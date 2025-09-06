UCI Cinemas: a Palermo torna Kids Club, la rassegna domenicale inclusiva con versioni autism friendly

Palermo, 6 settembre 2025 – Gli spettatori di Palermo tornano a vivere l’atmosfera unica del grande schermo in compagnia dei più piccoli grazie a Kids Club, la rassegna domenicale di UCI Cinemas dedicata alle famiglie.

L’iniziativa propone film adatti a tutte le età, dai cartoni animati alle storie più avventurose, offrendo un’occasione per condividere insieme la passione per il cinema. Le proiezioni sono in programma la domenica mattina nell’UCI Cinemas Palermo con un biglietto dal costo di 4,5 euro.

Accanto alle proiezioni tradizionali è prevista anche la versione autism friendly, caratterizzata da luci attenuate, volume ridotto e un ambiente più tranquillo, pensata per rendere l’esperienza accessibile e confortevole anche al pubblico con disturbi dello spettro autistico.

Il calendario della rassegna prevede Elio domenica 7 settembre 2025 e Lilo & Stitch domenica 14 settembre 2025. I biglietti sono disponibili sul sito di UCI Cinemas al seguente link: https://ucicinemas.it/promozioni/offerte/kids-club.

Il gruppo ODEON Cinemas Group è il più importante circuito cinematografico europeo e fa capo alla società AMC Entertainment Holdings. In Italia è presente con il Circuito UCI CINEMAS, leader sul territorio nazionale con 36 strutture multiplex e un totale di 369 schermi.

Per assistere agli spettacoli è possibile acquistare i biglietti presso le biglietterie automatiche di UCI o tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it

