UGL Catania: Buon lavoro alla giunta, subito concertazione e impegno per la città

“L’UGL Catania augura buon lavoro alla nuova giunta comunale e auspica l’avvio immediato di una stagione di concertazione reale, di ascolto e di dialogo con le parti sociali”.

A dichiararlo è Giovanni Musumeci, segretario provinciale dell’UGL Catania, che sottolinea la necessità di recuperare un rapporto stabile con le organizzazioni sindacali.

Musumeci richiama l’urgenza di un confronto operativo con l’amministrazione: “È fondamentale che la giunta convochi al più presto le organizzazioni sindacali per affrontare insieme le priorità della città”.

Il segretario ribadisce infine l’esigenza di una visione condivisa sul futuro di Catania, in una fase già segnata da nuove perdite per la comunità: “Catania ha bisogno di ripartire tutti insieme, con una prospettiva unitaria che coinvolga tutte le sue componenti. Una città che, al danno, aggiunge la beffa di perdere quanto ha di bello e unico, come l’anfiteatro delle Ciminiere andato perduto nell’incendio dei giorni scorsi. Ci auguriamo che l’impegno manifestato da più parti politiche per il suo recupero si trasformi in opportunità concreta al più presto”.

Com. Stam. + foto UGL