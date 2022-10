Udinese rivelazione della Serie A

Ha avuto termine, con il posticipo di ieri sera tra Verona e Udinese, l’8^ giornata di Serie A. Una giornata nella quale abbiamo avuto delle conferme, sia dai giocatori che dalle squadre più in forma.

Spicca tra queste protagoniste una squadra in particolare, uscita vittoriosa dal posticipo già nominato, l’Udinese di Sottil. Quest’ultimo, in difficoltà soprattutto nei primi ¾ del match, si è ancora dimostrato un coach abile nelle scelte, rimontando la partita proprio con i cambi.

Questo aspetto, in cui i bianconeri eccellono in questa stagione, ci fa capire quanto questa squadra abbia raggiunto un livello di compattezza e qualità smisurato, non solo tra i titolari ma anche in panchina.

Di fatto, il vero trascinatore è più volte partito dalla panchina, regalando comunque tante gioie: Beto. Il centravanti brasiliano, anche stavolta, è riuscito a terminare nel tabellino dei marcatori, avviando la rimonta terminata con il 2-1 per la sua squadra.

Da non sottovalutare però anche il grande lavoro di Gerard Deulofeu, autore di 6 assist in questo campionato, 6 come anche le vittorie dell’Udinese in questa stagione, frutto del terzo posto.

Volano però, ancora una volta, Napoli e Atalanta, prime con 20 punti.

I partenopei, nonostante un avversario difficile da sbaragliare come il Torino, hanno fin da subito dirottato il match, segnando 3 gol nei primi 40 minuti.

I granata, soprattutto nel secondo tempo, hanno tenuto testa agli azzurri, perdendo nonostante tutto 3-1, impotenti dinanzi all’imperiosità dell’autore della doppietta Zambo Anguissa.

Parlando di match winner, va nominato, ancora una volta, Rafael Leao. Il Milan, dopo l’1-1 agguantato dall’Empoli negli ultimi minuti, è riuscita a siglare 2 gol sempre nei minuti di recupero. Tra i marcatori, oltre al portoghese e Rebic, trova il primo gol Ballo Tourè, autore del gol del vantaggio, seguito poi dal 3-1 di Leao.

Se da una parte il Milan sorride, I neroazzurri soffrono. L’Inter, impegnata contro la Roma in un periodo difficile della stagione, stecca l’ennesimo scontro diretto, perdendo per 2-1. È proprio contro lo Special One, che la squadra di Inzaghi, perde dinanzi ai propri tifosi, stanchi e volenterosi di una rivoluzione del club.

Tra le notizie del campionato emerge soprattutto la Dea e il suo nuovo gioco. Effettivamente l’Atalanta, prima in classifica con 20 punti insieme al Napoli, vince e convince, dimostrando però un carattere diverso. Nonostante I pochi gol, Gasperini, sta approfittando dell’assenza dalle coppe, sfruttando al 100% tutta la propria rosa, protagonista domenica dell’1-0 contro la Fiorentina.

In questa giornata inoltre siamo stati spettatori di tante marcature, siglate soprattutto in quel di Sassuolo, dove I neroverdi hanno sopraffatto la Salernitana vincendo per 5-0, e all’Olimpico, dove la Lazio ha rifilato 4 gol allo Spezia.

Iniziano ad ambientarsi sempre di più nel campionato anche le neopromosse, tutte protagoniste di risultati utili domenica pomeriggio. Oltre il Lecce e la Cremonese però, fermate nello scontro diretto per 1-1, brilla sempre più il Monza di Palladino.

I Lombardi, dopo un iniziò disastroso, hanno di fatto ottenuto la seconda vittoria consecutiva, questa volta contro la Sampdoria e per 3-0.

Stesso risultato ottenuto anche dalla Juventus, anch’essa come l’Inter in una situazione grigia, che però è riuscita a rispondere facendo sorridere i tifosi, nell’impegno contro il Bologna.

di Roberto Di Cesare