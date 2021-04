Per Ferrara l’obbligo è addirittura quello di andare a vincere fuori casa (ad Asiago). Entra in gioco anche Vicenza che inaugura la propria post season contro il Monleale

Sarà un “mercoledì da leoni” quello di domani e sarà a dir poco intrigante per tutti gli appassionati delle 8 ruote in linea, essendo in pista tutte le “sopravvissute” alle prime due fasi della Serie A (Stagione Regolare e Master Round), ora impegnate nei Quarti di Finale dei Playoff Scudetto. La corsa al tricolore, come sempre avviene in questa particolare fase della stagione in cui si gioca a ritmo molto più serrato, continua inarrestabile e le varie formazioni devono gioco forza presentarsi con i motori caldissimi, pronte a dare il massimo in una sfida che per 3 delle 8 protagoniste, avendo perso Gara 1, è già “senza domani”.

Dovendo scegliere una sfida da cui iniziare la nostra presentazione, riflettori puntati su Asiago (7) – Ferrara (2), con i Warriors chiamati a recuperare l’1-4 subito in Gara 1 dai Vipers apparsi rinvigoriti nella partita di sabato e quanto mai determinati a dire la loro questa fase finale, nonostante il ruolo di sfavorita (Ferrara testa di serie #2, Asiago testa di serie #7). I veneti dopo una regular season a dir poco altalenante si sono fatti apprezzare nel Playoff Round (3 vittorie e 1 sconfitta all’overtime) dimostrando una crescita graduale che potrebbe ora dare i suoi frutti in questo quarto di finale che, con Facchinetti e compagni avanti 1-0, pende dalla parte degli arancio-neri. Gli estensi dalla loro non vorranno assolutamente buttare al vento i sacrifici di una stagione condotta al top della forma mentale e fisica sia in Regular Season, dove si sono piazzati al secondo posto, che al Master Round, dove hanno mantenuto la seconda piazza, battendo addirittura Milano e perdendo solo con la capolista Vicenza all’ultima giornata (e a giochi fatti).

Spazio poi a Gara 2 tra Real Torino (6) e Milano Quanta (3), con i piemontesi costretti ad inseguire dopo il rotondo 4-0 dell’andata in favore dei rosso-blu. Sarà la ricerca di una vera e propria impresa quella che attende il Real che però, attenzione, potrà contare su un fattore decisamente determinante quest’anno per Letizia e compagni: il fattore campo. Sì perché Torino, tra le mura amiche del Trecate, in virtù anche della particolare superficie dell’impianto del capoluogo piemontese (l’unica “palladiana” ormai rimasta in serie A), è sempre riuscito ad esprimersi nel migliore dei modi anche con le big e i tifosi del Real si augurano che ciò possa risultare d’intralcio nel percorso del Quanta che non ha comunque nessuna intenzione di tornare a giocare a Milano; questo comporterebbe rimettere tutto in palio nell’eventuale “bella” di Gara 3 e crediamo che giocarsi la stagione in 40’ non sia cosa gradita a Banchero e soci.

La giornata di domani ci regalerà inoltre la seconda sfida tra Cus Verona (5) e Ghosts Padova (4). I padovani vorranno legittimare l’8-1 di sabato scorso, con gli scaligeri che comunque vada potranno vantare un campionato aldilà di ogni aspettativa iniziale (per molti infatti il Cus era “pronosticato” in piena lotta retrocessione). I Ghosts, al netto di un Master Round da dimenticare, sembrano essersi infatti ritrovati in questi quarti dove hanno dimostrato di avere ancora la benzina necessaria per restare nella (comunque impervia) rincorsa al tricolore. Anche a Verona comunque, come a Torino, le particolari dimensioni del campo (ben più grande di quello di Padova) e la superficie diversa da quella a cui sono abituati i ragazzi di Cantele (cemento anziché Stilmat), potrebbero risultare un “fattore” a beneficio dei padroni di casa che devono a tutti i costi far diminuire la pressione sul proprio portiere non essendo il titolare Bortoli ancora schierabile in gara. Possesso disco e difesa ferrea devono quindi essere le chiavi dell’incontro per il Cus!

Detto delle tre sfide “senza domani” per Ferrara, Torino e Verona, passiamo all’ultimo quarto in programma domani. Inaugureranno infatti il loro ingresso ai playoff anche Vicenza (1) e Monleale (8). Nel weekend scorso non si è giocato in quanto era previsto il recupero di Monleale-Cittadella (ultima di Playoff Round) ma in realtà il match non è andato in scena per via del ritiro dal campionato dei granata che ha quindi direttamente “promosso” Monleale ai playoff. Sulla sfida c’è poco da girarci attorno: i pronostici parlano chiaro e difficilmente potrebbero pendere dalla parte di Monleale che ha sì disputato una buona stagione, tenendo testa praticamente a tutte le avversarie in ogni incontro (con tanto di punticino strappato in casa del Quanta), ma che non sembra davvero in grado di poter impensierire una schiacciasassi quale Vicenza che, dall’inizio del campionato ad oggi, ha incamerato solo vittorie (22 su 22). E’ pur vero che una delle vittorie più sofferte per i Diavoli è stata proprio quella casalinga contro gli “Orange” di Cintori, ma è anche da ricordare che, in quella occasione, il roster di Vicenza era assolutamente ridotto all’osso e privo di pedine fondamentali quali Sigmund, Ustignani, Baldan ed Alberti (oltre all’altro statunitense Mac Donald, poi comunque più rientrato dagli USA). Ma lo sport è bello perché nulla è scontato, men che meno ai playoff! Mettetevi comodi perché lo spettacolo sta per (ri)cominciare!



SERIE A – Il programma di mercoledì 14 aprile 2021

Playoff – Quarti di Finale – Gara 2

Ore 20.30 Real Torino – Milano Quanta (arbitri Lottaroli e Lega)

Ore 20.30 Asiago Vipers – Ferrara Warriors (Soraperra e Gallo)

Ore 20.30 Cus Verona – Ghosts Padova (Grandini e Zoppelletto)

Playoff – Quarti di Finale – Gara 1

Ore 20.30 Diavoli Vicenza – Monleale Sportleale (Ferrini e Rigoni Daniel)

Milano, Asiago e Padova conducono la serie 1 – 0 (best of 3)

foto Vanessa Zenobini – Carola Fabrizia Semino

