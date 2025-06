Tutto pronto per l’edizione 2025 di “Villaggio Letterario – Libro Fest”: una settimana tra scienza, archeologia e inclusione a Ustica dedicata a Gaetano Giorgio Gemmellaro

Tutto pronto a Ustica per l’undicesima edizione “Villaggio Letterario – Libro Fest”, la rassegna ideata da Anna Russolillo e dedicata al dialogo tra scienza, archeologia, inclusione e bellezza, in programma dal 25 giugno al 1°luglio 2025.

Il titolo scelto per quest’anno, “Tra terra, mare e cielo. Vietato non toccare”, racchiude l’essenza di un progetto che fonde scienza, natura, archeologia in un’esperienza multisensoriale, diffusa nei luoghi simbolo dell’isola: l’Area Marina Protetta, il Villaggio preistorico dei Faraglioni, il Museo Archeologico “Carmelo Seminara” e il Museo-Laboratorio di Scienze della Terra. L’edizione 2025 è dedicata alla figura di Gaetano Giorgio Gemmellaro (1832–1904), fondatore della geologia siciliana e scienziato di fama internazionale, protagonista della ricerca e della divulgazione scientifica tra Ottocento e Novecento.

Il programma, articolato in una settimana di eventi, prevede visite guidate, laboratori sensoriali e didattici, mostre, incontri serali, degustazioni e una speciale serata astronomica per la Giornata Mondiale degli Asteroidi. Tra le novità più significative, il ciclo “Vietato non toccare”, pensato per interagire direttamente con materiali e reperti archeologici, in veri e propri “laboratori inclusivi”, accessibili a tutti. Un’iniziativa che vuole rendere la cultura partecipata e concreta.

L’inaugurazione del “Villaggio Letterario” si terrà mercoledì 25 giugno alle ore 19:00, presso l’Area Marina Protetta. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Ustica Salvatore Militello, del dirigente generale dei Beni Culturali Mario La Rocca, del direttore del Parco archeologico di Himera, Solunto e Monte Iato Domenico Targia, del direttore dell’Area Marina Protetta di Ustica Davide Bruno, del consigliere alla cultura di Procida Michele Assante del Leccese, dell’assessore alla cultura di Ustica Patrizia Lupo e dei curatori della rassegna, sarà presentato il Poster scientifico “Vero o falso? Studio archeometrico su una scultura rinvenuta durante gli scavi archeologici a Ustica”, illustrato al XIII Convegno Nazionale AiAr all’Università di Palermo. Durante l’incontro saranno discussi i risultati preliminari sulla statua in tufo ritrovata nel 1991 dall’archeologo Robert Ross Holloway al Villaggio dei Faraglioni. Interverranno i professori Giuseppe Montana e Luciana Randazzo del DiSTeM dell’Università di Palermo, l’archeologo Pierfrancesco Talamo (MiC), il geologo Franco Foresta Martin (INGV), e l’architetto Anna Russolillo, ideatrice del Villaggio Letterario. Modererà Valerio Agnesi, professore emerito di Geomorfologia.

Il giorno successivo, giovedì 26 giugno alle ore 19:00, il Museo Archeologico “Padre Carmelo Seminara” ospiterà l’incontro “Gaetano Giorgio Gemmellaro. Il padre della Geologia Siciliana”, ispirato al libro di Valerio Agnesi. Tra i relatori: Alessandro Incarbona, direttore del Museo Gemmellaro di Palermo; Attilio Carapezza, presidente della Società Siciliana di Scienze Naturali; Franco Foresta Martin, direttore del Museo Lab di Ustica; Patrizia Lupo, assessore alla cultura di Ustica, e lo stesso Valerio Agnesi. Modera Michele Assante del Leccese. Giorgio Gemmellaro (1832–1904): professore di Geologia e Mineralogia nell’Ateneo di Catania e rettore dell’Università di Palermo, Gemmellaro fu protagonista del dibattito scientifico europeo e in contatto con lo scienziato inglese Charles Lyell, padre della moderna geologia. Fondatore del Museo di geologia e paleontologia di Palermo, lasciò contributi fondamentali in vulcanologia, paleontologia e rilevamenti geologici in Sicilia. Uomo di scienza e cultura, fu presidente della Società Geologica Italiana nel 1891.

«Con questa undicesima edizione – spiega Anna Russolillo – vogliamo rinnovare il legame tra uomo e natura. Il nostro titolo è un invito a non restare distanti, a toccare davvero il mondo che ci circonda, con occhi, mani, mente e cuore. Abbiamo voluto dedicare l’edizione a Gemmellaro per il suo immenso contributo alla scienza e alla memoria della nostra terra».

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e a ingresso libero. Per il programma completo: www.villaggioletterario.it

