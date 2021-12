Ue: Giammanco, “Si rinnovi super bonus senza limiti di reddito”

“Dato che si avvicina l’approvazione della legge di Bilancio ne approfitto per chiederle il rinnovo del super bonus anche per le case unifamiliari a prescindere dal reddito, per non interrompere gli effetti positivi sull’economia di questa misura che, oltretutto, contribuisce in modo determinante al risparmio energetico” così Gabriella Giammanco, Vicepresidente di Forza Italia in Senato, intervenendo in Aula alla presenza del Premier Draghi.

Occorre proseguire nel cammino verso la transizione energetica ma, allo stesso tempo, impegnarsi affinché questa sia più sostenibile per famiglie, lavoratori e imprese. La transizione green dev’essere, senz’altro, un obiettivo ma non può diventare un’ideologia.

Non è un mistero che Pechino detenga gran parte delle preziose riserve minerarie necessarie alla transizione energetica. Diventare ancor più dipendenti da un regime illiberale, come quello cinese, suscita sicuramente forte preoccupazione.

C’è poi il tema del nucleare di quarta generazione, su cui tanto si sta discutendo a livello europeo e su cui anche l’Italia dovrebbe riflettere e aprire un confronto costruttivo, senza pregiudizi ideologici ne’ preclusioni” conclude Giammanco.

