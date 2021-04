“Riconoscimento all’impegno sindacale ed alla crescita della categoria” La vice segretaria territoriale e segretaria provinciale della federazione Ugl scuola Giusy Fiumanò, lo scorso sabato è stata cooptata nel Consiglio nazionale confederale, durante la riunione dell’organo presieduta dal segretario generale Francesco Paolo Capone.

Per Fiumanò, avvocato ed insegnante all’istituto comprensivo “Vespucci, Capuana, Pirandello” di Catania si tratta di un nuovo riconoscimento a livello sindacale, dopo la nomina di reggente della categoria in Sicilia e quella di vice della segretaria nazionale Ornella Cuzzupi. Con l’ingresso della sindacalista sale così a nove la pattuglia di catanesi nel consesso nazionale confederale della Ugl. “Questa nomina ci riempie di orgoglio e, per questo, non possiamo che ringraziare Paolo Capone per aver voluto valorizzare ulteriormente la presenza catanese in ambito confederale, oltre che la ventennale esperienza nel sindacato della nostra Giusy Fiumanò il cui impegno sta contribuendo a far crescere in tutto il territorio il comparto della Scuola, divenendo un punto di riferimento per il personale scolastico – dichiara il segretario territoriale Giovanni Musumeci. A nome di tutta l’organizzazione etnea, quindi, auguro a Giusy Fiumanò un buon lavoro nella certezza che anche da consigliera nazionale fornirà il suo valido supporto.”

Com. Stam.