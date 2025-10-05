UCI Cinemas: torna in sala la saga di Twilight

Twilight torna al cinema: la magia della saga rivive ad ottobre e novembre negli UCI Cinemas. Aperte le prevendite

Vent’anni dopo l’uscita del romanzo di Stephenie Meyer, gli spettatori rivivranno sul grande schermo il fenomeno mondiale che ha conquistato un’intera generazione, interpretato da Kristen Stewart e Robert Pattinson

UCI Cinemas annuncia il ritorno sul grande schermo di una delle saghe più amate di sempre: Twilight. Per celebrare il fenomeno che ha fatto sognare milioni di fan in tutto il mondo, infatti, i film della saga tornano in tutte le sale del circuito in alcune date selezionate, da ottobre a novembre.

Questo il calendario completo:

Twilight: 6 e 7 ottobre

New Moon: 13 e 14 ottobre

Eclipse: 20 e 21 ottobre

Breaking Dawn – Parte 1: 27 e 28 ottobre

Breaking Dawn – Parte 2: 3 e 4 novembre

A vent’anni dalla pubblicazione del romanzo di Stephenie Meyer, che ha conquistato milioni di lettori a livello internazionale, gli spettatori potranno rivivere la storia di Bella Swan ed Edward Cullen, interpretati da due giovanissimi Kristen Stewart e Robert Pattinson, destinati a diventare star di Hollywood.

Un appuntamento imperdibile per tutti i fan della saga e per chi desidera lasciarsi trasportare ancora una volta nel mondo romantico e misterioso di Twilight grazie a UCI Cinemas. Le prevendite sono aperte. I biglietti sono disponibili al seguente link: https://ucicinemas.it/film/twilight

Com. Stam. + foto

UCI Cinemas

Il gruppo ODEON Cinemas Group è il più importante circuito cinematografico europeo e fa capo alla società AMC Entertainment Holdings. In Italia è presente con il Circuito UCI CINEMAS, leader sul territorio nazionale con 34 strutture multiplex e un totale di 344 schermi.

Per assistere agli spettacoli è possibile acquistare i biglietti presso le biglietterie automatiche UCI Cinemas, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it