Tutta la FIBA World Cup 2023 solo su DAZN

DAZN, leader mondiale nel live streaming e nell’intrattenimento sportivo, si prepara per trasmettere tutte le partite live e on demand della 19ª edizione della FIBA World Cup 2023, il campionato mondiale di basket maschile che si terrà dal 25 agosto al 10 settembre nelle Filippine, in Indonesia e Giappone.

DAZN seguirà per l’intero corso del mondiale le gesta delle 32 squadre nella loro cavalcata verso l’ambito Trofeo Naismith con una squadra d’eccezione alla telecronaca che vede un nuovo ingresso, un profilo importante del basket italiano e internazionale: Andrea Trinchieri, ex coach di Bayern, Partizan, Kazan, Bamberg, Cantù e della Nazionale greca.

Nuovo volto per la FIBA World Cup 2023 su DAZN, Trinchieri commenterà insieme a Matteo Gandini, Giovanni Poggi e Sandro Pugliese tutte le partite dell’Italia, una selezione quotidiana di altri incontri delle squadre in campo e tutta la fase finale dei Mondiali, offrendo a tutti gli appassionati il grande spettacolo della pallacanestro internazionale. Trinchieri debutterà con la prima telecronaca nella partita inaugurale Italia-Angola insieme a Matteo Gandini.

Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia, commenta: “Siamo entusiasti di trasmettere su DAZN il grande spettacolo del Mondiale di Basket Maschile FIBA 2023, l’albo d’oro di una delle competizioni di pallacanestro per nazionali più ambita e attesa nel panorama di basket internazionale. Continua il nostro impegno nell’offrire a tutti i fan il meglio delle competizioni premium, arricchendo sempre di più la nostra offerta sportiva presente in app. Siamo sicuri che l’appuntamento con il Mondiale su DAZN regalerà grandi emozioni a tutti gli appassionati di basket”.

Giovanni Petrucci, Presidente FIP dichiara: “DAZN è ormai una piattaforma di riferimento per lo sport italiano e non solo. Il grande interesse dimostrato per il basket, con l’acquisizione dei diritti della FIBA World Cup 2023 e la trasmissione di tutte le gare, è la testimonianza della volontà di offrire agli appassionati non solo il calcio ma anche la pallacanestro di altissimo livello. L’intesa con altre emittenti, raggiunta già in occasione di EuroBasket Women, mi fornisce l’occasione per ringraziare i vertici DAZN per la professionalità dimostrata nel voler ampliare la visibilità del prodotto basket. C’è enorme entusiasmo intorno alla Nazionale del CT Gianmarco Pozzecco e non vediamo l’ora di vedere i nostri Azzurri in campo”.

L’avventura degli Azzurri, protagonisti dei Mondiali per la seconda edizione consecutiva, comincerà venerdì 25 agosto – ore 10:00 italiane – con la sfida contro l’Angola, avversario da non sottovalutare. Alla stessa ora, domenica 27 agosto, invece la squadra di CT Gianmarco Pozzecco è chiamata a confrontarsi con la nazionale della Repubblica Dominicana e in chiusura, la sfida contro le Filippine, in programma martedì 29 agosto alle 14:00. Per questo Mondiale, il CT degli Azzurri è pronto a dare tutto alla sua Italia, con l’obiettivo di migliorare l’ultimo piazzamento conseguito in Cina nel 2019 e di raggiungere un grande sogno.

