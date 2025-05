Tutto il personale comunale di Marsala con orario di lavoro full time. La Giunta Grillo incrementa le ore ai dipendenti ancora a tempo parziale

Entro l’anno, al Comune di Marsala, la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo parziale in full time (36 ore). Lo ha deliberato la Giunta Grillo che, con un atto d’indirizzo, di fatto ha avviato l’iter per incrementare le ore di lavoro di tutto il personale comunale ancora con orario ridotto.

“Un obiettivo programmato e già in itinere, così come da impegni assunti in sede di bilancio con il presidente Enzo Sturiano e tutto il Consiglio comunale, in piena sinergia con le Organizzazioni sindacali, afferma il sindaco Massimo Grillo. Una soluzione definitiva al precariato contrattualizzato, che rasserena gli stessi dipendenti e le loro famiglie, con evidenti vantaggi per la macchina amministrativa che – ora – può contare su un organico comunale di ruolo tutto a tempo pieno”. Alle procedure sovrintende il settore Risorse Umane diretto da Giovanna Basiricò che ha già adottato il provvedimento in cui ha individuato i dipendenti – circa 90 – con contratto di lavoro a tempo parziale e attualmente in servizio in vari settori comunali. Per ciascun lavoratore, sarà completato il percorso per la trasformazione dei contratti di lavoro da part-time in full-time, con decorrenza dal prossimo 1 settembre. Le risorse finanziarie sono state già previste nella programmazione triennale del fabbisogno del personale (triennio 2025/2027).

None