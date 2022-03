Ucraina: Rosato (IV) grazie a cittadini e Stato per grande impegno

C’è una guerra nella guerra: quella contro il tempo per mettere in sicurezza le vittime più vulnerabili di questo conflitto: i bambini e gli adolescenti in fuga dalle loro città assediate dai bombardamenti.

Hanno lasciato le loro case, parte della loro famiglia e percorso centinaia di chilometri per mettersi in salvo, per raggiungere la Polonia, la Romania. Da lì ne sono già arrivati in Italia più di 3000: i più fortunati accompagnati dalle loro mamme e poi ci sono quelli che arrivano soli e che trovano ospitalità presso strutture gestite dalla Caritas, dalla amministrazioni locali, dai volontari di diverse associazioni. Ma anche da famiglie italiane che aprono le loro case e il loro cuore alle vittime innocenti di questo conflitto. A loro va la nostra gratitudine, accanto all’impegno dello Stato. I ministri Elena Bonetti e Luigi Di Maio sono già al lavoro per i corridoi speciali per facilitare questi arrivi, per limitare al massimo le vittime innocenti, perché arrivati qui trovino casa, scuole, servizi adeguati.

Lo scrive sui social il Presidente di Italia Viva Ettore Rosato

Com. Stam.