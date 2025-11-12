Uffici Demografici Marsala. Ampliati gli orari di apertura al pubblico sia nella sede centrale che nei distaccamenti periferici

La recente trasformazione a tempo pieno dei contratti del personale dipendente prima ad orario ridotto (da settembre a 36 ore) consente ora di ampliare l’apertura al pubblico dei servizi Anagrafe e Stato Civile.

Lo rende noto l’Assessorato ai Servizi Demografici, diretto da Gaspare Di Girolamo.

I competenti Uffici del Comune di Marsala – sede centrale di via Garibaldi – già da lunedì scorso, infatti, hanno ampliato l’apertura al pubblico: gli utenti saranno ricevuti da lunedì a venerdì dalla ore 8.30 alle ore 13.00; mentre resta invariato l’orario di apertura pomeridiana di martedì e giovedì (ore 15.30 / 17.00). Identiche fasce orarie di ricevimento del pubblico saranno osservate dalle sedi anagrafiche periferiche, a secondo delle giornate di apertura dei distaccamenti. In particolare:

San Leonardo, martedì e venerdì

Paolini, lunedì, mercoledì e giovedì

Strasatti, da lunedì a venerdì

