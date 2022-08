TV: Nel mese dedicato ai grandi maestri dell’obiettivo Don’t Blink, il ritratto intimo di Robert Frank firmato dal Laura Israel, su Sky Arte

APPUNTAMENTO CON LA FOTOGRAFIA Ogni venerdì dal 5 agosto una prima serata dedicata ai grandi dell’obiettivo, da Vivian Maier a Robert Frank, da Letizia Battaglia a Annie Leibovitz. Il 19 agosto, Giornata mondiale della Fotografia, Dont’ blink, il ritratto intimo di Robert Frank firmato da Laura Israel

Per celebrare il 19 agosto la Giornata Mondiale della Fotografia, Sky Arte propone un approfondimento tematico per tutto il mese, con la prima serata del venerdì dedicata a documentari biografici : Venerdì 5 agosto alle 21:15 si comincia con il pluripremiato documentario di John Maloof e Charlie Siskel Alla Ricerca di Vivian Maier – appassionante tentativo di ricostruire la misteriosa figura di una bambinaia con la passione per la street photography – mentre Venerdì 12 agosto alle 21:15 sarà la volta di Letizia Battaglia Shooting the Mafia, un ricordo dell’artista palermitana recentemente scomparsa – diventata famosa prima come fotoreporter del quotidiano L’Ora e poi come appassionata “narratrice” dei tanti volti di Palermo.

Il 19 agosto alle 21.15 il ritratto di Robert Frank in Don’t Blink; con le sue opere Robert Frank ha rivoluzionato i canoni della fotografia e del cinema indipendente, ritraendo la vera essenza degli Stati Uniti e documentando, fra gli altri, la Beat Generation e la carriera dei Rolling Stones, ed esplorando i legami familiari e l’amicizia, la memoria e la perdita. Robert Frank, che si è raramente concesso a interviste, accetta qui di essere ripreso dalla telecamera di Laura Israel, sua fidata collaboratrice, fotografa, montatrice e regista di documentari, e si presenta con onestà e sincerità, scendendo nel suo io più solitario e nascosto. Il film lo racconta come artista e come uomo, dalle sperimentazioni cinematografiche ai progetti fotografici, fino alla vita privata, alle amicizie e alla drammatica perdita dei figli, per tracciare uno straordinario ritratto, poetico e ruvido al tempo stesso.

Venerdì 26 agosto alle 21:15 chiude il ciclo Obiettivo Annie Leibovitz, life through a lens, in cui amici, colleghi e alcuni dei soggetti “catturati” con il suo obiettivo, come Patti Smith, Mikhail Baryshnikov, i Rolling Stones e Whoopi Goldberg, raccontano la Leibovitz e la sua carriera, dalle foto in trincea in Vietnam fino alle copertine dei grandi magazine.

Il palinsesto del 19 agosto invece proporrà inoltre una maratona di contenuti a tema, come le tre stagioni di Fotografi e molti altri documentari sulle vite e le opere di alcuni dei più grandi artisti dell’obiettivo.

APPUNTAMENTO CON LA FOTOGRAFIA | Da venerdì 5 agosto alle 21.15 su Sky Arte, in streaming si NOW e disponibile on demand.

Com. Stam.