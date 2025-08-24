UCI Cinemas celebra “I Puffi – Il Film” con gadget per i più piccoli

Il 27 agosto negli UCI Cinemas arriva “I Puffi – Il Film”. In occasione dell’uscita del film animato nelle sale il circuito propone una serie di iniziative dedicate alle famiglie e ai fan degli iconici personaggi blu.

Gli spettatori che acquisteranno i biglietti per “I Puffi – Il Film” tramite il sito o l’app UCI Cinemas, per gli spettacoli in programma fino al 31 agosto, riceveranno in omaggio uno sticker esclusivo ispirato ai protagonisti della storia: Grande Puffo, Puffetta e Gargamella.

“I Puffi – Il Film” , diretto da Chris Miller, segue le vicende di Grande Puffo (doppiato in italiano da Paolo Bonolis), rapito dai perfidi Gargamella e Razamella (con la voce di Luca Laurenti). A guidare la missione di salvataggio è una determinata Puffetta (che nella versione originale ha la voce di Rihanna), disposta a tutto per riportare il loro leader a casa e salvare il villaggio.

