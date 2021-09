16.15-17.00 AREA panchine

SGNIFFE E SGNAFFE: Quando Zeralda cucinò per Tomi

Lungo la strada un orco affamato e un autore affermato incontrano una bambina…

Lettura ad alta voce a cura di Carla Ghisalberti con bambine e bambini coraggiosi.

Dai 5 anni in su

17.00-18.00 AREA alberiI FIORI. E LE LORO RADICI

Sguardi, memoria e narrazione attraverso le parole di Mario Boccia e Sonia MariaLuce Possentini, autori di “La Fioraia di Sarajevo”, un libro struggente e delicato, edito da Orecchio acerbo.

Dagli 8 anni in su e per tutti

17.00-18.00 AREA libreria

ROSINA, LE FRITTELLE E LO ZIO LUPO

Un’antica fiaba che racconta di un Lupo, frittelle e una bambina golosa nella lettura e nella narrazione di Carla Girandola. Tra fame e paura di essere mangiati, una narrazione ironica, con un finale a sorpresa.

Dai 4 anni in suPrenotazione obbligatoria18.00-19.00 AREA libreria

MANIFESTO SEGRETO

Un laboratorio di stampa serigrafica a cura di Else Edizioni, per immaginare e creare il proprio manifesto.

Dai 6 ai 10 anni

Prenotazione obbligatoria18.00-19.00 AREA panchineMIRAGGI A PALMIRA

“Dalil”, un libro che rende omaggio alla Siria, all’umanità di una terra martoriata.

Presentazione/laboratorio a cura di Francesca Bellino, autrice.

Dai 6 anni in su

19.00-20.00 AREA alberiIL SAPORE DELLA MEMORIA

Incontro aperto al dibattito con Barbara Ferraro e Sonia MariaLuce Possentini, autrici di “Gli zoccoli delle castagne”, pubblicato da Read Red Road. Modera Paolo Cesari. Letture ad alta voce di Oriana Fiumicino.

Per ragazze e ragazzi dai 10 anni in su

19.00-20.00 AREA libreria

ANIMANI

Roberta Cavaliere terrà un laboratorio creativo per realizzare giochi di carta per le dita, marionette.

Personalità pinguine.

Dai 4 ai 6 anniPrenotazione obbligatoria20.30-21.15 AREA panchine

IL RAGAZZO LEONE

Un viaggio fantastico assieme a Sonny Olumati per raccontare attraverso le avventure del ragazzo leone di grandi sfide, realtà, e sentimenti universali.

Dagli 8 anni in su

21.30-22.30 AREA alberi

PEZZETTINI

Serata speciale di Altramente sotto le stelle per la presentazione del libro “Voci e suoni” della collana “Coltivare scrittrici e scrittori”. Gli autori racconteranno la fatica e la bellezza del loro percorso creativo discutendo con esponenti del mondo editoriale e dello spettacolo.

Per tutti

Libreria Il giardino Incartato

Via del Pigneto 303/c

00176 – Roma

Tel. 0696045437

ilgiardinoincartato@gmail.com