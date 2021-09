A pochi giorni dalla conclusione di Ucci Ucci, se ti trovo ti leggo!, il primo Festival di letteratura per l’infanzia e l’adolescenza ideato dalla libreria romana Il Giardino Incartato, le libraie registrano emozionate il successo della manifestazione e già pensano all’edizione 2022.

Si terrà ancora una volta a settembre e chiamerà a raccolta una nutrita e raffinata rappresentanza di autori, illustratori, narratori, attori, lettori ad alta voce, musicisti, artisti provenienti da varie parti d’Italia, legati a doppio filo al mondo dei libri per bambini e ragazzi.

Ci saranno scrittori in grado di raccontare avventure fantastiche e trascinanti, che sapranno accendere l’entusiasmo dei loro giovani fan, come è accaduto sabato 11 settembre con Davide Morosinotto. Difficile contenere la pioggia di domande e curiosità che gli sono state indirizzate dai tanti bambini e bambine accorsi al Pigneto per incontrarlo. Ci saranno giornalisti e oratori incredibili, pronti a incantare piccoli e grandi con il racconto appassionante di opere che hanno segnato la storia, come ha fatto Paolo di Paolo con la sua

presentazione della Divina Commedia a misura di bambino, nell’incontro dal titolo Dall’Inferno al Paradiso: in viaggio con Dante.

Ci saranno illustratori e illustratrici dalle mani piumate e il cuore sempre in ascolto, come Sonia MariaLuce Possentini, e altre che, con generosità, si metteranno in gioco allegramente coi bambini, come MariaChiara Di Giorgio e Claudia Palmarucci. Ci saranno scrittrici

emancipate piene di ironia e intelligenza, come Enrica Tesio. E disegnatori carismatici e amatissimi dagli amanti dei fumetti, come Gud; ci saranno creativi con la voglia irrefrenabile di sperimentare, come MOOK, e professionisti alla guida di laboratori originali, capaci di insegnare qualcosa di nuovo, come quello di stampa serigrafica a cura di Else Edizioni, o quello di narrazione tenuto da Fiona Sansone. Ci saranno veterani esperti di poesia e letteratura, come Grazia Gotti, e abili narratori con le loro letture ad alta voce irresistibili e spiazzanti. Si succederanno momenti di divertimento e altri di riflessione e dibattito. Ci sarà il passato, il valore della memoria sempre difeso, e ci sarà il futuro, con le voci più interessanti tra le nuove leve del panorama editoriale per l’infanzia e l’adolescenza.

Sarà una Festa del Giardino e di tutti, che porterà in piazza le famiglie e farà stare svegli fino a tardi i più piccoli. Sarà ancora una volta un’occasione per meravigliarsi e crescere insieme, tra le pagine dei libri più belli.

“Una cosa sola abbiamo deciso di modificare per il prossimo anno: vogliamo riuscire a ritagliarci degli scampoli di tempo per poter assistere a tutti gli eventi che organizzeremo. Per il resto siamo soddisfatte dalla ricchezza degli eventi proposti, dalla partecipazione entusiasta degli amici del Giardino Incartato così come di persone che ci hanno scoperto in questa occasione. Delle emozioni, della genuinità di quanto condiviso, della scoperta. Ci sembra sia passato tanto tempo da quando abbiamo riposto via l’ultima sedia, le ultime luci. Non resta che aspettare il prossimo settembre. Ci stiamo già pensando, non vediamo l’ora!” (Barbara Ferraro e Cecilia Mancini)

Un ringraziamento sentito a tutti i fantastici ospiti che hanno animato la prima edizione di Ucci Ucci, se ti trovo ti leggo!

Altramente, Paola Bacosi, Marco Barretta, Mario Bellina, Francesca Bellino, Bibliopoint Tarducci, Biblioteca Mameli, Mario Boccia, Roberta Cavaliere, Paolo Cesari, Luca Collepiccolo, Carla Colussi, Antonietta De Lillo, Mariachiara Di Giorgio, Paolo Di Paolo, Lorenza Di Sepio, Else Edizioni, Barbara Ferraro, Oriana Fiumicino, Ludovico Franco, Carla Ghisalberti, Silvio Gioia, Riccardo Gola, Grazia Gotti, Gud, Internazionale Kids, Elisabetta Lodoli, Cecilia Mancini, Mook, Davide Morosinotto, Alessandro Moscetti, Claudia Palmarucci, Sonia Maria Luce Possentini, Linda Rebecchini per Edizioni Corsare, Sonny Sampson Olumati, Fiona Sansone, Enrica Tesio.

