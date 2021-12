Ue, illegittima la norma che vieta ai residenti di circolare con un veicolo immatricolato all’estero 655

Il divieto imposto in Italia ai residenti da oltre 60 giorni di circolare con un veicolo immatricolato all’estero è illegittima perché contraria al diritto europeo.

Lo ha stabilito una recente sentenza della Corte di giustizia dell’Ue, decidendo su una vicenda che nasce da una multa elevata dalla polizia stradale ad una coppia di coniugi che viaggiava a bordo di un’automobile immatricolata in Slovacchia, dove era residente la donna, ma guidata dal marito, che invece era residente in Italia da oltre 60 giorni, in violazione dell’articolo 93 del codice della strada. La vicenda è finita però davanti ai giudici europei, che hanno dato ragione ai due coniugi, ritenendo la norma italiana in contrasto con il diritto comunitario, in quanto il fatto che l’auto slovacca fosse guidata da un italiano sarebbe qualificabile come prestito d’uso transfrontaliero a titolo gratuito di un autoveicolo, equivalente a un movimento di capitali. Di conseguenza il divieto italiano imposto dalla norma comporterebbe una restrizione alla libera circolazione di capitali tra i paesi Ue, del tutto inammissibile. Al momento nulla cambia nel nostro diritto interno, ma il legislatore dovrà intervenire per modificare questo articolo del codice della strada, ma d’ora in poi in caso di multa qualora si dovesse guidare un veicolo con targa non Italiana si potrà impugnare il verbale invocando l’applicazione della sentenza della Corte Ue.

Ciro Cardinale

Com. Stam.