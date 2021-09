Carole (Francia) Andrà in scena domani e domenica l’edizione 2021 del Supermoto delle Nazioni, che vede l’Italia tra le attese protagoniste.

I piloti e lo staff della Maglia Azzurra – guidati dal Coordinatore Comitato Supermoto, Attilio Pignotti, e dal Commissario Tecnico FMI, Massimo Beltrami – sono arrivati a Carole, circuito alle porte di Parigi, dedicandosi a tutte le operazioni pregara. ieri si sono tenute infatti le verifiche amministrative e tecniche, seguite dalle foto di squadra della nostra nazionale. In chiusura di giornata atleti e staff tecnico hanno percorso a piedi un giro di pista per analizzare a fondo il tracciato, caratterizzato da tre tratti di offroad molto apprezzati dai piloti azzurri e da sezioni su asfalto veloci e tecniche. L’incognita per i prossimi due giorni potrebbe essere rappresentata dal maltempo: per domani sono previste condizioni asciutte mentre domenica si dovrebbe correre sul bagnato.

Ieri sono previste le qualifiche, domenica le manche di gara. Gioele Filippetti (Honda, Team Brt) scenderà in pista con il numero 7, Diego Monticelli (TM, Team L30 Racing) con il numero 8 ed Elia Sammartin (TM, Phoenix Racing Team) con il 9.

Oggi dalle 10.00 alle 11.50 sono in programma le prove libere, a cui seguiranno le prove cronometrate dalle 13.00 alle 15.00. Il sabato entrerà nel vivo alle 15.30 con le qualifiche del Gruppo 1. Alle 16.35 ecco quelle del Gruppo 2 e alle 17.45 la chiusura con il Gruppo 3.

Massimo Beltrami, Commissario Tecnico FMI: “I piloti sono pronti e molto carichi. Diego ed Elia hanno corso più volte su questo tracciato e hanno una grande esperienza in questa competizione. Gioele è al debutto ma ha già dimostrato le sue potenzialità. Vedo un grande spirito di gruppo: i nostri sono sempre insieme, si scambiano opinioni e consigli e hanno molta voglia di salire in moto per dare il massimo. Vogliamo essere protagonisti di questo weekend, credo che le avversarie più forti saranno Francia e Repubblica Ceca. Oggi è stata una importante giornata di preparazione; domani si entrerà maggiormente in clima gara e i ragazzi troveranno fin da subito la giusta concentrazione per affrontare al meglio questo appuntamento”.

