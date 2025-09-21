Tutto per Schillace il 17° Slalom Città di Avola

Il pilota messinese domina con la Radical SR4 tutte le manche, sul podio anche i trapanesi Ingardia e Giametta con le Gloria B5. Mancato il confronto con Venanzio, out sin da Gara 1

Avola (SR), 21 settembre – Emanuele Schillace, padrone assoluto del 17° Slalom Città di Avola. Il messinese ha dominato la scena imponendosi con autorità in tutte e tre le manche al volante della sua Radical SR4 1600, firmando un autentico capolavoro cronometrico nella terza salita, chiusa in 1’59”77 senza penalità: un tempo che vale il nuovo record della gara con un punteggio di 119,77.

La corsa ha preso subito la direzione giusta per Schillace quando il suo più temibile rivale, il campano Salvatore Venanzio, è stato costretto al forfait già in Gara 1 per un problema irrisolvibile al cambio della sua Radical gemella. Non è stato più fortunato Salvatore Arresta, al via anch’egli con una Radical SR4 ma da 1400 c.c, fermato da guai alla pompa della benzina che non gli hanno permesso di completare alcuna manche.

Alle spalle del vincitore, i trapanesi Girolamo Ingardia e Giuseppe Giametta, entrambi su Gloria B5, hanno conquistato i due gradini rimanenti del podio dopo un duello serrato.

«Sono contentissimo della prestazione – ha dichiarato a fine gara Schillace – non mi sono reso conto di essere andato così forte e del probabile record. Certo, adesso il campionato sembra in discesa, ma non voglio avere aspettative né fare conti».

Ingardia ha reso merito al vincitore: «Oggi Schillace era in giornata di grazia, imprendibile. Per me essere secondo equivale a una vittoria. Ho provato a spingere nel finale, anche perché vedevo che Giametta era molto vicino e pericoloso».

A sua volta, Giametta ha spiegato: «Il livello della battaglia per il secondo posto è stato davvero alto e sono contento di aver combattuto sul filo dei centesimi. Ho però lamentato problemi di gomme che non mi hanno permesso di esprimermi al meglio».

Ancora una volta impeccabile l’organizzazione della gara, curata da Siracusa PromotorSport in sinergia con l’Automobile Club Siracusa, con il direttore di gara Manlio Mancuso e l’intero staff di ufficiali e commissari che hanno garantito lo svolgimento regolare e sicuro della manifestazione.

Sotto al podio, meritato 4° posto per l’etneo Silvio Fiore, che con la sua Radical SR4 1150 ha potuto confrontarsi con vetture più potenti, confermando la propria crescita costante dopo una stagione ricca di successi. In quinta posizione il calatino Maurizio Fontana, efficace con la sua Gloria B4, mentre al 6° e 7° posto si sono piazzati i campani Fabio Gargiulo su Kamikaze 2 e Giuseppe Esposito su Speed Car Extreme EVO, entrambi spettacolari tra i kart-cross.

Ottava piazza per Giuseppe Catalano, primo degli Under 23 e vincitore del Gruppo E2SH, al volante della sua Chevrolet Coupé 34. Nono posto per il torrese Domenico Cangemi, ancora una volta impeccabile con la sua Fiat 127 1400: per lui l’ennesimo successo in Gruppo E1 Italia, davanti al bravo brontese Marco Gammeri su Renault Clio RS 2000. A chiudere la top-10 Antonino Carta con la Fiat X1/9, secondo di Gruppo E2SH.

Dodicesima assoluta e vincitrice della classifica femminile la foggiana Filomena Palumbo, che ha portato al traguardo la sua Viali 1150: «Questo risultato mi rende felicissima e mi coglie di sorpresa. Adesso devo preparare la trasferta di Torregrotta, perché per me si è riaperta la possibilità concreta di puntare al titolo femminile».

Tra i gruppi successi per Alfredo Giamboi in Slalom Speciale, al volante della Fiat X1/9 di classe S6, davanti alla figlia Angelica Giamboi su Fiat X1/9 di S5, seconda anche nella classifica femminile. In evidenza anche Carmelo Callari, vincitore del Gruppo A con la Peugeot 106 XSI 1400, Guglielmo Licitra in Gruppo N con la Renault Clio Williams 2000, Paolo Battiato in RS Plus con la Peugeot 106 e Manuele D’Antoni tra le Racing Start con la Volkswagen Golf GTI.

Classifica Assoluta – 17° Slalom Città di Avola

E. Schillace (Radical SR4 1600) 119,77 G. Ingardia (Gloria B5 1150) a 5,15 G. Giammetta (Gloria B5 1150) a 5,70 S. Fiore (Radical SR4 1150) a 9,53 M. Fontana (Gloria B4 1150) a 19,93 F. Gargiulo (Kamikaz 2 KC) a 20,49 G. Esposito (Speedcar Extrem Evo KC) a 20,74 G. Catalano (Chevy Coupé 34 E2SH) a 22,41 D. Gangemi (Fiat 127 Sport 1400) a 22,99 A. Carta (Fiat X1/9 1150) a 23,43

Ph 1 Schillace 2 Ingardia 3 Giammetta

