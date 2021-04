Caloveto (Cs) – Con la somministrazione della prima dose a quanti ancora non l’avevano ricevuta, è stata completata ieri (lunedì 5, giorno di Pasquetta) la campagna vaccinale anti-covid per i cittadini over 80 di Caloveto. Sono circa 100.

È quanto fa sapere il Sindaco Umberto Mazza ringraziando quanti, nonostante fosse un giorno di festa, hanno garantito insieme all’Amministrazione Comunale disponibilità, sensibilità ed assistenza in questa fondamentale attività di prevenzione.

Erano presenti il vicesindaco e assessore alle politiche sociali Gianfranco Salatino ed i consiglieri comunali Paolo Laurenzano e Vittorio Mazza.

Esprimiamo sentimenti di gratitudine – aggiunge – aal personale comunale, ai volontari, ai sanitari e alla direzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale che autorizzando le attività di somministrazione ha evitato ai cittadini ultra-ottantenni che non avevano ricevuto ancora la prima dose, di doversi spostare dal proprio comune per recarsi nel centro vaccinale di Corigliano-Rossano, quando e se sarebbe entrata in funzione la piattaforma regionale di prenotazione.

Atteso che dovranno passare 4 settimane dalla prima somministrazione – aggiunge il Primo Cittadino – si è in attesa della comunicazione da parte dell’ASP relativamente alle date per la somministrazione in loco, della seconda dose.

Il Sindaco coglie l’occasione per informare che ad oggi, il numero di casi positivi sul territorio comunale è pari a 5. Ai 3 già confermati dall’Asp e già sottoposti ad isolamento domiciliare se ne sono aggiunti due. (Fonte: Comune di Caloveto – Comunicazione istituzionale/strategica – Lenin Montesanto Comunicazione & Lobbying).

Com. Stam.