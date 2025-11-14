Tutto pronto per l’ultimo week-end assoluto dell’ITF a Solarino

L’azzurra Chiesa firma la terza semifinale in tre settimane. Nel doppio hanno trionfato Pohle–Stusek

Solarino (Sr) – La Terranova Cup entra nella sua fase conclusiva e accompagna Solarino verso l’ultima penultima giornata dell’ITF World Tennis Tour, appuntamento che chiude dieci anni di tennis internazionale in provincia di Siracusa. Domani, sabato 15 novembre, il campo centrale ospiterà le semifinali del singolare femminile, preludio del grande finale di domenica.

Il programma si inaugurerà alle 10:00 con la sfida tra Fiona Ganz (Svizzera, testa di serie n. 4) e Camilla Zanolini (Italia, n. 2). Ganz arriva all’appuntamento forte della vittoria netta nei quarti contro Gadient (6-2 6-2), mentre Zanolini ha consolidato il proprio ruolo da protagonista del tabellone superando la sorprendente Galiievska con un severo 6-1 6-0.

A seguire, il secondo posto in finale sarà conteso da Julia Stusek (Germania, n. 5) e Deborah Chiesa (Italia, n. 3). Per Chiesa questa semifinale rappresenta un risultato particolarmente significativo, è infatti la terza consecutiva in Sicilia in tre settimane di gioco a Solarino. Di fronte a lei, Stusek sta vivendo un torneo altrettanto convincente, culminato nei quarti con il successo su Toma.

Intanto, sono già state assegnate le finali del doppio, che hanno visto trionfare la coppia Victoria Pohle – Julia Stusek, vincitrici con un doppio 6-0 6-1 su Gadient–Wildgruber. Per Stusek, qualificata anche in semifinale nel singolare, si tratta di una settimana da protagonista assoluta.

Il torneo si avvia così al suo ultimo atto: domenica andrà in scena la finale del singolare, momento conclusivo della Terranova Cup e dell’intero ciclo del World Tennis Tour a Solarino. A premiare le giocatrici saranno il sindaco di Solarino, Tiziano Spada, e il delegato Fitp Siracusa, Nuccio Rubino, per un’ultima celebrazione che suggellerà dieci anni di tennis internazionale sul territorio.

