli, Mostre e quanto possa essere di interesse per gli utenti. L’agenda può essere condivisa con gli utenti.

Questo per rendere più semplice il lavoro di ricerca e diventare uno strumento utilissimo per soddisfare al meglio le richieste degli utenti. Gli eventi sono divisi in tre gruppi: Palermo, Provincia, Regione.

Gestione Social media

Il PIT Belmonte gestisce su Facebook, Twitter, Google le pagine “Info Tourism Palermo”

Sulle pagine sono regolarmente caricati gli eventi di maggiore importanza e tutte le informazioni del territorio della Città Metropolitana di Palermo

https://www.facebook.com/infotourismpalermo

https://g.page/InfoTourismPalermo?gm

Servizi erogati da PIT Aeroporto

Apertura al pubblico

Lunedì al sabato 8,00 – 20.00

Sabato 8.00 – 14.30

(per le restrizioni dovute al Covid-19 l’ufficio, in questo periodo, è aperto al pubblico dal Lunedì al Sabato dalle 8,30 alle 13,30)

Servizio di Front Office

fornisce informazioni sui servizi aeroportuali e turistiche sulla città di Palermo e sull’ intera Sicilia; queste si estendono anche a tutti i collegamenti urbani ed extraurbani (navi, treni, bus, aerei, tram, etc.) e con le isole minori.

Inoltre gli utenti vengono informati su eventi, manifestazioni, sagre, mostre etc.

Servizio di Posta Elettronica

risposte a richieste pervenute tramite e- mail svolgendo anche un continuo lavoro di aggiornamento dei dati che riguardano i Musei, Monumenti, Teatri, Scuole, Fondazioni, Associazioni, etc…

Com. Stam.