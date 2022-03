Ucraina: Borgonzoni, “Garantire continuità alla formazione dei giovani artisti in fuga dalla guerra

Tavoli UNESCO per risposte urgenti alla cultura” «La prossima settimana promuoverò un incontro interministeriale con il ministro per le Politiche Giovanili, il Ministero dell’Istruzione e il Ministero dell’Università e della Ricerca per coordinare l’attività di assistenza e inserimento nei percorsi formativi delle scuole italiane di ogni ordine e grado delle studentesse e degli studenti ucraini in fuga dalla guerra che nel loro Paese si stavano formando in materie riguardanti l’arte, il cinema, la musica.

La formazione di questi ragazzi non va interrotta». Lo ha dichiarato il Sottosegretario di Stato per la Cultura Lucia Borgonzoni, che assicura: «Amplieremo anche alle giovani artiste e ai giovani artisti ucraini il progetto di borse di studio previsto per le ragazze afghane».

«Proprio in queste ore – ha aggiunto il Sottosegretario Borgonzoni – in sede UNESCO stiamo partecipando a una serie di incontri con i professionisti della cultura ucraini – manager dei siti patrimonio dell’umanità, direttori di musei e professionisti responsabili del patrimonio – al fine di identificare bisogni urgenti. Pertanto, l’UNESCO mobiliterà i partner internazionali durante una riunione di coordinamento della risposta alle emergenze con l’Istituto delle Nazioni Unite per la formazione e la ricerca, il Centro internazionale per lo studio della conservazione e del restauro dei beni culturali, Blue Shield International, il Consiglio internazionale dei musei, l’International Council on Monuments and Sites e Aliph».

Com. Stam.