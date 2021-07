Di concerto con la struttura Ugl Lucana, il Segretario Responsabile Ugl Autonomie Locali, D.ssa Ornella Petillo, ha nominato il già dirigente sindacale Giovanni Pacifico, Responsabile Regionale Basilicata e Provinciale Potenza della Federazione UGL Autonomie.

Pacifico ha così dichiarato: “Desidero ringraziare il Segretario Nazionale Petillo, i Dirigenti Ugl in Basilicata e in particolare il Segretario Utl Potenza Giuseppe Palumbo, a cui va la mia gratitudine per la fiducia che hanno voluto accordarmi ed i quali saranno per me un saldo punto di riferimento. Sarà mia premura onorare, al meglio delle mie capacità e delle mie forze, l’importante compito che mi è stato affidato, mettendomi a disposizione non solo degli iscritti, ma di tutti i lavoratori che si vorranno avvicinare alla Federazione Ugl Autonomie. Spero – ha concluso Pacifico – di rappresentare per i colleghi un nuovo riferimento, nonché una risorsa, per ogni esigenza e problematica, che di certo non mancano nei diversi ambiti della Pubblica Amministrazione Locale di Basilicata”.

