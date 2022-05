Ugl Catania: cresce la famiglia del sindacato con l’adesione dell’esperto dirigente Uccio Lauricella

“Passione e competenza a sostegno dei lavoratori e per il radicamento dell’organizzazione nel territorio”

Continua a crescere la grande famiglia della Ugl di Catania. Il segretario territoriale Giovanni Musumeci, infatti, insieme al segretario della federazione provinciale Trasporto aereo Mario Marino, nei giorni scorsi ha accolto con entusiasmo l’adesione del dirigente sindacale Uccio Lauricella. Dipendente della “Algese”, società che cura i servizi aeroportuali all’interno della base di Sigonella, il cinquantacinquenne Lauricella è da lungo tempo sindacalista e, ora, con l’adesione alla Ugl continuerà il suo impegno nell’ambito del settore del Trasporto aereo. Ed in considerazione della sua esperienza maturata nel corso degli anni, il segretario Musumeci ha affidato al neo dirigente anche la delega per le materie inerenti i contratti collettivi nazionali di lavoro “Fise Assoambiente”, “Multiservizi e servizi integrati” e “Logistica”. “Diamo il benvenuto all’amico Uccio che abbiamo apprezzato nelle occasioni in cui ci siamo trovati a dialogare e collaborare per il bene dei lavoratori del nostro territorio – dicono Musumeci e Marino. Conosciamo la sua passione per l’attività sindacale e la sua competenza che, siamo certi, continuerà a mettere a disposizione a sostegno dei nostri iscritti e per contribuire al processo di radicamento del sindacato nella città e nell’area metropolitana.” “Ringrazio la Ugl per avermi dato la possibilità di proseguire un percorso iniziato insieme a tanti lavoratori che hanno deciso di seguire questa strada per la tutela dei diritti nei luoghi di lavoro delle nostre comunità – aggiunge soddisfatto Uccio Lauricella. Si apre adesso un’altra pagina di storia sindacale personale, che continuerà con lo stesso spirito di sempre per raggiungere nuovi obiettivi sindacali e sociali.”

