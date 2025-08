Tutela della salute e dell’ambiente, siglato accordo di collaborazione scientifica tra Policlinico di Palermo e ARPA Sicilia

Questa mattina la Direttrice generale del Policlinico Maria Grazia Furnari e il DG dell’ARPA Vincenzo Infantino hanno firmato un accordo di collaborazione scientifica.

L’intesa mira allo sviluppo congiunto di attività di sorveglianza epidemiologica e molecolare dei patogeni ambientali, rafforzando così la capacità del sistema regionale di rispondere in modo scientifico e tempestivo alle sfide sanitarie emergenti.

Al centro delle attività vi sono lo studio delle acque reflue, la qualità dell’aria e il monitoraggio dell’antibiotico-resistenza, grazie all’impiego di tecniche di biologia molecolare avanzata, come la Wastewater-based epidemiology, e delle più moderne piattaforme di sequenziamento genomico di nuova generazione (NGS). L’obiettivo è monitorare la presenza di patogeni a diffusione aerea, analizzarne la correlazione con l’inquinamento atmosferico, stimare la loro diffusione nella popolazione attraverso le acque reflue, e valutare la presenza di microrganismi resistenti agli antibiotici nelle matrici ambientali, comprese quelle di origine ospedaliera.

Saranno, inoltre, condotte analisi sui rischi legati all’esposizione a sostanze pericolose.

La DG Furnari sottolinea: “La collaborazione tra Policlinico e ARPA non solo ci permetterà di monitorare con maggiore efficacia le problematiche sanitarie legate all’ambiente, ma anche di sviluppare strategie comuni per affrontare le sfide sanitarie emergenti. Entrambi i settori della salute e dell’ambiente sono interconnessi e influenzano direttamente la qualità della vita dei cittadini, pertanto la convenzione firmata oggi rappresenta non solo un accordo formale, ma un’opportunità per costruire un futuro più sano e sostenibile per tutti. Ringrazio tutti i professionisti coinvolti in questo importante progetto, i dirigenti dell’ARPA e i professori Francesco Vitale e Walter Mazzucco”.

Il Direttore Generale di ARPA Sicilia, Vincenzo Infantino, aggiunge: “In un’ottica One Health, l’integrazione tra ricerca scientifica, monitoraggio ambientale e innovazione tecnologica diventa fondamentale per affrontare le nuove sfide globali. Con questa intesa, intendiamo promuovere la costruzione di reti scientifiche e istituzionali capaci di generare valore per la comunità, affrontando in maniera sempre più efficace fenomeni complessi come la diffusione dei patogeni ambientali e l’antibiotico-resistenza. Si tratta di un impegno concreto verso una visione condivisa, integrata e orientata al futuro della tutela della salute e dell’ambiente.”

Responsabili dell’accordo sono: per l’AOUP il Prof. Francesco Vitale, Direttore dell’UOC di Epidemiologia Clinica con Registro Tumori e Direttore del Dipartimento Oncologia e sanità pubblica dell’Azienda ospedaliera universitaria, per l’ARPA Sicilia il Dott. Gaetano Valastro, Direttore Tecnico dell’Agenzia.

Com. Stam. + foto