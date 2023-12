Tutto pronto alla Ronde di Sperlonga: c’è un monte di  . . . premi

Questo fine settimana si ripropone il classico appuntamento natalizio sulla “Riviera di Ulisse”, di nuovo con un plateau di partecipanti di alto livello e con il consueto montepremi, stabilito insieme ai partner dell’organizzazione.

Vi saranno alcune novità sulla logistica, con la novità principale della partenza da Fondi, con confermati i quattro passaggi sulla iconica prova speciale della “Magliana”.

La competizione è di nuovo iscritta come “ENPEA”, vale a dire aperta alla partecipazione straniera ed avrà di nuovo un montepremi ricco e interessante, con la collaborazione dei partner storici al fianco dell’organizzazione.

Sperlonga (Latina), 11 dicembre 2023 – Ultima settimana di attesa, nel dettaglio gli ultimi cinque giorni, poi motori accesi e via alle sfide per la 15^ edizione della Ronde di Sperlonga. Insomma, è tutto pronto perla grande festa rallistica sulla Riviera di Ulisse.

In calendario per il 16 e 17 dicembre, la gara organizzata da Sperlonga Racing rimane con la tradizione del tracciato competitivo,affiancato quest’anno da alcune novità sulla logistica che daranno ancora più valore all’evento, pronto a tagliare il nastro dei tre lustri di matrimonio con lo sport. La gara, anche quest’anno è iscritta al calendario “ENPEA” autorizzata alla partecipazione straniera. La presenza di equipaggi di oltre confine è stata infatti una costante nelle passate edizioni ed anche per questa edizione in diversi, dall’estero, hanno mostrato interesse a partecipare.

CONFERMATO IL MONTEPREMI DI SPERLONGA RACING

I dettagli e anche il regolamento verranno pubblicati a breve sul sito internet ufficiale della competizione, ma intanto Sperlonga Racing informa che anche per l’edizione 2023 ha stabilito un montepremi, insieme ai propri partner. Si tratta di un’iscrizione per l’edizione 2024 della gara, di pneumatici da competizione Pirelli, Olii Bardahl, soggiorni vacanza a Sperlonga e prodotti merchandising “griffati” Ronde Sperlonga. Sarà il solito modo per augurare Buon Natale e per gratificare chi sarà arrivato fino a Sperlonga per la sfida “sotto l’albero”.

Questi i premi nel dettaglio:

1° premio:

iscrizione gratuita per l’edizione 2024

2° premio:

Soggiorno per due persone (aprile/maggio – settembre/ottobre)

3° premio:

N. 2 (due) pneumatici Pirelli (vedere regolamento)

4° premio:

Soggiorno per due persone (aprile/maggio – settembre/ottobre)

5° premio:

N. 2 (due) pneumatici Pirelli (vedere regolamento)

6° premio:

Soggiorno per due persone (aprile/maggio – settembre/ottobre)

7° premio:

N. 2 (due) pneumatici Pirelli (vedere regolamento)

8° premio:

N. 2 (due) pneumatici Pirelli (vedere regolamento)

9° premio:

Kit Bardahl

10° premio:

N. 2 giacche griffate “Ronde Sperlonga”.

I numeri estratti a sorte saranno quelli riferiti al numero di gara per ciascun partecipante. Il regolamento è fruibile nel sito internet della gara e anche nella pagina facebook.

LA NOVITA’ DELLA PARTENZA DA FONDI, LE SFIDE CONFERMATE SU “LA MAGLIANA”

La partenza da Fondi sarà la grande novità dell’edizione 2023. Per la prima volta (a parte l’edizione 2021 condizionata dalla pandemia) non si partirà da Sperlonga ma il cerchio si allarga, andando a coinvolgere sempre più il territorio, per il quale la competizione si è sempre posta come ambasciatore mediante il motorsport.

Fondi, già protagonista con vari riordini negli anni scorsi e come cuore pulsante nel 2021, quest’anno sarà sede della partenza il sabato sera e del riordino alla domenica. Partenza da Piazza Unità d’Italia, ai piedi del castello baronale, dalle 19:00. Riordino nei pressi della casa comunale (come lo scorso anno) e arrivo invece nella classica location di Sperlonga.

Come classica è la sfida, come consuetudine quattro passaggi sulla prova speciale “La Magliana”, il classico sempre attuale. Una “piesse” dal passato importante, dieci chilometri di adrenalina pura tra i più avvincenti del centro sud, teatro di grandi sfide del passato al rally di Pico-Sperlonga. Un nastro di asfalto che pare fatto apposta per una corsa di rally, che parte alle porte di Sperlonga, molto tecnico, con la seconda parte dell’impegno in salita punteggiata da una serie di spettacolari tornanti. Una prova che regala sensazioni decisamente forti e che nel tempo è stata avvalorata da “nomi” come Robert Kubica, Renato Travaglia, Max Rendina, Fabio Gianfico, Giuseppe Testa, Tonino Di Cosimo, Luca Ferri e molti altri, fino all’ultimo vincitore, il foggiano di Manfredonia Giuseppe Bergantino.

PROGRAMMA

Venerdì 15 dicembre 2023

Verifiche sportive ante gara

c/o Municipio Sperlonga (LT) per chi partecipa allo shakedown dalle 16:00 alle 21:00.

Sabato 16 dicembre 2023

Distribuzione targhe, numeri di gara e road book

Centro Accrediti c/o Municipio Sperlonga (LT), Piazza Europa

-dalle 07:30 alle 09:00 (riservato ai concorrenti prenotati allo Shakedown);

-dalle 10:00 alle 13:00 (per gli altri concorrenti).

Verifiche sportive ante gara

c/o Municipio Sperlonga (LT)

-partecipanti allo shakedown dalle 7:30 alle 9:00;

-tutti gli altri dalle 9:00 alle 12:00.

Verifiche tecniche ante gara

Sperlonga (LT), Piazza Europa

-partecipanti allo shakedown dalle 7:30 alle 9:00;

-tutti gli altri dalle 9:00 alle 12:00.

Shakedown

Gaeta (LT) Località Sant’Agostino dalle 09:30 alle 13:30.

Ricognizioni con vetture di serie

dalle 14:30 alle 18:00.

Cerimonia di partenza

Fondi – Piazza Unità d’Italia (Castello Baronale) ore 19,00.

Domenica 17 Dicembre 2023

PS 1 LA MAGLIANA ore08:20;

PS 2 LA MAGLIANA ore11:10;

PS 3 LA MAGLIANA ore 14:00;

PS 4 LA MAGLIANA ore 16:50;

Arrivo

Sperlonga – Piazza Fontana ore 17:52.

Com. Stam. + foto