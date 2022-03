Ucraina: Borgonzoni, “Al lavoro per garantire continuità educativa a bambini e giovani che studiano materie artistiche”

«Ringrazio i rappresentanti del Ministero dell’Istruzione, del Ministero dell’Università e della Ricerca e il Ministro per le Politiche Giovanili per aver prontamente accolto il mio invito a partecipare alla prima riunione tecnica, lunedì prossimo 21 marzo, alle ore 11, sull’emergenza educativa in atto innescata dal conflitto in Ucraina».

Lo dichiara il Sottosegretario di Stato per la Cultura, Lucia Borgonzoni. «L’obiettivo – prosegue – è quello di costruire insieme, ciascuno secondo le proprie competenze, una rete che assicuri continuità formativa a studentesse e studenti ucraini che hanno dovuto interrompere gli studi artistici, a causa della guerra. Dobbiamo fare in modo che vengano ospitati, insieme alle famiglie, in quelle città che garantiscano loro di continuare il percorso iniziato. Il Ministero della Cultura lavorerà sull’accoglienza e l’aiuto di chi è già artista, ma non possiamo dimenticare i giovanissimi che hanno intrapreso da poco quella stessa strada e che ancora studiano in Conservatori, Accademie o Scuole Superiori».

