Tutto #GIFFONI55: ecco il programma

Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, Giffoni apre le porte a 5000 juror da 30 nazioni, centinaia di città e piccoli borghi d’Italia, protagonisti dal 17 al 26 luglio

Il direttore Gubitosi: “Ecco il grande Giffoni. Da 55 anni, siamo un baluardo fedele di rispetto, amore e forza per i giovani” 99 film in competizione da tutto il mondo con 50 registi internazionali presenti al Festival 6 anteprime e più di 20 eventi speciali

Oltre 120 talenti, tra questi: Paolo Sorrentino, Toni Servillo, Tim Burton, Francesca Chillemi, Francesco Montanari, Ambra Angiolini, Giovanni Allevi, Virginia Raffaele, Ornella Muti, Carolina Benvenga, Neri Marcorè, Edoardo Leo, Luca Marinelli

200 giovani, under 30, protagonisti di IMPACT! incontreranno donne e uomini di scienza, spettacolo, istituzioni, cultura e sport, come: La Ministra della Disabilità Alessandra Locatelli, il Presidente della Commissione Cultura alla Camera Federico Mollicone, il già Commissario Europeo per gli affari economici ed ex Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, Paolo Ascierto, Giovanna Botteri, Gino Cecchettin, La Famiglia Regeni, Maurizio Landini, Antonio Scurati, Giovanni Esposito, Herbert Ballerina, Vincenzo Schettini, Aurelio De Laurentiis

Inaugurerà il 17 luglio il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca

Protagonisti della seconda edizione di Giffoni Sport: Bebe Vio, Simone Fontecchio, Andy Diaz Hernandez, Ambra Sabatini

Ritorna la grande musica dal vivo. Tutte le sere, showcase live gratuiti ed aperti a tutti: Rocco Hunt, Big Mama, TrigNO e Benji & Fede

Per la gioia di ragazzi e famiglie ci sarà lo STREET FEST con oltre 50 eventi nelle strade e nelle piazze di Giffoni Valle Piana. Il Giardino degli Aranci, ogni sera alle 22, ritorno alla sua funzione di cinema all’aperto con proiezioni gratuite di film

Giffoni Food Show e Giffoni Food Talk: 50 chef, pasticceri, maestri pizzaioli, ed esperti di enogastronomia incontreranno il pubblico per la campagna a favore di una corretta alimentazione

Più di 20 Progetti speciali con enti, associazioni e aziende

L’evento è sostenuto dalla Regione Campania, dal Ministero della Cultura e da altri importanti soggetti pubblici e privati

Napoli – Diventare umani è la sfida più straordinaria di tutte. È guardarsi davvero. È ritrovare sentieri nascosti, creare nuovi legami, abbattere muri invisibili e scoprire – con stupore – che siamo molto più vicini di quanto crediamo. È questo il tema scelto per la 55esima edizione del Giffoni Film Festival, in programma dal 17 al 26 luglio, con 5000 giurati provenienti da 30 Paesi del mondo, centinaia di città e piccoli borghi d’Italia, pronti a condividere storie, emozioni e visioni. Giffoni continua a essere molto più di un festival: è un luogo dell’anima, una comunità in cammino, un laboratorio di futuro. Tutto nasce e cresce nella Multimedia Valley, simbolo concreto di un sogno diventato realtà, grazie a chi ha creduto che l’impossibile fosse solo un’altra forma di possibilità. Giffoni è energia pura, è l’abbraccio dei giurati, è la magia che si ripete e si rinnova ogni anno. È quel momento in cui il cinema incontra la vita e lascia il segno. A rendere tutto questo possibile, ancora una volta, è la Regione Campania, partner imprescindibile di un’avventura culturale che continua a stupire il mondo. Il progetto è realizzato sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed è sostenuto dal Ministero della Cultura e da altri importanti soggetti pubblici e privati.

“Ed ora, eccovi il grande Giffoni! – ha detto il fondatore e ideatore di Giffoni, Claudio Gubitosi – Ringrazio con tutto il cuore il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per l’Alto Patronato che ha concesso a questa edizione. Un riconoscimento che mi fa commuovere, mi inorgoglisce e carica tutti noi di grande responsabilità. Questa edizione risorge con un programma di grande spessore culturale, sociale ed umano. Oggi riguardo con attenzione a quando, nel 2019, eravamo tutti pronti per celebrare il cinquantennale di questa bella storia. Poi il Covid. Negli anni 2020 fino al 2023 abbiamo ripreso uno per uno, per mano, tutti i giffoner, riavvicinandoli alla socializzazione e standogli accanto, dopo un momento così forte e che ha minato le loro fragilità ed i loro desideri. Il 2024 è stato un anno difficile per noi, soprattutto sul piano economico e finanziario ma pure in questo caso la determinazione e la collaborazione di tanti ci hanno permesso di traghettare Giffoni fino al 2025 anno in cui ritorniamo ad essere finalmente il grande Giffoni. Siamo consapevoli tutti che il nostro mondo è impazzito, è in fiamme. Mentre da più parti si discute, assistiamo inerti ogni giorno alla distruzione fisica e morale con tante morti, soprattutto gli inermi, bambine e bambini ai quali è stata sottratta la vita. Giffoni è una goccia, certamente, in un mare in tempesta, ma meno male che c’è. Perché riusciamo a far capire che l’umanità non può sottrarsi alle regole e ai principi del vivere civile, della coesistenza pacifica sul nostro pianeta. Relativamente ai giovani, ai ragazzi, che le stanno subendo tutte, oggi sento forte di lanciare un grido di dolore perché ci troviamo di fronte a veri e propri ladri di sogni, di presente, di futuro, di speranza, di aspettative. Ogni giorno sembra essere sempre l’ultimo di fronte alle catastrofi e alle paure nucleari. Giffoni è una goccia, certamente, ma da 55 anni è un baluardo fedele di rispetto, di amore e di forza per queste generazioni. Giffoni è lo spazio dell’ottimismo. Lo è sempre stato e vuole continuare ad esserlo. Oggi più che mai. Il programma 2025 raccoglie tutto questo e vuole rappresentare l’opportunità per ascoltare questi ragazzi e raccogliere i loro desideri. Non distruggiamo ancora di più queste generazioni. Abbiamo il dovere di reagire e di gridare tutti insieme che la pace, intesa anche come rispetto generale delle regole, è il primo grande elemento per diventare umani”.

La presentazione, ospitata negli spazi di CasaCinema Napoli, ha visto il team illustrare le diverse sezioni del programma, con l’intervento del direttore generale Jacopo Gubitosi.

“L’edizione 2025 sarà un’esperienza ancora più ricca, sorprendente, aperta. Un viaggio che ciascuno di noi avrà modo di fare dentro se stesso ed in relazione agli altri, è il senso vero del tema di quest’anno: nessuno può diventare umano da solo. Si è umani insieme agli altri, in rapporto agli altri – ha raccontato Jacopo Gubitosi – Oggi presentiamo un festival che è in continua evoluzione, che quest’anno si arricchisce di novità importanti, di sezioni che crescono e che diventano capitoli sempre più importanti della nostra storia, faccio riferimento a Giffoni Sport: un’area pensata per promuovere il benessere, la condivisione e i valori positivi dello sport tra i giovani. Con ospiti di primissimo piano, testimonial autentici dello sport inteso come strumento di pace e di dialogo. Giffoni e lo sport continuano perciò ad essere un binomio perfetto. E poi i talent, gli ospiti internazionali, le anteprime, la presenza di tutti i principali network italiani. A conferma della centralità che ormai Giffoni ha saputo conquistare. Devo dire grazie a tutto il team di Giffoni. Che con garbo ed entusiasmo ogni anno tesse questa tela. Non è un programma quello che presentiamo oggi. E’ un manifesto in cui trova spazio la nostra voglia di migliorare il mondo, di essere riferimento positivo per le nuove generazioni. Saranno giornate intensissime: eventi, incontri, anteprime, masterclass e tanti talenti – del cinema, della musica, della cultura e dello sport – pronti a confrontarsi con i nostri ragazzi. Saranno loro i veri protagonisti: insieme alle famiglie, che ogni anno scelgono Giffoni come luogo di crescita, come spazio per ritrovarsi in una dimensione collettiva ed intima. E’ la magia di Giffoni che non puoi trovare in nessun altro posto del mondo. Giffoni non è solo un festival: è una comunità che si muove, che crea legami, che costruisce futuro. Ed è proprio questo il nostro obiettivo: generare opportunità, accendere passioni, lasciare un segno profondo nella vita dei giovani. Perché Giffoni è, prima di tutto, loro. Nasce per loro e sono loro, i ragazzi, a renderlo unico e noi siamo davvero onorati di poter contribuire alla loro crescita, di poterli sostenere nella ricerca del loro posto nel mondo”.

Presenti, inoltre, il presidente dell’Ente Giffoni Experience, Pietro Rinaldi, il sindaco di Giffoni Valle Piana, Antonio Giuliano e il delegato del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, per l’industria musicale e per l’audiovisivo, Ferdinando Tozzi.

“Becoming Human è molto più di un tema: è un invito alla consapevolezza, all’empatia, alla responsabilità collettiva – ha aggiunto Rinaldi – in un mondo attraversato da trasformazioni profonde, Giffoni sceglie di interrogarsi – e di interrogare i giovani – su cosa significhi davvero essere umani oggi. Significa riscoprire il valore delle relazioni, dell’ascolto, del rispetto per l’altro e per il pianeta. Ciò che qui a Giffoni accade da sempre. Ringrazio come sempre Claudio Gubitosi il cui sguardo che anticipa i tempi ci offre, anno dopo anno, l’opportunità di superare i nostri limiti, di crescere, di migliorare. Migliorano le persone e migliorano i luoghi e migliorano le relazioni, come a Giffoni da sempre accade. Un piccolo miracolo a cui partecipiamo da 55 anni e che ogni anno ci riempie il cuore di meraviglia. Grazie a questo straordinario team. Professionisti che però mettono il cuore in quello che fanno. Superano le difficoltà, vivono insieme questo sforzo collettivo che dà vita al programma. Quest’anno davvero straordinario. Giffoni 2025 sarà un laboratorio di idee e visioni, dove i ragazzi saranno protagonisti assoluti: chiamati a raccontarsi, a riflettere, a condividere. Un’edizione che ci spinge a guardare oltre l’apparenza, per riscoprire l’essenza. E che, come sempre, si farà motore di cambiamento culturale e sociale. Perché diventare umani è il viaggio più importante che possiamo fare. E, allora, buon viaggio a tutti. Buon #Giffoni55”.

“Giffoni è il cuore pulsante della nostra comunità, il simbolo di una visione che mette i giovani al centro,

valorizza la cultura e apre il nostro territorio al mondo – ha aggiunto il sindaco di Giffoni Valle Piana, Antonio Giuliano – L’edizione 2025, con il tema Becoming Human, rappresenta un momento di straordinaria riflessione e di crescita collettiva. Essere umani oggi significa coltivare valori come solidarietà, inclusione, dialogo. E Giffoni, come sempre, sarà il luogo in cui questi valori prendono forma, si raccontano, si condividono. Siamo orgogliosi di rinnovare ancora una volta l’appuntamento con il nostro Festival, che è patrimonio della nostra città e risorsa per l’Italia intera e per tutto il mondo. Giffoni è un ponte tra generazioni, tra culture, tra idee. E il nostro impegno è quello di continuare a sostenerlo con convinzione e visione. Lo facciamo mettendo a disposizione ciò che è nel nostro patrimonio genetico, quella cultura dell’ospitalità e dell’accoglienza che ha fatto di Giffoni un luogo amato in tutto il mondo. Lo facciamo mettendo a disposizione tutte le nostre energie perché questo incanto chiamato Giffoni possa rinnovarsi anno dopo anno”.

I FILM IN CONCORSO

Si è ufficialmente chiusa la selezione dei titoli in concorso a #Giffoni55. Il passaggio all’età adulta, il rapporto con la natura, le relazioni familiari, l’accettazione di se stessi e il superamento dei pregiudizi, sono alcuni dei temi affrontati dalle opere in concorso. Si va dal potere dell’amicizia e il superamento della sfida, ad argomenti più complessi che riguardano esperienze umane legate alla resilienza individuale e familiare, al desiderio di identità e appartenenza, all’impatto dei contesti socio-politici sulla vita dei giovani. Senza trascurare l’identità culturale e il ruolo dell’arte e della creatività come forma di espressione e sopravvivenza. Oltre 2500 le produzioni in preselezione che il team di Giffoni ha valutato con grande attenzione per offrire, come di consueto, il meglio del cinema internazionale ai suoi ragazzi. I film saranno visionati e valutati dalle giurie di Giffoni che decreteranno i vincitori del Gryphon Award. Ecco i titoli in concorso per l’edizione 2025: https://giffoni.it/giffoni55-ecco-i-99-film-in-concorso/

ANTEPRIME

17 LUGLIO – UNICORNI con VISION DISTRIBUTION

Sarà UNICORNI, il nuovo film di Michela Andreozzi – in uscita il 18 luglio con Vision Distribution – l’anteprima di apertura di #Giffoni55. Appuntamento giovedì 17 luglio con l’opera interpretata da Edoardo Pesce, Valentina Lodovini e, per la prima volta sullo schermo, il piccolo Daniele Scardini che, insieme alla regista, incontreranno i giurati di Giffoni. A completare il cast Lino Musella, Thony, Donatella Finocchiaro e Paola Tiziana Cruciani. Lucio (Edoardo Pesce) è sposato con la bella Elena (Valentina Lodovini). I due hanno un’armoniosa famiglia allargata (che include la prima moglie ed una figlia di Lucio) ed un unico figlio: Blu, (Daniele Scardini), 9 anni, che adora vestirsi da femmina, ed è libero di farlo, col permesso di mamma e papà, solo quando è a casa. In occasione della recita scolastica, però, il bambino vuole a tutti i costi indossare il costume della Sirenetta: i suoi genitori, divisi tra il desiderio di assecondarlo e quello di proteggerlo, saranno i primi a dover riconsiderare la loro apertura mentale e a intraprendere un percorso di consapevolezza e accettazione, in cui saranno accompagnati da un gruppo eterogeneo di coppie di “Genitori Unicorni”, guidato da un’accogliente psicologa (Michela Andreozzi).

19 LUGLIO – TUTTA COLPA DEL ROCK con BE WATER FILM, PIPERFILM, in collaborazione con NETFLIX

Il 19 luglio preparatevi a farvi travolgere da un’esplosione di musica, emozioni e risate con TUTTA COLPA DEL ROCK di Andrea Jublin, il nuovo film prodotto da Be Water Film e PiperFilm, in collaborazione con Netflix. Al centro della storia c’è Bruno, ex chitarrista rock ormai in caduta libera: bugiardo cronico, egoista, narcisista e padre assente. Dopo una serie di disastri tragicomici, Bruno finisce in carcere. Sembra la fine. Ma proprio tra le mura di una prigione, dove tutto sembra perduto, nasce un’opportunità inaspettata: mettere su una band con altri detenuti per partecipare al Roma Rock Contest. In palio, i soldi per mantenere una promessa fatta alla figlia Tina: portarla negli Stati Uniti per uno storico “Rock Tour”. Tra equivoci, momenti comici e legami profondi, TUTTA COLPA DEL ROCK è una storia di riscatto, amicizia e seconde possibilità, dove la musica diventa il motore di una sorprendente rinascita. A incontrare i giurati saranno il regista Andrea Jublin, Lillo Petrolo, Naska ed Elio.

20 LUGLIO – I PUFFI – IL FILM con PARAMOUNT ANIMATION e DOMAIN ENTERTAINMENT

Paramount Animation presenta, in collaborazione con Domain Entertainment, una produzione Ty Ty e Jay Brown, I PUFFI – IL FILM, una delle grandi anteprime di #Giffoni55. Per la gioia dei più piccoli, il 20 luglio arrivano i piccoli personaggi blu che hanno accompagnato le giornate di tante generazioni. Icone intramontabili che il regista Chris Miller riporta una nuova vita con un lungometraggio ricco di colori e di fantasia, di sogni e di speranze. Quando il saggio e coraggioso Grande Puffo (con la voce di Paolo Bonolis, sarà presente in collegamento per raccontare dell’esperienza esilarante da voice talent) viene rapito dai perfidi stregoni Gargamella e suo fratello Razamella (con la voce di Luca Laurenti che sarà invece presente in sala per incontrare i nostri giurati e regalare momenti di allegria e complicità), solo una squadra di Puffi può salvarlo! Guidati da una determinata Puffetta (in originale con la voce di Rihanna), i piccoli eroi si avventurano nel mondo reale, pronti a tutto pur di riportare a casa il loro leader e salvare l’intero universo. Il film sarà nelle sale italiane dal 27 agosto, distribuito da Eagle Pictures. Basato sui personaggi e le opere di Peyo, scritto da Pam Brady, conta un cast d’eccezione composto da: Rihanna, James Corden, Nick Offerman, JP Karliak, Daniel Levy, Amy Sedaris, Natasha Lyonne, Sandra Oh, Octavia Spencer, Nick Kroll, Hannah Waddingham, Alex Winter, Maya Erskine, Billie Lourd, Xolo Maridueña con Kurt Russell e John Goodman.

21 LUGLIO – ESPRIMI UN DESIDERIO con FAMIGLIE IMMAGINI

Il 21 luglio, sarà presentato al festival, in anteprima assoluta, ESPRIMI UN DESIDERIO, film diretto da Volfango De Biasi che vede protagonista l’inedita coppia di Max Angioni, al suo debutto sul grande schermo, insieme a Diego Abatantuono. Una commedia divertente, anche dolce e delicata, che, attraverso l’incontro imprevisto di un trentenne con le idee ancora confuse sul futuro e un gruppo di eccentrici vecchietti, fa ridere ma allo stesso tempo riflettere sull’importanza del dialogo generazionale e su come non esista un’età giusta per trovare il proprio posto nel mondo e poter realizzare i propri desideri. Distribuito da Notorious Pictures, ESPRIMI UN DESIDERIO arriverà al cinema il 25 settembre. La storia è particolarmente avvincente. In seguito a una disavventura, Simone (Max Angioni) viene condannato ai lavori utili in una residenza per anziani, dove viene preso di mira da un gruppo di arzilli vecchietti capeggiati da Ettore (Diego Abatantuono). Lo scontro iniziale, però, diventa un’occasione per costruire insieme qualcosa di inaspettato, un senso di appartenenza che a tutti loro, in un modo o nell’altro, era mancato. Ad incontrare i giurati della platea di Giffoni ci saranno Max Angioni e Volfango De Biasi.

22 LUGLIO – GRAND PRIX con NOTORIUS PICTURES

GRAND PRIX è un nuovo film d’animazione diretto da Waldemar Fast, che debutterà in anteprima il 22 luglio al Giffoni Film Festival e uscirà al cinema l’11 settembre con Notorious Pictures. La storia segue Edda, una giovane topolina che sogna di diventare pilota e si ritrova a dover impersonare il suo idolo Ed per salvargli la carriera e il luna park di famiglia. Tra travestimenti, gare ad alta velocità e un sabotatore misterioso, Edda dovrà dimostrare coraggio e astuzia. La protagonista è doppiata da Charlotte M, mentre Carlo Vanzini presta la voce a uno dei personaggi principali. Il film è stato realizzato negli studi MACK Animation in Germania e prodotto da Michael Mack, con colonna sonora del premio Oscar Volker Bertelmann. Grand Prix promette un mix avvincente di azione, comicità e emozioni per tutta la famiglia.

25 LUGLIO – TROPPO CATTIVI 2 con DREAMWORKS

Il 25 luglio, Giffoni ospiterà l’attesa anteprima di TROPPO CATTIVI 2, sequel del film d’animazione DreamWorks, in uscita nelle sale italiane il 20 agosto. I protagonisti, dopo aver cercato di cambiare vita, si ritrovano coinvolti in una nuova missione: affrontare una gang criminale tutta al femminile, ancora più furba, veloce e spietata di loro.Il film è tratto dalla fortunata serie di libri di Aaron Blabey e vede il ritorno dei personaggi amati dal pubblico: Mr. Wolf, Mr. Snake, Mr. Shark, Mr. Piranha e Ms. Tarantola, doppiati da un cast stellare sia nella versione originale che in quella italiana. Tornano anche Diane Foxington e il Professor Marmellata. Alla regia Pierre Perifel, affiancato da JP Sans, mentre la colonna sonora è firmata dal compositore candidato all’Oscar Daniel Pemberton. Troppo Cattivi 2 si preannuncia come un’avventura ricca di azione, umorismo e sorprese, pronta a conquistare di nuovo grandi e piccoli. A presentare il film ai ragazzi saranno i voice talent Andrea Perroni, Francesco De Carlo e Saverio Raimondo.

EVENTI SPECIALI

18 LUGLIO – RIV4LI con NETFLIX

RIV4LI arriva a Giffoni il 18 luglio: Netflix annuncia la nuova serie TV per ragazzi e ragazze creata da Simona Ercolani, in uscita prossimamente. Ambientata nello stesso mondo narrativo di DI4RI, la serie esplora i conflitti dell’adolescenza: le difficoltà nella costruzione della propria identità, le aspirazioni dei ragazzi e delle ragazze schiacciate dalle aspettative degli adulti, le trappole del cyberbullismo ei pregiudizi che stabiliscono chi è dentro o fuori dal “gruppo”. La storia si svolge a Pisa, nella Terza D della scuola media Montalcini, dove i protagonisti – divisi in due gruppi contrapposti – vivono una rivalità intensa. Gli Insiders, guidati da Claudio (Samuele Carrino), il ragazzo più popolare della scuola, e dal suo amico Dario (Edoardo Miulli), si scontrano con gli Outsiders, il gruppo formato dalla nuova arrivata Terry (Kartika Malavasi), appena trasferita da Roma. Quando la scuola verrà divisa da un vero muro, Insiders e Outsiders Dovranno unirsi per superare le barriere fisiche e relazionali. Nel cast anche Lorenzo Ciamei (Luca), Eugenia Cableri (Sabrina), Melissa Di Pasca (Marzia), Joseph Figueroa (Alessio), Duccio Orlando (Paolo). A passare il testimone ai nuovi protagonisti e alle nuove protagoniste è Andrea Arru, noto per il suo ruolo in DI4RI, che prenderà parte al racconto con un’apparizione speciale. RIV4LI è una serie di Simona Ercolani, prodotta da Stand by Me con la regia di Alessandro Celli. La sceneggiatura è firmata da Simona Ercolani insieme a Serena Cervoni, Mauro Uzzeo, Chiara Panedigrano, Sara Cavosi, Angelo Pastore e Ivan Russo. Produttrice esecutiva è Grazia Assenza.

18 LUGLIO – PER TE con PIPERFILM, LUNGTA FILM e ALEA FILM

Il 18 luglio, un appuntamento da non perdere per immergersi nelle prime emozioni di PER TE, il nuovo film diretto da Alessandro Aronadio e prodotto da PiperFilm, Lungta Film e Alea Film, in collaborazione con Netflix. Il film si ispira a una storia vera, intensa e toccante che arriva dritta al cuore, quella di Mattia Piccoli, nominato nel 2021, a soli 11 anni, Alfiere della Repubblica “per l’amore e la cura con cui segue quotidianamente la malattia del padre e lo aiuta a contrastarla”. A darne un’anticipazione, con la proiezione delle prime immagini nel corso di un incontro con i giffoners, sarà il suo protagonista Edoardo Leo accompagnato dal giovane co-protagonista Javier Leoni e dallo stesso Mattia Piccoli.

19 LUGLIO – I CESARONI – IL RITORNO, un evento speciale con CLAUDIO AMENDOLA, MATTEO BRANCIAMORE, MARTA FILIPPI e ANDREA ARRU

Dopo dieci anni, tornano più uniti e irresistibili che mai: I Cesaroni sono pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro storia, e Giffoni sarà il luogo in cui farlo, incontrando dal vivo il pubblico che li ha amati. Il 19 luglio, il Festival ospita un evento speciale dedicato a I CESARONI – IL RITORNO, la nuova stagione dell’iconica serie tv, attualmente in lavorazione a Roma. A raccontare il dietro le quinte di questa attesissima ripartenza saranno Claudio Amendola, per la prima volta dietro la macchina da presa, che torna a interpretare Giulio Cesaroni, insieme a Matteo Branciamore, volto storico della serie, e ai nuovi protagonisti Marta Filippi e Andrea Arru. La serie, una coproduzione Publispei – RTI/Mediaset, scritta da Giulio Calvani, Federico Favot e Francesca Primavera e prodotta da Verdiana Bixio, tornerà su Canale 5 con dodici episodi inediti. Un racconto che riparte dal cuore della Garbatella, tra nuovi inizi, vecchie abitudini, legami familiari sempre più intricati e un’impresa da salvare: la bottiglieria di famiglia, in crisi e a rischio. Nel cast, oltre agli storici protagonisti, arrivano nuovi personaggi che promettono di lasciare il segno: Olmo (Andrea Arru), un ragazzo neurodivergente che entra con delicatezza e forza nel mondo dei Cesaroni, e Virginia (Marta Filippi), la nuova compagna di Marco. Con loro, ritroveremo Mimmo, Rudi, Walter, l’inseparabile Stefania e il solito Augusto, pronto a complicare la situazione. E in mezzo a tutto questo, Giulio Cesaroni, padre, nonno e imprenditore, che prova a tenere insieme una famiglia dove l’amore non manca mai… anche se a volte serve una buona dose di pazienza.

19 LUGLIO – HO PRESO UN GRANCHIO con MEDIAFRIENDS

Mediafriends, Ente Filantropico di Mediaset, Mondadori e Medusa presieduto da Pier Silvio Berlusconi, presenta la web serie HO PRESO UN GRANCHIO, prodotta dalla Fondazione Bianca Garavaglia ETS. 25 giovani pazienti oncologici raccontano, con ironia e autenticità, la quotidianità in ospedale, affrontando le loro fragilità con il sorriso. In occasione dell’Evento Speciale previsto il 19 luglio, presso la Sala Truffaut, saranno trasmessi alcuni episodi della prima edizione e alcune anticipazioni della seconda, fruibili quest’autunno sulla piattaforma di Mediaset Infinity. I protagonisti Marta (“la tonta), Giorgia (“la viziata”), Giorgia (“l’attrice), Edo (“il latin lover) dialogheranno con i “Gifforners” e racconteranno il Progetto Giovani dell’Istituto di Tumori di Milano, portando l’attenzione del pubblico sulla realtà dei giovani pazienti oncologici.

19 – 20 LUGLIO – ZECCHINO D’ORO

Arriva a Giffoni un evento speciale targato Zecchino d’Oro per tutta la famiglia! Mìmi e Narco, i due talenti dello Zecchino d’Oro, saranno i protagonisti di uno spettacolo musicale ricco di sorprese e momenti imperdibili. I cartoni animati dello Zecchino d’Oro catapulteranno bambine e bambini nel magico mondo dei personaggi Zecchino, tra grandi cult e nuovi classici. La festa dello Zecchino d’Oro sarà arricchita da battle musicali tra Mìmi e Narco, coinvolgenti babydance e giochi con il pubblico, per scovare i veri esperti Zecchino. Il 20 luglio Mìmi e Narcotico tornano con appuntamento speciale aperto al pubblico del Giardino degli Aranci insieme al Piccolo Coro di Caivano, progetto promosso dal Ministero della Cultura in collaborazione con Antoniano-Opere Francescane.

20 LUGLIO — 40 SECONDI il nuovo film di VINCENZO ALFIERI ispirato alla tragica vicenda di WILLY MONTEIRO con EAGLE PICTURES

Verranno presentate alcuni immagini in esclusiva a Giffoni, il prossimo 20 luglio, 40 SECONDI, il film ispirato alla tragica vicenda di Willy Monteiro Duarte, il giovane capoverdiano ucciso a Colleferro il 6 settembre 2020 per aver difeso un amico durante una lite. Proprio in questa occasione scopriremo il volto e il nome dell’attore che interpreta Willy scelto attraverso un attento lavoro di street casting — che ha coinvolto volti nuovi tra cui Giordano Giansanti e Luca Petrini —, per riportare con autenticità una vicenda che ha scosso l’opinione pubblica, riportando al centro temi urgenti come l’integrazione, il rispetto e la lotta alla violenza gratuita. Le riprese del film sono iniziate a Roma il 16 giugno. Il film, diretto da Vincenzo Alfieri e scritto dallo stesso insieme a Giuseppe G. Stasi, è tratto dal libro 40 secondi. Willy Monteiro Duarte. La luce del coraggio e il buio della violenza di Federica Angeli, edito da Baldini+Castoldi. Prodotto e distribuito da Eagle Pictures, il film arriverà nelle sale italiane il 20 novembre 2025. Il cast è formato da Francesco Gheghi, Enrico Borello, Francesco Di Leva, Beatrice Puccilli, Sergio Rubini e Maurizio Lombardi L’incontro sarà un momento di riflessione e confronto dedicato alle nuove generazioni, nel segno del cinema come strumento di memoria e consapevolezza.

20 LUGLIO – MODENAAMOREMIO

Giffoni a Modena, l’evento finale di un percorso cominciato nel 2024 e nato da un progetto voluto dall’associazione per lo sviluppo del centro storico Modenamoremio. Gli studenti emiliani, dopo le lezioni formative con gli esperti del festival, hanno scritto e realizzato i corti premiati ad aprile 2025 nella sala comunale Truffaut della città modenese.

21 LUGLIO – DORA con PARAMOUT+

Domenica 21 luglio, il Giffoni Film Festival ospita una proiezione speciale di DORA, la nuova serie animata che celebra il 25° anniversario dell’amata esploratrice. L’evento è parte dell’iniziativa globale La Grande Fiesta di Dora, che attraversa l’estate con appuntamenti imperdibili per i piccoli fan. Al festival verranno mostrati due episodi della terza stagione per vivere insieme le nuove avventure di Dora e dei suoi amici. Inoltre, per tutto l’estate, i nuovi episodi saranno in onda su NickJr (Sky 603) e disponibili in streaming su Paramount+. Inoltre, sempre su Paramount+, è disponibile Dora alla ricerca di Sol Dorado, il nuovo lungometraggio live action che segna l’inizio di una nuova, entusiasmante era per il franchise.

21 LUGLIO – ALFABETIZZAZIONE MEDIATICA VERSUS DISINFORMAZIONE con RAI e FRANCESCO GIORGINO

La RAI è impegnata da sempre nella promozione dell’alfabetizzazione mediatica dei cittadini. In linea con queste finalità RAI Ufficio Studi coordina le attività di media Literacy dell’Osservatorio Italiano sui Media Digitali (IDMO – www.idmo.it), progetto cofinanziato dall’Unione Europea per il contrasto alla disinformazione. Un tema che richiama l’importanza del ruolo attivo dei singoli e della comunità per rispondere in modo efficace ad un fenomeno che può mettere in discussione le basi delle nostre democrazie liberali. Il direttore dell’Ufficio Studi Francesco Giorgino si confronterà con i ragazzi del Giffoni Film Festival sul tema del disordine informativo e sull’importanza dello sviluppo dello spirito critico per l’esercizio della piena cittadinanza digitale.

21 LUGLIO – IL COMPLEANNO DI CIRO in collaborazione COMUNE DI NAPOLI

Sarà presentato il 21 luglio il cortometraggio IL COMPLEANNO DI CIRO, diretto da Marta Esposito e prodotto da Giffoni Innovation Hub, Mad Entertainment e Gabbianella, è realizzato in collaborazione con il Comune di Napoli e con il patrocinio di Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie. L’opera rappresenta l’esito della terza edizione del progetto La Voce dei Giovani, avviato nel 2023 e quest’anno dedicato alla memoria delle vittime innocenti di camorra, con un omaggio speciale a Ciro Colonna. Questo nuovo capitolo si inserisce nel percorso tracciato dai precedenti progetti: Un po’ per uno, nato dai laboratori con le scuole di Napoli, e A domani, diretto da Emanuele Vicorito e realizzato con il coinvolgimento dei detenuti del carcere minorile di Nisida, premiato con numerosi riconoscimenti, tra cui i Nastri d’Argento.

22 LUGLIO – LA VITA VA COSÌ con MEDUSA FILM e PIPERFILM: a Giffoni il regista RICCARDO MILANI e l’attrice VIRGINIA RAFFAELE

Dopo il grande successo di pubblico e critica di Un Mondo a Parte, Riccardo Milani torna sul grande schermo con un nuovo, attesissimo film: LA VITA VA COSÌ. Il progetto sarà presentato in esclusiva il 22 luglio a Giffoni. LA VITA VA COSÌ è un racconto ironico, profondo e coinvolgente che attraversa vent’anni di vita in uno dei luoghi più suggestivi della Sardegna. Una comunità, un paesaggio, un’identità che si confrontano con le sfide del tempo, tra il desiderio di progresso e la necessità di preservare la propria autenticità. Nel cast un gruppo di protagonisti d’eccezione: Virginia Raffaele, Diego Abatantuono, Aldo Baglio, Geppi Cucciari e Ignazio Giuseppe Loi, che danno vita a una coralità ricca di sfumature e umanità. Il film, scritto da Riccardo Milani insieme a Michele Astori, è prodotto da Mario Gianani e Lorenzo Mieli per Our Films (gruppo Mediawan) e da Sonia Rovai per Wildside (gruppo Fremantle), in associazione con Medusa Film e PiperFilm. A raccontare il film ai giurati saranno il regista Riccardo Milani e l’attrice Virginia Raffaele. LA VITA VA COSÌ uscirà nelle sale in autunno, distribuito da Medusa Film e PiperFilm, che ne curerà anche la distribuzione internazionale. Una nuova storia italiana, tra emozioni, contrasti e tanta verità.

22 LUGLIO – TI RESPIRO con JENNY DE NUCCI e RAIPLAY e RAI CINEMA CHANNEL

Un’attrice e influencer famosa conosciuta da tutti col nome di Mila, sconvolta da un lutto, decide di tagliare ogni comunicazione con i social network e il mondo esterno. La ragazza, tuttavia, comincia ad avere una misteriosa corrispondenza con qualcuno che le manda messaggi all’interno delle pizze che ordina a domicilio… È questa la sinossi di TI RESPIRO, il film, un WeShort Original prodotto da Daitona, Panebarco , Limbo Film in collaborazione con Not Jennifer , Mnemonica e Rain Frog , è distribuito da Cattive Distribuzioni e sarà disponibile dal 22 luglio su RaiPlay e Rai Cinema Channel. Ad incontrare i juror ci sarà Jenny De Nucci che ha collaborato anche alla stesura del soggetto. Non a caso il corto firmato da Jab (Giuliano Giacomelli & Lorenzo Giovenga nasce da un’esperienza vissuta in prima persona. “Lo scopo è infatti quello di raccontare la storia cercando di non interferire e non giudicare le emozioni vissute dalla protagonista – spiegano i registi – Tutto questo concorre a dilatare il tempo del racconto, fino a sospenderlo del tutto e portare lo spettatore in quel mondo in cui realtà e immaginazione si fondono”.

22 LUGLIO – U.S. PALMESE con MANETTI BROS.

Sarà presentato il 22 luglio il film dei Manetti Bros., U.S. PALMESE. È la storia di Etienne Morville (interpretato da Blaise Alfonso) che viene dalla Banlieue parigine e gioca a Milano, è un calciatore fortissimo che diventa l’idolo dei tifosi per il suo talento e la sua mossa “Houdini”, con la quale beffa tutti i portieri. Etienne però ha un brutto carattere e viene messo in cattiva luce da un episodio avvenuto in campo, un pugno sferrato a un avversario, e un altro, avvenuto in un locale di Milano, dove Etienne offende una influencer che lo aveva provocato e lei posta un video sui social rovinandone la reputazione. Nel frattempo a Palmi, un piccolo comune della Calabria, Don Vincenzo, un ex agricoltore in pensione (interpretato da Rocco Papaleo) che ama il calcio vuole rilanciare la squadra locale di dilettanti, la U.S. Palmese, e tenta l’impossibile: fare una colletta tra i suoi compaesani per comprare Etienne Morville e raccoglie un sacco di soldi riuscendo a convincere anche i più diffidenti, tra i quali la poetessa Adele Ferraro (una strepitosa Claudia Gerini), che odia il calcio ma viene conquistata da don Vincenzo, che recita a memoria una sua poesia sostenendo che il calcio è poesia, e il riferimento non dichiarato è a Pier Paolo Pasolini, che scrisse “ci sono nel calcio dei momenti che sono esclusivamente poetici: si tratta dei momenti dei «goal»”. Etienne sbarca in Calabria e don Vincenzo crede che con Morville la Palmese può passare dalla categoria dilettanti alla serie D e magari alla C. Etienne diventerà amico di Concetta, la figlia di Vincenzo (la rivelazione Giulia Maenza, davvero brava), anche se non ci sarà una storia d’amore.

23 LUGLIO – I FANTASTICI 4: GLI INIZI con THE WALT DISNEY COMPANY ITALIA

I FANTASTICI 4: GLI INIZI, il nuovo film Marvel Studios, si prepara a conquistare le sale italiane a partire dal 23 luglio. Nello stesso giorno, il film sarà protagonista al Giffoni Film Festival, dove porterà il giovane pubblico tra azione ed emozioni. Sullo sfondo di un vivace mondo retro-futuristico ispirato agli anni ’60, I Fantastici 4: Gli Inizi introduce la Prima Famiglia Marvel composta da Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Donna Invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia Umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/la Cosa (Ebon Moss-Bachrach) alle prese con la sfida più difficile mai affrontata. Costretti a bilanciare il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare, i protagonisti devono difendere la Terra da una vorace divinità spaziale chiamata Galactus (Ralph Ineson) e dal suo enigmatico Araldo, Silver Surfer (Julia Garner). E se il piano di Galactus divorare l’intero pianeta e tutti i suoi abitanti non fosse già abbastanza terribile, la situazione diventa all’improvviso una questione molto personale. Il film è interpretato anche da Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne e Sarah Niles. I Fantastici 4: Gli Inizi è diretto da Matt Shakman e prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Grant Curtis e Tim Lewis sono gli produttori esecutivi.

23 LUGLIO – PROVA A NON RIDERE con REBBY e MOLLY su DEAKIDS, canale 601 di SKY

Sarà presentata, mercoledì 23 luglio, la seconda stagione di PROVA A NON RIDERE CON REBBY E MOLLY. Dopo il successo dello scorso anno, Rebby e Molly tornano su DeAKids con il comedy show pensato per il pubblico kids & family, in cui si misurano con il lato più comico della rete. I due youtuber sanmarinesi, con oltre 900 mila iscritti sul loro canale, hanno il compito di commentare alcuni tra i video più buffi del web e al tempo stesso di sfidarsi in una divertente competizione. L’obiettivo? Ovviamente non ridere, perché solo una vera Regina o un vero Re delle risate sa come restare impassibile di fronte ai video più spassosi di internet. La seconda stagione di Prova a non ridere con Rebby e Molly debutterà in 1^ tv su DeAKids, canale 601 di Sky, dal 27 ottobre, dal lunedì al venerdì alle ore 19:30, con i primi 10 episodi.

24 LUGLIO – PATERNAL LEAVE con ALISSA JUNG e LUCA MARINELLI

PATERNAL LEAVE è il film d’esordio alla regia di Alissa Jung, in programma a Giffoni il 24 luglio alla presenza della regista e di Luca Marinelli, il film esplora la fragilità umana, la paternità e la ricerca di identità. La storia segue Leo, una quindicenne cresciuta in Germania senza conoscere il padre. Quando scopre chi è, parte per l’Italia e lo trova in un chiosco abbandonato su una spiaggia d’inverno. Il padre, Paolo, è colto di sorpresa e l’incontro lo costringe a confrontarsi con un passato rimosso e con la sua nuova famiglia. Il rapporto tra i due si costruisce lentamente, tra incertezze e piccoli gesti, ma viene presto messo alla prova dai fantasmi del passato. Il film affronta con delicatezza e profondità temi come l’amore, la famiglia, l’identità e la responsabilità, ponendo al centro la domanda: Cosa significa davvero essere padre? Inserito nel tema del festival “Becoming Humans”, invita a riflettere sull’essere autentici e consapevoli delle proprie azioni. Il cast include anche Juli Grabenhenrich, Arturo Gabriellini, Gaia Rinaldi e Joy Falletti Cardillo. La produzione è di The Match Factory & Wildside, in collaborazione con Vision Distribution, Rai Cinema e Sky.

24 LUGLIO – ANSELMO WANNABE con NERI MARCORÈ, RAI GULP e RAIPLAY

Rai Kids al 55esimo Festival di Giffoni con “Anselmo Wannabe”, con la voce narrante di Neri Marcorè. Anselmo, Letizia e Neri Marcorè arrivano a Giffoni: in occasione del 55° Festival di Giffoni – la più importante rassegna di cinema dedicato a bambini e ragazzi, in programma dal 17 al 26 luglio – Rai è Media Partner e Rai Kids presenta la serie “Anselmo Wannabe”. L’appuntamento è per il pomeriggio del 24 luglio, insieme a Neri Marcorè, voce narrante della serie, che riceverà un premio alla carriera e risponderà alle domande ed alle curiosità del pubblico. Protagonisti della serie sono Anselmo, un bambino di dieci anni e Letizia, la sua brillante compagna di classe, e insieme vivono emozionanti e comiche disavventure confrontandosi con professioni diverse e mostrando come ogni lavoro, se svolto con passione e dedizione, possa essere il lavoro “più bello del mondo”.

“Anselmo Wannabe” – il cui episodio “L’architetto” è stato in concorso all’ultima edizione del Festival Internazionale del Film d’Animazione di Annecy – è una serie rivolta al pubblico tra i 6 e 9 anni. Diretta da Massimo Ottoni, è coprodotta con Ibrido Studio e AIM Creative Studio, in collaborazione con RAI Kids e RTP. Il progetto, attualmente in produzione, sta ricevendo l’interesse di broadcaster internazionali sia americani che asiatici e verrà lanciato il prossimo inverno sui canali Rai.

24 LUGLIO – UNA GIORNATA IN MUSICA PER LE FAMIGLIE DI PARENTAL EXPERIENCE

Quest’anno Giffoni ha pensato a una importante novità per le famiglie che partecipano alla sezione Parentale Experience. Il 24 luglio si terrà infatti un’intera giornata che avrà come tema la musica, intesa come linguaggio universale, capace di cementare l’identità della comunità educante. Si parte con “Mai sentito prima”, la presentazione del documentario che vedrà in sala anche un gruppo di giovani che hanno disturbi dell’udito: grazie alla passione del tutor e musicista Francesco Fasanaro e alla collaborazione con le suore del Sacro Cuore dell’Istituto Filippo Smaldone non solo hanno realizzato lo short movie che sarà proiettato in sala, ma contribuiranno anche a rendere magica la performance live che si terrà subito dopo. A seguire, la clip IL PAESE DEGLI ARCHI, che vedrà sul palco quindici ragazzi e ragazze che partecipano alle attività dell’associazione Opera Prima, da sempre impegnata nella diffusione della musica tra i più giovani. Si chiude con la presentazione dei videocplip musicali realizzati dai partecipanti a Sedici Modi di dire Ciao, il progetto ideato da Giffoni, selezionato da Con i Bambini e sostenuto da Fondazione con il Sud.

25 LUGLIO – TIM BURTON SBARCA AL GIFFONI FILM FESTIVAL IN OCCASIONE DELL’USCITA DI MERCOLEDÌ

L’estate più oscura di sempre può ufficialmente cominciare. In occasione dell’arrivo su Netflix della seconda stagione di MERCOLEDÌ – con la parte 1 disponibile dal 6 agosto e la parte 2 dal 3 settembre – Tim Burton torna in Italia! Venerdì 25 luglio l’iconico regista sbarcherà al Giffoni Film Festival. Un momento unico che promette di essere indimenticabile. Nella seconda stagione, Mercoledì Addams (Jenna Ortega) torna ad aggirarsi per i corridoi gotici della Nevermore Academy, dove l’attende una nuova serie di nemici e problemi. In questa stagione Mercoledì deve destreggiarsi tra famiglia, amici e vecchi avversari, per affrontare un altro anno di caos splendidamente oscuro e bizzarro. Armata della sua caratteristica arguzia tagliente e del suo fascino imperturbabile, Mercoledì si ritrova al centro di un nuovo agghiacciante mistero soprannaturale. Burton, che in carriera ha appassionato il pubblico mondiale con pellicole iconiche come “Beetlejuice – Spiritello Porcello”, “Batman”, “Edward mani di forbice”, “Nightmare before Christmas”, “Ed Wood”, “Il mistero di Sleepy Hollow”, “Big Fish – Le storie di una vita incredibile”, “La sposa cadavere”, “Sweeney Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street”, “La Fabbrica di Cioccolato”, “Frankenweenie”, firma la regia di 4 episodi della seconda stagione di Mercoledì.

GIFFONI RICORDA PINO DANIELE

A dieci anni dalla scomparsa, Giffoni omaggia il grande Pino Daniele. Previsto un momento di grande commozione e ricordo attraverso la visione del documentario “Pino”, diretto da FRANCESCO LETTIERI. Prodotto da Grøenlandia, Lucky Red e Tartare Film e distribuito da Lucky Red, il film esplora un lato inedito di Pino Daniele, grazie alla ricerca di Lettieri e del giornalista e critico musicale FEDERICO VACALEBRE, quest’ultimo presente a Giffoni. Attraverso filmati rari di concerti, backstage e sessioni in studio, brani inediti, fotografie di famiglia, appunti personali e strumenti musicali, il documentario restituisce un ritratto autentico dell’artista napoletano. Pino Daniele è stato molto più di un cantautore e di una rockstar: era un’icona pop, un amico sincero, un padre, un marito, un napoletano legato alle sue radici, ma anche profondamente affascinato dalla Toscana, da Roma e da Milano. Un artista capace di rappresentare l’italianità senza cadere negli stereotipi, sempre alla ricerca di nuove sonorità e collaborazioni con musicisti di tutto il mondo. Il film racconta questa complessità partendo dalla sua musica, dai suoi esperimenti e dalle sue canzoni, fino a svelare un inedito nascosto. A dare voce alla sua storia ci sono le testimonianze di chi lo ha conosciuto e amato, di chi ha condiviso con lui il palco, il lavoro, i tour, le discussioni e le riconciliazioni. Tra gli intervistati figurano Rosario Fiorello, Jovanotti, Vasco Rossi, Fiorella Mannoia, Loredana Bertè, insieme a grandi musicisti come James Senese, Rosario Jermano, Tullio De Piscopo, Tony Esposito e star internazionali come Eric Clapton. Il film include anche una selezione di videoclip ambientati nella Napoli di oggi.

TALENTI

Tanti i talenti del mondo del cinema, della musica e della cultura, pronti a condividere con le giurie esperienze, percorsi e visioni. Il programma partirà il 17 luglio con FRANCESCA CHILLEMI, attrice e volto amatissimo della televisione italiana, interprete di personaggi che coniugano leggerezza e profondità. A seguire, il 19 luglio sarà la volta di FRANCESCO GHEGHI, tra i giovani attori più promettenti del panorama italiano, capace di dare voce con sensibilità a ruoli intensi e complessi. Il 20 luglio vedrà protagoniste AMBRA ANGIOLINI, artista poliedrica e carismatica, e CAROLINA BENVENGA, amatissima dai bambini, conduttrice, cantautrice e attrice che unisce energia, dolcezza e grande empatia con il pubblico più giovane. Il 21 luglio sarà il momento di uno dei volti più amati del cinema d’autore italiano, TONI SERVILLO, attore straordinario che con le sue interpretazioni ha segnato alcune delle opere più acclamate a livello internazionale del cinema italiano contemporaneo. Il 22 luglio sarà la volta di ORNELLA MUTI, icona del cinema italiano, simbolo di eleganza e intensità, capace di attraversare decenni di storia del cinema restando sempre innovativa. Grande attesa anche per il 23 luglio, quando a Giffoni giungerà PAOLO SORRENTINO (powered by ANAS), regista pluripremiato, vincitore di Premio Oscar e Golden Globe, tra i massimi autori del cinema contemporaneo. Nella stessa giornata sarà la volta anche di GIOVANNI ALLEVI, compositore, pianista e filosofo, che torna a Giffoni per condividere con i giffoner il suo percorso personale e artistico fatto di coraggio e sensibilità. Il 24 luglio spazio alla nuova generazione con BIANCA PANCONI. Dopo aver lavorato sui set Il ritorno di Casanova di Gabriele Salvatores, Romulus e la serie Bosé, è oggi protagonista di tre amate serie: Cuori, Costanza e la nuova stagione di Che Dio ci aiuti.A chiudere questo straordinario viaggio, il 25 luglio, sarà TIM BURTON, in occasione dell’arrivo su Netflix della seconda stagione di “Mercoledì”. Il 26 luglio anche la presenza di NICOLAS MAUPAS, al cinema con L’amore in teoria e personaggio tv nelle serie Rai “Un professore”, “Il Conte di Montecristo”.

WORKSHOP

Sono 140 gli aspiranti attori e attrici a prendere parte ai workshop che quest’anno saranno dedicati al mestiere dell’attore. I protagonisti avranno l’opportunità di confrontarsi con i professionisti del settore e saranno chiamati ad esprimere il proprio talento sul campo, destreggiandosi tra dialoghi, monologhi e format pensati espressamente per loro. In Sala Blu si parte il 17 luglio con L.A.R.A. (Libera Associazione Rappresentanti di Artisti). Saranno presenti Emanuela Volpe (agente cinematografica), Maurilio Mangano (casting director), Simone Gattoni (producer), Benedetta Lucherini e Gianluca Pignatelli (uffici stampa). Il 18 sarà la volta di Francesco Montanari che terrà un laboratorio di recitazione sul tema “La palestra dell’attore”. Il 19, doppio appuntamento: arriva Elena Lietti e ci sarà un focus su Doppiaggio e Intelligenza Artificiale con Daniele Giulianiattore/doppiatore e presidente dell’ANAD (Associazione Nazionale Attori Doppiatori)e l’attrice/doppiatrice Chiara Gioncardi, consigliera dell’Associazione. Il 20, altri due interessanti incontri. Il focus sul regista Andrea Segre e un confronto organizzato da Collettiva (Cgil) dal tema “Sì, ma di lavoro che fai? Il mestiere dell’attore tra contratto, diritti e tutela sindacale” con Antonia Fama e Sabina Di Marco, segretaria nazionale con delega alla produzione culturale Slc Cgil. Il 21 luglio arriva Yari Gugliucci: tema del laboratorio,“AI (Artisti intelligenti). Controtendenza. Teorie e tecniche per affrontare il lavoro degli attori”. Il 22 luglio sarà la volta dei Manetti bros. e di Irene Maiorino, mentre il 23 arriverà Francesco Lancia per parlare di improvvisazione.Il 24 tocca ad Annarita Vitolo e Ginevra Francesconi, il 25 a Massimiliano Rossi con un laboratorio di recitazione. Si chiude il 26 con Giorgia Vitale(agente cinematografica),Eleonora Cecinelli(agente cinematografica)eStefania Rodà(casting director) che parleranno di “Il Triangolo delle opportunità: agenti, attori e casting directors”. L’appuntamento è organizzato con ASA (Agenti Spettacolo Associati).Sempre il 26 luglio focus su Selene Caramazza.

IMPACT

“Diventare Umani” attraverso il dialogo intergenerazionale, l’arte e la musica, il confronto sui grandi temi dell’identità e della trasformazione tecnologica: è questo l’obiettivo della sezione IMPACT! di #Giffoni55, un laboratorio di idee che permetterà ad oltre 200 ragazzi di incontrare personaggi del mondo culturale, civile, istituzionale e imprenditoriale, italiano e internazionale. Giovedì 17 luglio si inizia con uno degli incontri più profondi e carichi di significato: la testimonianza della famiglia di Giulio Regeni e dell’avvocata Alessandra Ballerini. A seguire, spazio al confronto con l’Associazione culturale “Ali della mente”; la giornalista corrispondente RAI Giovanna Botteri e il cantautore NEK. Completano il programma della prima giornata il focus sulla mobilità sostenibile con Leap Motor – azienda specializzata in auto elettriche – e il carisma di Aurelio De Laurentiis, produttore cinematografico e presidente della Società Sportiva Calcio Napoli campione d’Italia. L’eccellenza mondiale per la sanità: la Sala Verde ospiterà Paolo Ascierto, oncologo massimo esperto di melanoma al mondo nel decennio 2013-2023.

Venerdì 18 luglio: si parte con la multinazionale Carrefour che parlerà ai ragazzi della campagna “Act for Food” che si rivolge ai giovani per promuovere un’alimentazione più consapevole e accessibile. A seguire, l’intensa testimonianza di Gino Cecchettin; l’energia imprenditoriale di Simone Giacomini (founder di Bazr, la prima app di live shopping in Italia) e l’intervento del Presidente della Croce Rossa Italiana Rosario Valastro. Sabato 19 luglio: la riflessione si fa profonda con il giornalista Corradino Mineo; la divulgatrice spaziale Linda Raimondo; l’AIAS – Associazione italiana assistenza spastici – la famiglia Valdiserri che presenterà i cortometraggi vincitori del Festival “24 frame al secondo” e la Fondazione Con i Bambini, storico partner di Giffoni per progetti sociali e di contrasto alla povertà educativa. Si chiude con la comicità irriverente di Herbert Ballerina. Domenica 20 luglio. I ragazzi vivranno una giornata intensa con la presentazione del documentario “42” a cura di un collettivo composto da Elettra e Rebecca Orlandi, Alessandra e Emanuele De Vita su uno dei più drammatici cold case italiani: con loro sarà presente Pietro Orlandi, fratello di Emanuela. Spazio poi alle riflessioni sul tema dell’energia con Enel, sul mondo del lavoro con il segretario CGIL Maurizio Landini (in collaborazione con Collettiva CGIL) e sull’ambiente con il Consorzio Conai e Andrea Pisani. Infine, l’entusiasmo travolgente del prof. di fisica più amato del web, Vincenzo Schettini, che presenterà le prime immagini del film “Il fisico che ci piace”. Lunedì 21 luglio. Al centro del confronto il futuro dell’industria con Seda Group; la politica internazionale con Co-Presidente della Task Force Nazioni Unite sulla crisi del debito e già Commissario europeo per l’economia e Presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni; l’impegno sociale di Padre Enzo Fortunato ed Ermete Realacci – promotori del Manifesto di Assisi per la sostenibilità – il riciclo con ERION (Sistema multi-consortile no profit per la gestione di differenti tipologie di rifiuti) e lo storytelling di Prattquello, foodblogger e creator digitale in libreria con il suo libro “Questa fame che non smette mai. Viaggi, ricette e qualche trauma”. In giornata, anche l’incontro con il Ministro per la disabilità Alessandra Locatelli. Martedì 22 luglio. Giornata dedicata alla memoria, all’innovazione e al sociale con il SIC – Safer Internet Center; il presidente dell’INPS Gabriele Fava e I ragazzi di via d’Amelio – Associazione Antimafia e di Promozione della Legalità costituita da studenti universitari e l’incontro con l’Università di Tor Vergata. A seguire appuntamento con UNICEF Italia – per l’anteprima del cortometraggio “Milk Teeth” che racconta la storia ed i sogni di una bambina in Afghanistan; saranno presenti il regista Giuseppe Carrieri; Maria Matilde Fondi per la Regia animata e il direttore generale dell’UNICEF Italia Paolo Rozera. Mercoledì 23 luglio. Spazio al cinema e all’impresa con la Film Commission Calabria che presenterà il film “Alla scoperta del volto Polsi”; l’azienda ClimatePartner che accompagna imprese e organizzazioni nel percorso verso la riduzione delle emissioni inquinanti – e che insieme a Giffoni compenserà l’intero impatto carbonico del Festival – e il Segretario della Commissione Politiche UE Senato Marco Scurria. Questo appuntamento rientra nell’ambito di una collaborazione con il centro Europe Direct Salerno che opera come punto di contatto primario tra i cittadini e l’Unione Europea. L’obiettivo è avvicinare l’Unione Europea ai cittadini, specialmente ai giovani, delineando le direzioni future dell’UE e il ruolo che i ragazzi avranno in questo percorso. Infine, il progetto “Build Your Future” di Intesa San Paolo farà tappa a #Giffoni55 per promuovere trend e nuove competenze in ambito educational. A seguire gli incontri con ITA Airways e la presentazione del film “Nero” con l’attore e regista Giovanni Esposito. In giornata, anche l’incontro con il giornalista e già deputato alla Camera Italo Bocchino. Giovedì 24 luglio. Cultura e territorio protagonisti nel focus sulla Convenzione di Faro – un documento quadro dell’UE per la valorizzazione del patrimonio culturale in rapporto con le comunità locali – che sarà presentata dal giornalista Massimo Andrei, prof. Marco Alifuoco e prof. Mauro Sciarelli. A seguire, spazio a Parma Capitale Europea dei Giovani 2027 con il sindaco di Parma Michele Guerra. Toccherà poi a Siram – Veolia, azienda attiva nel settore dell’efficientamento energetico e nella promozione delle energie rinnovabili, che assegnerà un premio all’associazione Futuro Solare. In chiusura, gli appuntamenti con Telomero Produzioni (con il docufilm su disabilità e inclusione “Un cuore grande”); la proiezione di “San Damiano”, lungometraggio di Gregorio Sassoli e Alejandro Cifuentes che ci porta tra gli homeless della Stazione Termini di Roma e il documentario di Geo Pop VULC presentato dal divulgatore Andrea Moccia. Venerdì 25 luglio. Narrazione e impegno civile con lo scrittore e direttore di Esse Magazine Antonio Dikele Distefano; il vincitore del Premio Strega e autore della saga “M – Il figlio del secolo” Antonio Scurati; l’azienda Unicredit e l’intensa testimonianza di Aurora Ruffino, giovane attrice in libreria con il romanzo “Volevo salvare i colori” che affronta i temi della ricerca d’identità e dell’accettazione di sé. Di grande impatto anche l’incontro con il dottor Antonio Amodeo.

Sabato 26 luglio. Si chiude con un sguardo al futuro, tra infrastrutture tecnologiche e inclusione sociale: nell’ultima giornata di #Giffoni55, la presenza istituzionale del Presidente della Commissione Cultura alla Camera Federico Mollicone, gli incontri con il Professor Marco Mondini dell’Università di Padova; ANAS S.p.a; il Direttore Responsabile del quotidiano Il Messaggero Guido Boffo;l’azienda fornitrice di energia elettrica e gas ACEA e infine I Terconauti – un trio artistico formato dai fratelli Damiano e Margherita Tercon insieme a Philipp Carboni: Damiano è autistico, ma quello che per molti potrebbe essere visto come un limite, per loro è una sfida che apre a infinite possibilità. Incontreranno i ragazzi anche il Direttore de Il Mattino Roberto Napoletano e l’onorevole Piero De Luca. A Giffoni ci sarà anche Gianluca Torre, agente immobiliare, personaggio televisivo e conduttore del podcast “Casa perfetta”.

GIFFONI MUSIC CONCEPT

Torna Giffoni Music Concept: sulpalco dell’Arena di Piazza Fratelli Lumiere si alterneranno gli artisti che si sono maggiormente distinti negli ultimi anni, e che nonostante la giovane età, sono diventati in poco tempo dei punti fermi del nuovo panorama musicale italiano. Uno show gratuito e aperto a tutti. Da trigNO, vincitore della categoria Canti dell’ultima edizione di Amici a BigMama, protagonista oltre che con la sua musica anche con le conduzione del Concertone del Primo Maggio e dell’Eurovision, da Benji & Fede, duo multiplatino fresco di reunion e idolo dei più giovani, a Naska, nuova voce del pop punk italiano, da Rocco Hunt, rapper e hitmaker tornato quest’anno al Festival di Sanremo, a Luk3, rivelazione di Amici 24; e poi l’energia del Dj set de La Dolce Vita, la voce di Federica Carta, il rock di Pablo Murphy, la potenza di Dea Culpa, lo stile di Sissi e la penna di Anna and Vulkan dipingono un quadro artistico ricco e che ha in serbo ancora molte sorprese da annunciare.

SPORT

L’anima Sport di Giffoni si riconferma. Nel percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici e Paralimpici

Invernali di Milano Cortina 2026, Giffoni sarà casa di uno degli appuntamenti di avvicinamento alle prossime Olimpiadi Invernali grazie alla sinergia con la Fondazione Milano Cortina 2026. Questa edizione rientra, infatti, nell’ambito dell’Olimpiade Culturale, il programma multidisciplinare, plurale e diffuso che animerà l’Italia per promuovere i valori Olimpici e valorizzerà il dialogo tra arte, cultura e sport, in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali che l’Italia ospiterà rispettivamente dal 6 al 22 febbraio e dal 6 al 15 marzo 2026. Martedì 22 luglio Livia Draghi, Head of Audio Visual Productions di

Fondazione Milano Cortina 2026, interverrà sul tema: L’immagine sportiva: come si raccontano i

Giochi.

La seconda edizione del format di Giffoni Sport riparte dalla formula vincente: incontri con i miti e le leggende del panorama nazionale ed internazionale all’interno dei Lete Sport Talks, con focus sulla prevenzione, sulla salute mentale e sull’innovazione. A questo si aggiunge la grande Lete Sport Arena: all’interno del Parco Hollywood, ogni giorno per i giffoner e per il pubblico ci sarà la possibilità di potersi cimentare con varie discipline olimpiche, con istruttori federali e accademie del territorio in collaborazione con gli Enti di Promozione Sportiva ASI, ENDAS, OPES. Ogni giorno, dal 17 al 25 luglio, tre incontri di grande impatto riservato agli Sport Ambassadors, la sezione composta da 50 ragazzi dai 16 ai 30 anni provenienti da ogni parte d’Italia: Bebe Vio, campionessa paraolimpica che inaugurerà la Lete Sport Arena, Simone Fontecchio, cestista dei Detroit Pistons e stella del basket italiano, Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, Andy Diaz, atleta delle Fiamme Gialle nonché medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 e campione del mondo indoor in carica, Elisa Di Francisca, due volte medaglia d’oro per la scherma. A questo si aggiunge la storia della famiglia Bovolenta, nel ricordo del compianto Igor, e il racconto di Ambra Sabatini, campionessa olimpica e protagonista del docufilm “A un metro dal traguardo”. Presenti Christian Brocchi e ZW Jackson con il fenomeno della “Fc Zeta Milano” e della Kings League. Tante le storie anche legate al territorio, come l’omaggio alla Jomi Salerno, squadra campione d’Italia nella pallamano femminile, o il racconto della storia di Yari Montella, pilota salernitano impegnato nel campionato mondiale di Superbike. Giffoni sarà anche casa di uno degli appuntamenti di avvicinamento alle prossime Olimpiadi Invernali grazie alla sinergia con la Fondazione Milano Cortina 2026. Questa edizione rientra, infatti, nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, il programma multidisciplinare, plurale e diffuso che animerà l’Italia per promuovere i valori Olimpici e valorizzerà il dialogo tra arte, cultura e sport, in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali che l’Italia ospiterà rispettivamente dal 6 al 22 febbraio e dal 6 al 15 marzo 2026. Martedì 22 luglio Livia Draghi, Head of Audio Visual Productions di Fondazione Milano Cortina 2026, interverrà sul tema: L’immagine sportiva: come si raccontano i Giochi. Anche quest’anno, folta la presenza di Sky Sport, partner di Giffoni Sport: il direttore Federico Ferri sarà presente per un confronto con i ragazzi. “In campo” al Giffoni anche i talent del mondo del calcio Lorenzo Minotti, il Campione del Mondo Beppe Bergomi e Faouzi Ghoulam. Per il volley Rachele Sangiuliano, per il nuoto gli ex campioni Matteo Rivolta e Giorgio Minisini. Presenti i giornalisti Roberta Noè, Vera Spadini, Marco Nosotti e Francesco Modugno. Gli eventi saranno raccontati da Sky Sport con un’ampia copertura, collegamenti live, servizi e news grazie a Sky Sport 24. Contenuti dedicati anche sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. I contenuti saranno fruibili anche in streaming su NOW. I contenuti saranno fruibili anche su NOW TV. A seguire le attività di Giffoni Sport lo storico Corriere dello Sport-Stadio, insieme a Radio Sportiva e Rcs75. Giffoni Sport avrà come Decathlon come sponsor tecnico, oltre al supporto di Acqua Lete e Massigen, preziosi compagni di viaggio per una seconda edizione che si preannuncia meravigliosa.

PROGETTI SPECIALI

#Giffoni55 sarà l’occasione per dare visibilità alle tante attività che rientrano nei Progetti Speciali promossi dall’Ente Autonomo Giffoni Experience con istituzioni di governo, enti locali, associazioni, operatori del terzo settore che si svolgono durante tutto l’anno e che sono dedicate a temi di grande attualità quali il contrasto alla dispersione scolastica e alla povertà educativa, la promozione culturale, l’orientamento al lavoro, la formazione, l’arricchimento dell’offerta scolastica. Di seguito i progetti che prevedono attività nel corso dell’edizione 2025 di Giffoni Film Festival.

SEDICI MODI DI DIRE CIAO

Sedici Modi di Dire Ciao è stato selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini, e sostenuto da Fondazione con il Sud, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Cinque le regioni coinvolte: Campania (Eboli e Giffoni Valle Piana), Calabria (Cittanova), Basilicata (Terranova di Pollino), Sardegna (Nuoro) e Veneto (San Donà di Piave). Nel corso di #Giffoni55 si terrà l’ottavo ed ultimo campus che rientra tra le azioni principali del progetto. Saranno presenti ragazzi da tutte le regioni interessate. I ragazzi di Sedici Modi di Dire Ciao avranno modo ancora una volta di vivere giornate da giurati tra proiezioni, dibattiti ed attività esclusivamente pensate per loro, come i laboratori musicali tenuti dal musicista e musicoterapeuta Francesco Fasanaro.

SAFER INTERNET CENTRE – GENERAZIONI CONNESSE

Il progetto SAFER INTERNET CENTRE – GENERAZIONI CONNESSE, è co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Digital Europe. Il progetto è coordinato dal MIM e presenta un ampio partnerariato composto, tra gli altri, da Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Agenzia Nazionale Cybersicurezza, Presidenza del Consiglio – Dipartimento per la Famiglia, Garante per la protezione dei dati personali, Polizia di Stato, gli Atenei di Firenze e ‘La Sapienza’ di Roma, Save the Children Italia, Fondazione S.O.S Il Telefono Azzurro ETS, la cooperativa EDI onlus, Skuola net e Giffoni. Nel corso di #Giffoni55 sarà presente lo Youth Panel coordinato proprio da Giffoni composto da ragazzi tra i 14 ed i 18 anni, che, come già accaduto nei mesi scorsi, terranno attività di formazione con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sul tema dello sviluppo di una identità digitale consapevole. Nel corso dell’edizione 2025 di Giffoni Film Festival ci saranno incontri con le giurie. Il 21 luglio, in occasione del World Cafè Youth Panel, spazio ai tavoli tematici con la partecipazione dell’Advisory Board, un gruppo di lavoro che vanta competenze e know how d’eccellenza, grazie anche alla presenza dei soggetti più autorevoli fra le aziende di telecomunicazione, dell’ICT e del web. Il 22 luglio il progetto sarà presentato nell’ambito della sezione Giffoni Impact! Continua, inoltre, la collaborazione con la Polizia Postale che terrà un ricco programma di attività tra cui la presentazione (23 luglio) del cortometraggio “101%” realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato, interpretato dai giovani attori Andrea Arru, Giulia De Lellis e Daniele Davì. Nel cast anche Sofia Iacuitto, Luca Ribezzo e Krizia Moretti. Il film intende promuovere le nuove forme di storytelling digitale e dialogare con i ragazzi, le famiglie e le istituzioni, sulle minacce e le opportunità dei social network e delle nuove tecnologie. Sempre il 23 luglio, la Polizia Postale incontrerà, in un doppio appuntamento in Sala Sordi, i ragazzi della categoria Elements+10. In programma attività con l’Associazione Nazionale Magistrati (19 luglio – Sala De Masi) e gli incontri con le giurie. Inoltre, presso il Giardino degli Aranci (22 luglio – ore 20.30) attività con Geronimo Stilton che prende spunto dal libro “Sulle tracce dell’hacker”, un vero e proprio manuale per navigare in sicurezza nel mondo digitale, ricco di informazioni utili e consigli pratici forniti anche dal colosso del web. Sensibilizzare rispetto al tema della sicurezza digitale è sempre più una priorità.

FAMI – FONDO ASILO, MIGRAZIONE, INTEGRAZIONE

Nell’ambito di #Giffoni55 continua la collaborazione con il FAMI, il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione, del Ministero dell’Interno con l’obiettivo di promuovere una gestione integrata dei flussi migratori sostenendo tutti gli aspetti del fenomeno: asilo, integrazione e rimpatrio. L’Autorità Responsabile del Fondo è il Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno. Oltre alle attività di promozione delle attività del Fondo, nel corso del Festival si terranno cinque laboratori dedicati alla musica, alla scrittura creativa, al teatro, alla web education ed uno pensato per i genitori e la comunità educante dal titolo “Genitori in cerchio: percorso di consapevolezza e crescita”, Le attività si svolgeranno presso il Giffoni Village e sono indirizzate ai ragazzi di età compresa tra i 6 ai 19 anni. Il laboratorio dedicato alla genitorialità è indirizzato agli adulti.

GIFFONI STREET FEST

Giffoni Street Fest 2025, lo spazio dell’ottimismo e della creatività, del sogno e della magia, della poesia e dell’arte. Ritorna anche quest’anno il grande festival diffuso dedicato al teatro, al gioco e all’inclusione che fa di Giffoni un luogo sempre più a misura di famiglia. Spensieratezza sì, ma anche attenzione al sociale, a tematiche che necessitano di sensibilizzazione e per le quali il linguaggio dell’arte diventa strumento potentissimo di conoscenza. Un cartellone ricchissimo, realizzato in collaborazione con Casa del Contemporaneo – Centro di Produzione Teatrale riconosciuto dal Ministero della Cultura, unico in Campania e un ente no profit, che promuove lo sviluppo delle arti sceniche, performative e visive con particolare riferimento ai linguaggi innovativi di spettacolo dal vivo che si rivolgono all’infanzia, adolescenza e giovani. Sono oltre cinquanta gli appuntamenti tra spettacoli e performance, accompagnati da laboratori, animazioni e installazioni che animeranno le strade e le piazze di Giffoni Valle Piana ogni sera, dalle 18.30 alle 21.30, dal 17 al 26 luglio. Oltre 20 le compagnie e gli artisti provenienti da tutta Italia e dall’estero che daranno vita a un programma straordinario pensato per tutta la famiglia. Tra le presenze internazionali più attese il progetto indiano Milón Méla, con le sue parate e spettacoli di musica, danza e teatro che invaderanno gli spazi urbani con una travolgente energia collettiva. Ogni giorno i bambini potranno divertirsi con burattini, giocoleria, teatro di figura, clownerie, visual comedy, marchingegni teatrali e show interattivi. Torneranno anche i tanto amati momenti di festa come color party e balloon party, pensati per coinvolgere il pubblico di tutte le età. Giffoni Street Fest 2025 si articolerà in una serie di luoghi simbolo della città trasformati in veri e propri palcoscenici a cielo aperto: Piazza Umberto I, Parco Pinocchio, Giardino degli Aranci e la Cittadella del Cinema (per le parate e gli spettacoli itineranti). Ogni location ospiterà quotidianamente spettacoli coinvolgenti con protagonisti artisti di grande rilievo ed enormi capacità di intrattenere, far sognare e anche riflettere: Hope! Hope Hoplà!!! – Teatro del Sottosuolo, Affetto d’amore – Mister Mustache, PegaOnda – percussioni afrobrasiliane, Alice in Wonderland – Accademia Creativa, Boys Clown – Duo Meroni Zamboni del Collettivo Clown, Clown Spaventati Panettieri – Duo Meroni Zamboni del Collettivo Clown, Color Party / Balloon Party – Nientedimeno Unconventional, Dottor Stok – Giulio Ottaviani, Formaelastica – Molino Rosenkranz, Giorgio Ferraiolo, Home Sweet Home – Roberta Paolini, Il sogno – GambeinSpalla Teatro, Ludobus – Cooperativa Animazione Valdocco, Ludoteca Il Paese delle Meraviglie, L’invasione – Baracca dei Buffoni in collaborazione con Anspi, Mettici il cuore – Nina Theatre, Milón Méla, Mind the Gag – Ugo Sanchez Jr. & Sons, Party Time – Compagnia Bergamotto, Posto delle Favole, Sonora Junior Sax – Progetto Sonora, ScalzaBanda, Weronique Art. Anche quest’anno le scenografie saranno di Giffoni Street Fest saranno curate da Adamo Scola. Tutti gli eventi dello StreetFest sono a ingresso gratuito e senza prenotazione, fino a esaurimento posti.

IL GIARDINO DEGLI ARANCI

Il Giardino degli Aranci si conferma uno dei luoghi simbolo iconici di Giffoni. Lo sarà anche per l’edizione 2025, diventando cornice di appuntamenti quotidiani dal grande impatto emotivo e culturale. Appuntamenti che faranno di questo posto simbolo uno spazio di comunità, ascolto e bellezza condivisa. Tra i momenti più attesi e amati del Festival torna Il Posto delle Favole, lo spazio magico dedicato alla narrazione e all’ascolto, pensato per incantare grandi e piccini. Ogni sera, alle ore 20.30 verrà raccontata una favola in linea con il tema di #Giffoni55. Un invito a rallentare, ad ascoltare, a lasciarsi guidare dalla fantasia per riscoprire il significato più profondo dell’essere umani attraverso storie che parlano di empatia, coraggio, rispetto e meraviglia. Tanti gli ospiti a sorpresa, pronti a emozionare con voci, parole e racconti che sapranno far sognare e riflettere. Perché a Giffoni, ogni favola è una porta aperta sul futuro. Ogni sera, sempre al Giardino degli Aranci, a partire dalle ore 22.00, spazio anche al grande cinema con una rassegna dedicata ai film che festeggiano anniversari significativi. Un’occasione unica per riscoprire capolavori intramontabili, in un viaggio in cui il passato continua a dialogare con il presente per diventare futuro. Ecco il calendario delle proiezioni. Per ogni film l’anniversario che ci celebra quest’anno.

• 17 luglio – Febbre dell’oro (The Gold Rush, 1925) di Charlie Chaplin – 100 anni

• 18 luglio – Gioventù bruciata (Rebel Without a Cause, 1955) di Nicholas Ray – 70 anni

• 19 luglio – Lo squalo (Jaws, 1975) di Steven Spielberg – 50 anni

• 20 luglio – I Goonies (The Goonies, 1985) di Richard Donner – 40 anni

• 21 luglio – The Breakfast Club (1985) di John Hughes – 40 anni

• 22 luglio – Pretty Woman (1990) di Garry Marshall – 35 anni

• 23 luglio – Jumanji (1995) di Joe Johnston – 30 anni

• 24 luglio – La fabbrica di cioccolato (Charlie and the Chocolate Factory, 2005) di Tim Burton – 20 anni

• 25 luglio – Batman Begins (2005) di Christopher Nolan – 20 anni

Il Giardino degli Aranci si conferma un luogo in cui riscoprire il senso profondo delle storie, da vivere insieme sotto il cielo di Giffoni.

FOOD SHOW

Anche quest’anno torna il Giffoni Food Show, il format dedicato al mondo food & beverage che si terrà ogni pomeriggio presso il Convento San Francesco di Giffoni Valle Piana. Chef stellati, maestri pizzaioli e pasticcieri, food creator e giornalisti saranno i protagonisti dei cooking show e dei talk, a cui assisteranno i Food Ambassadors, la sezione composta da oltre 50 ragazzi dai 18 ai 30 anni provenienti da ogni parte d’Italia. Tra i tanti ospiti del Giffoni Food Show ci saranno: il presentatore Rai Federico Quaranta ed il volto tv Chiara Maci; Michele De Blasio, chef 1 stella Michelin del ristorante Volta del Fuenti di Vietri sul Mare; Davide Del Duca chef di Osteria Fernanda a Roma, Tommaso Foglia powered by In Cibum – Scuola di alta formazione gastronomica; i giornalisti Luciano Pignataro (ceo della guida 50 Top Pizza), Federico De Cesare Viola (direttore responsabile del magazine Food & Wine), Francesca Fiore (direttrice di Cookist), Lara De Luna de Gusto – La Repubblica, Leonardo Ciccarelli di Food & Wine; i food creator Pratt Quello, 2Men1Kittchen, Elena Spisni, I Fornelli di Max; il pizzaiolo Fabio Di Giovanni; i bartender Danilo Bruno e Paolino Nigro. Tanti inoltre i cooking show realizzati con supporto di TerraOrti che vedrà come ospiti i food creator Baffetto Food e Mariachiara Ventresino. Ed ancora workshop da “mani in pasta” grazie a Molini Pizzuti con i suoi maestri pizzaioli e con Domenico Pastena, fresco vincitore del Campionato della Pasta fatta a mano. Protagonisti saranno anche storie di successo come il caso Burgez ed Ernesto Lombardo, corporate chef Zwilling Ballarini. Spazio nei talk anche per Emilio Ferrara, presidente del Consorzio Edamus e promotore del DMED – Salone dieta mediterranea; presente anche l’Esercito Italiano per raccontare cosa c’è dietro l’organizzazione di un campo dal punto di vista gastronomico. Attenzione anche al gluten free con la presenza del giornalista Alfonso Del Forno con il supporto dell’azienda Il Mondo Senza Glutine. Media Partner dei talk e degli approfondimenti sarà il food media Cookist.it Un programma ampio e variegato che è realizzato grazie al supporto di aziende ed enti del settore come: Consorzio Ricrea per il recupero e riciclo imballaggi in acciaio; TerraOrti; PanPiuma; Molini Pizzuti; Sacar forni, Carbone Conserve Vegetali, De Luca Attrezzature per la ristorazione con il supporto di Zwilling e Ballarini, In Cibum – Scuola di Alta Formazione Gastronomica.

MAIN PARTNER

Acea: anche quest’anno ha scelto di dare un contributo concreto al Giffoni Film Festival promuovendo una serie di iniziative nel corso della manifestazione volte a diffondere tra i giovani le “buone pratiche” per l’uso consapevole delle risorse idriche e ambientali.

Enel: accompagna il Festival con una visione orientata al futuro, offrendo momenti di approfondimento sull’energia sostenibile e il cambiamento climatico.

Lete: Main Sponsor e Acqua Ufficiale del Giffoni Film Festival e di Giffoni Sport, oltre che official partner della sezione Generator +13. Presente con ospiti speciali nei Giffoni Sport Talk, è protagonista anche con il naming ufficiale Giffoni Lete Sport Talk.

Conai: è al centro dei percorsi educational legati all’economia circolare. Promuove una mostra di manifesti di film famosi reinterpretati, il Conai Special Award e altre iniziative per sensibilizzare i giovani al valore del riciclo.

Terna: propone attività interattive e laboratori sull’energia e la sostenibilità. Assegna inoltre il Terna Special Award, premio dedicato alla creatività con impatto sociale.

Gruppo Noviello e Leap Motor: Auto Ufficiale del Festival. Leap Motor, con il supporto del dealer salernitano Gruppo Noviello, garantisce una mobilità 100% elettrica per ospiti e talent, simbolo di una mobilità nuova e sostenibile.

OFFICIAL SPONSOR E BRAND ATTIVI

Caffè Motta: Official Coffee del Festival, accoglie gli ospiti con l’aroma autentico del caffè italiano in tutti gli spazi istituzionali e della hospitality.

Composad: Official Sponsor della Sala Stampa, arreda gli spazi con soluzioni sostenibili, pratiche e dal design contemporaneo per operatori e giornalisti.

Mael: Official Sponsor della Sala Stampa, offre comfort e funzionalità attraverso soluzioni di arredo che rispondono alle esigenze di chi racconta il Festival ogni giorno.

Tommy Hilfiger: Official Sponsor della sezione Elements+10 e promotore del concorso ‘Vinci Giffoni’. Invita i giovani a esprimere la propria identità con stile, inclusività e creatività.

Helios: Official Sponsor della sezione Generator +16, promuove un workshop dedicato alle opportunità legate all’energia solare e al fotovoltaico, coinvolgendo i ragazzi in un dialogo sul futuro.

Seda International Packaging Group: Official Sponsor della sezione Giffoni Impact sarà presente al Festival per coinvolgere e sensibilizzare le nuove generazioni su temi cruciali quali la Sostenibilità e il valore del riciclo. Attraverso attività dedicate, l’azienda racconterà le potenzialità del packaging in carta e l’importanza di fare scelte consapevoli,

Dolphin: Arriva al Giffoni Film Festival una ventata di allegria con la Polaretti Dance. Protagonista sarà l’amatissima mascotte Polaretti, il simpatico pinguino che, insieme a un gruppo di giovani ballerini, coinvolgerà il pubblico in un’esibizione ricca di musica, movimento ed entusiasmo.

TECHNICAL PARTNER E SUPPORTER

Fotoema: Main Technical Partner, fornisce attrezzature professionali a fotografi e video operatori del Festival, supportando la produzione quotidiana dei contenuti.

Decathlon: Technical Partner del Festival e di Giffoni Sport, coinvolge i ragazzi in esperienze sportive e inclusive all’interno del village e delle attività all’aperto.

Valfrutta: accoglierà ospiti e talent nella Vip Lounge con la sua linea di succhi naturali e sostenibili, per una pausa di benessere.

Massigen: Partner di Giffoni Sport, promuove il benessere fisico e mentale dei giovani con prodotti studiati per accompagnarli nei momenti di attività.

Carrefour – Act For Food: Promuove un’alimentazione più consapevole e accessibile grazie alla campagna Act For Food. Presente a Giffoni con attività educative e inclusive.

Pan Piuma: Presente con attività dedicate a bambini e famiglie, diffonde valori di semplicità e genuinità attraverso proposte alimentari equilibrate. Oltre a questo è Official Partner della sezione Elements+3.

Burgez: porta gusto e intrattenimento a Giffoni con il suo stile irriverente e un’offerta food originale rivolta ai più giovani.

Bazr: Format creativo che si presenterà nella sezione Giffoni Impact.

PARTNER ISTITUZIONALI, CULTURALI E SOCIALI

Anas: continua la collaborazione per la promozione della cultura della sicurezza stradale tra Anas ed il Giffoni Film Festival attraverso iniziative di coinvolgimento attivo dei giffoners.

Aci: Attraverso l’iniziativa Karting in Piazza, educa bambini e ragazzi al rispetto del codice della strada. In collaborazione con Notorious presenta l’anteprima del film Grand Prix of Europe.

INPS: Partner istituzionale, sarà presente con un punto informativo per offrire orientamento e servizi al pubblico e alle famiglie.

Collettiva CGIL: Porta al centro del dibattito i diritti dei lavoratori dello spettacolo, sostenendo la dignità e le tutele nel settore culturale e creativo.

Sara Assicurazioni: Sensibilizza i giovani sui temi della sicurezza stradale con attività educative e informative rivolte a ragazzi e famiglie.

Fondazione Diana: Sostiene il restauro del murale firmato da Gary Baseman, un progetto che unisce arte, rigenerazione urbana e memoria collettiva.Inoltre realizzerà progetti concreti di sostenibilità ambientale in collaborazione con i giffoners.

Fondazione Terna: In un’Italia segnata da povertà e disuguaglianze, Fondazione Terna investe in educazione per affrontare la transizione energetica. Al Giffoni 2025, presenta una Parental Room per coinvolgere i genitori in percorsi formativi per i più piccoli. Con Giffoni Innovation Hub, promuove un futuro più equo e sostenibile.

Siram – Veolia: Promuove l’efficienza energetica e le energie rinnovabili con laboratori dedicati alla mobilità solare, in collaborazione con Futuro Solare. Tra le attrazioni principali, la vettura solare Archimede 2.0, esempio concreto di innovazione sostenibile.

Terra Orti: Partner storico di Giffoni, promuove la corretta alimentazione con laboratori didattici sulla stagionalità e i prodotti del territorio.

Comix: Da sempre vicino al mondo dei ragazzi, porta a Giffoni il suo stile ironico e creativo, accompagnando la community dei giurati con leggerezza e colore.

Banca Campania Centro: Supporta il Festival come banca di comunità, promuovendo progetti locali di cultura, educazione e inclusione. Condivide con Giffoni l’impegno per il territorio e i giovani.

Calabria Film Commission: Presente a Giffoni per promuovere il patrimonio culturale, paesaggistico e produttivo della Calabria, la Film Commission sostiene lo sviluppo dell’audiovisivo nella regione, favorendo nuove opportunità per giovani talenti, produzioni e professionisti del settore.

TV -MEDIA PARTNER

MEDIASET

Si riconferma la collaborazione con Mediaset, che segue con attenzione tutte le attività di Giffoni. Puntuale sarà l’informazione durante tutte le edizioni dei vari TG del gruppo, con collegamenti in diretta tv e continui aggiornamenti sui siti e sui canali social dedicati. Inoltre, anche al termine di questa edizione, Canale 5 manderà in onda uno speciale in seconda serata che racconterà tutte le emozioni di #Giffoni55. Inoltre Italia1, dedicherà un edizione del Mag di Studio Aperto interamente legato al nostro festival.

RAI PARTENARIATI

Si rinnova la grande collaborazione tra Giffoni e Rai Partenariati. Nel corso della manifestazione, sono previste diverse iniziative all’interno della 55esima edizione del festival con protagonista il mondo Rai. Oltre alla presenza dei tg nel corso della manifestazione, al nostro fianco anche Rai Play, digital partner dell’evento, e che ospiterà sulla piattaforma un catalogo esclusivo legato a Giffoni.

SKY

Sky amplia la sua presenza a #Giffoni55. SkyTg24 sarà in prima linea nel racconto di tutte le emozioni del festival con servizi, interviste e contenuti esclusivi. Sky Cinema dedicherà una parentesi del suo palinsesto, con un’iniziativa speciale. La seconda edizione di Giffoni Sport invece sarà raccontata da Sky Sport e in streaming su NOW con un’ampia copertura dell’evento attraverso collegamenti live, servizi e news grazie a Sky Sport 24. Contenuti dedicati anche sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport.

TV2000

Tanto spazio all’informazione e al racconto di un festival con protagonisti i giovani in una contaminazione di culture diverse accomunati dagli stessi valori. Sarà questa la chiave di lettura di TV2000, al fianco di Giffoni.

LIRATV

Sarà possibile seguire il festival tutti i giorni, dal 17 al 28 luglio, grazie a LIRA Tv. Collegamenti in diretta nel corso dei vari tg e successivamente il contenitore giornaliero in cui verranno raccontate tutte le emozioni di #Giffoni55.

RAIPLAY

Si rinnova la collaborazione tra Giffoni e RaiPlay . Tra le iniziative promosse, la ricca offerta proposta da RaiPlay, digital partner dell’evento, che renderà disponibile dal 17 luglio un catalogo esclusivo legato al festival, con opere presentate negli ultimi anni nelle diverse sezioni competitive, dagli Elements +3 ai Generator +18, per arrivare a Parental Experience. Una selezione di film, corti, animazione e serie tra i titoli più amati dai ‘giffoners’ e dal pubblico giovane della piattaforma, tra cui spiccano Elfkins – Missione Best Bakery, scelto dai +6 come film vincitore della 50esima edizione, l’amato Nel mare ci sono i coccodrilli, vincitore della sezione +10 nel 2023, o ancora Sweet Sixteen, di Ken Loach, presentato fuori concorso nel 2002, passando per Rosa Pietra Stella, con protagonista la ‘Lila’ de L’amica geniale , Ludovica Nasti, in concorso nel 2020, giusto per citarne alcuni. Focus particolare sulle anteprime Rai e sugli eventi speciali ideati per l’edizione 2025 per i più piccoli, con uno sguardo sempre attento ai temi del Giffoni 55, dall’innovazione alla salute mentale, dallo sport all’uso consapevole del web e dei social, con serie come Mental, Rumors, Nudes, Crush – La storia di Matilde, Clan, e programmi ad hoc tra cui Quick Rules o Listen to Me. Il 22 luglio, contestualmente alla presentazione al Giffoni Film Festival, sarà disponibile in anteprima esclusiva su RaiPlay e Rai Cinema Channel il cortometraggio “Ti respiro”. Prodotto da Daitona, Panebarco, Limbo, in collaborazione con Not Jennifer, con la collaborazione di Mnemonica, Rain Frog, il film vede protagonista Jenny De Nucci, è diretto da Lorenzo Giovenga e Giuliano Giacomelli e scritto da Gualtiero Titta. Un’esclusiva per l’estero WeShort.

MEDIA PARTNER

ANSA

ANSA (Agenzia Nazionale Stampa Associata) è la principale agenzia di stampa italiana e una delle più importanti a livello internazionale ed è media partner di Giffoni. Fondata nel 1945 come cooperativa di editori di giornali, ANSA fornisce notizie in tempo reale su politica, economia, cronaca, cultura, sport e altri ambiti, sia a livello nazionale che internazionale. I suoi contenuti sono utilizzati da giornali, radio, televisioni, siti web e istituzioni. Ha sedi in Italia e in varie capitali del mondo, garantendo una copertura informativa ampia e aggiornata.

COMINGSOON

Comingsoon.it è partner di Giffoni. Si tratta di un sito italiano di intrattenimento nato nel 1999, specializzato in cinema, serie TV, programmi televisivi e cultura pop. Offre news, trailer, recensioni, guide TV e approfondimenti, con una redazione attiva anche nei principali festival internazionali. È uno dei portali più seguiti in Italia nel settore, presente anche su app e social media.

CINECITTÀNEWS

Cinecittà News, il quotidiano online di Cinecittà che racconta il cinema in tutte le sue forme, è Media Partner di Giffoni per il secondo anno consecutivo. Un magazine che ogni giorno dedica spazio ai generi più ricercati dal pubblico più giovane dando voce ai talenti emergenti dell’audiovisivo.

SUPERGUIDA TV

Per il secondo anno si riconferma la collaborazione tra Giffoni e SuperguidaTV, il portale digitale italiano più utilizzato come guida tv con oltre 5 milioni di utenti unici mensili tra sito web ed applicazione. L’obiettivo condiviso è stato quello di sviluppare un’app per dispositivi mobili per l’edizione del Festival #Giffoni55 che supporti i visitatori per tutta la durata del festival, attraverso la consultazione del calendario eventi, del catalogo film e delle informazioni più importanti della manifestazione, oltre che rendere disponibili le prenotazioni di laboratori ed anteprime. Nella scheda di dettaglio dei film, i giurati avranno la possibilità di appuntare i propri giudizi in modo da poter facilmente esprimere il proprio voto al termine della manifestazione. SuperguidaTV si pone l’obiettivo di continuare a supportare il Giffoni Film Festival anche nelle prossime edizioni per continuare a migliorare l’app e fornire un’esperienza digitale a 360° con funzioni dispositive a valore aggiunto.

CORRIERE DELLO SPORT – STADIO

Si rinnova la collaborazione con il Corriere dello Sport – Stadio. Per il secondo anno consecutivo l’ultracentenario quotidiano sportivo nazionale sarà al fianco di Giffoni.Copertura capillare dell’evento attraverso le pagine dell’edizione cartaceo e aggiornamenti istantanei attraverso le varie sezioni del portale internet.

COLLETTIVA

La partnership tra Giffoni e Collettiva (www.collettiva.it) ha l’obiettivo di valorizzare da un lato il rapporto tra cinema e lavoro, dall’altro, un confronto diretto e immediato dei più giovani sul tema stesso del lavoro, ma anche dei diritti, della giustizia sociale e dell’uguaglianza, che sono alla base dell’impegno quotidiano e dell’attività giornalistica di Collettiva. La partnership si articolerà su tre binari: Informazione giornalistica: Collettiva realizzerà articoli, interviste, recensioni, video e/o podcast di approfondimento sul Festival Giffoni, dando risalto ai film in concorso e ai loro protagonisti, nonché agli stessi giurati (con particolare riferimento al segmento di giuria Impact); Eventi a doppia conduzione Giffoni/Collettiva: la testata organizzerà due incontri e una presentazione letteraria rivolti ai giurati di Impact, ma aperti a tutti, che vedranno la co-conduzione di un/a giornalista di Collettiva e un/a esponente dell’organizzazione di Giffoni. Protagonisti degli eventi saranno esponenti del mondo sindacale, artisti e gli stessi giovani giurati, con l’obiettivo di creare un dialogo intergenerazionale e crossmediale su lavoro, cinema e letteratura; Laboratori targati Collettiva: la testata organizzerà tre laboratori tematici sul racconto del lavoro, ma attraverso l’uso di strumenti diversi. I workshop saranno a cura di professionisti provenienti dalla redazione di Collettiva (giornalisti, videomaker, social media manager).

VOLOCOM

Volocom è un’azienda italiana specializzata in media monitoring e news intelligence ed è partenre di #Giffoni55. Fondata nel 2001, offre soluzioni basate su intelligenza artificiale per l’analisi di milioni di notizie da fonti globali. Tra i suoi servizi: rassegne stampa, analisi reputazionale e l’edicola digitale VoloEasyReader.

RCS75

RCS75 – Radio Castelluccio è un’emittente radiofonica di Salerno attiva dal 1976. Trasmette musica, informazione e intrattenimento con uno stile vivace e radicato nel territorio. È ascoltabile in FM, DAB, streaming e su app, rappresentando una voce storica e moderna del Sud Italia.

COME SEGUIRE #GIFFONI55

Attraverso il sito ufficiale, www.giffoni.it sarà possibile consultare il programma e informarsi sulle attività, leggere le news, prenotare le anteprime e gli eventi speciali. Tutte le attività saranno raccontate anche sui canali social ufficiali di Giffoni: Instagram (@giffoni_experience), Facebook (@GiffoniExperience), TikTok (giffoni_official), Twitter (@giffonifilmfest) e Linkedin (Giffoni Film Festival).

Com. Stam.