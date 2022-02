Ucraina: Giammanco, “Compiere ogni sforzo per la pace”

“La condanna nei confronti della Russia dev’essere unanime, senza spazio per i distinguo. L’aggressione armata a uno Stato sovrano viola il diritto internazionale e la risposta dell’Occidente non può, come è stato, che essere ferma.

D’altro canto, occorre compiere ogni sforzo per porre fine a questo massacro, che ha un prezzo altissimo prima di tutto in termini di vite umane. Il muro contro muro rischia di allargare e intensificare il conflitto. Per questo occorre che l’Europa si impegni per favorire il raggiungimento di una tregua. L’obiettivo dev’essere la pace, senza per questo cedere alle velleità del dittatore Putin”. Lo scrive su Facebook Gabriella Giammanco, Vicepresidente di Forza Italia in Senato.

