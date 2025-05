Tutto pronto per l’edizione 2025 della sagra di Blufi: ospiti d’eccezione I Badaboom

È tutto pronto per la nona edizione della sagra del finocchietto selvatico di Blufi, che quest’anno si terrà sabato 10 maggio e domenica 11 maggio 2025.

La manifestazione, che ogni anno attira sempre più visitatori e turisti, ha un format vincente che prevede non solo degustazioni, ma anche spettacoli per tutti i gusti- laboratori, musica, cabaret, esibizioni di ballo, animazioni. Tutto ruota però attorno alla tipicità protagonista- il finocchietto selvatico del territorio di Blufi- che viene proposto ai partecipanti nelle più svariate preparazioni (antipasti, primi, gelato e persino liquore) e in abbinamento ad altri prodotti delle aziende locali (in particolare, l’olio d’oliva, salsa, pasta, ricotta).

La tradizionale Fiera dell’Artigianato e il Festival dell’editoria del cibo potranno essere visitati in entrambe le giornate, dalle ore 17, presso gli stand di Corso Italia e via Risorgimento. Sempre nelle stesse vie sarà possibile gustare il singolare “aperisagra al finocchietto” nonché le altre specialità proposte per la cena del 10 maggio, e per il pranzo e la cena dell’11 maggio.

La sagra è inoltre l’occasione giusta per visitare il bellissimo borgo nel cuore delle Madonie, appunto il paese di Blufi e i suoi paesaggi incontaminati e, per chi lo volesse, per prendere parte all’escursione a Ponte Romano.

Spazio anche alle risate con lo spettacolo del duo comico siciliano I Badaboom- in programma alle ore 18.30 di domenica- e con la musica della Cicciuzzi Band in “no Borders Tour”, in programma sabato alle 21.30, a seguire l’innovativo show dance “Tum Tum Tarantella” a cura di ASC Production, che unisce lo stile folk a quello techno e dance, un dj set con ballerine, effetti scenici, luci, musica folk siciliana remixata in chiave moderna.

Intanto, nell’ultimo weekend di aprile si è conclusa la raccolta del finocchietto selvatico a Blufi. Un appuntamento che ogni anno coinvolge tutta la cittadinanza blufese- bambini, adulti, anziani- e che viene vissuta con grande senso di appartenenza alla comunità e spirito di condivisione.

La cittadinanza attiva e le associazioni del territorio sono coinvolte anche in tutte le altre fasi organizzative della sagra.

“Ogni anno è una festa sempre più bella e grande- dichiara il Presidente della Pro Loco, Andrea Richiusa- un appuntamento che ci dà tanta gioia e voglia di far conoscere il nostro borgo a chi ancora non lo conosce. D’altro canto, anche i turisti rispondono positivamente partecipando di anno in anno sempre più numerosi. Già in questi giorni che precedono la sagra, abbiamo riscontrato diverse richieste di visitatori che vogliono venirci a trovare. Non vediamo l’ora di accoglierli”.

Qui di seguito il programma per esteso dell’edizione 2025 della Sagra del Finocchietto Selvatico di Blufi.

9° SAGRA DEL FINOCCHIETTO SELVATICO DI BLUFI

SABATO 10 MAGGIO:

16:00: incontro laboratoriale e di cultura erboristica tradizionale

17:00: apertura Fiera dell’Artigianato e Festival dell’editoria del cibo

17:30: spettacolo folk itinerante “Imachara”

18:30: animazione e balli di gruppo con “Calismaio and Mary”

19:00: “Aperisagra al finocchietto”

21:30: concerto con la “Cicciuzzi” No Borders Tour

23:00: Tum Tum Tarantella, show dance a cura di ASC Production, dj set con ballerine, effetti scenici, luci,

musica folk siciliana remixata in chiave moderna

DOMENICA 11 MAGGIO

09:30: escursione ponte romano a cura di Gebbia G. e Ciben A. (info prenotazione: 339- 4871621)

10:30: “Tamburinata” per le vie della sagra

11:30: spettacolo folk itinerante “Imachara”

12:00: “Dall’antipasto al dolce” degustazione a base di “Finocchietto selvatico”

12:00: animazione e musica con Dj Paolo Chiatante

14:30: liscio in piazza con “Michele Gennaro e la sua fisarmonica”

16:30: saggio di ballo gruppo”Bailamos”

17:00: Degustazione “Schiacciate Blufesi”

17:30: comedy show con Monsier Barnaba “In valigia”

18:30: spettacolo cabaret con I Badaboom in “Piacere noi siamo I Badaboom”

19:30: degustazione prodotti a base di “finocchietto selvatico”

20:30: estrazione lotteria della “ 9° Sagra del finocchietto selvatico di Blufi”

Com. Stam. + foto