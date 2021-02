Mercoledì 27 gennaio, presso la sede dell’Unione territoriale di Genova in Via di Brera, si è svolta la prima riunione programmatica del neo costituito coordinamento di UGL Giovani, alla presenza del responsabile nazionale UGL Giovani Marco De Cesare, della nuova coordinatrice genovese Monica Deiana e dei vertici UGL provinciali e regionali.

L’evento, che apre il 2021 e rappresenta il primo passo per la nuova coordinatrice territoriale, si è svolto simultaneamente in presenza e in videoconferenza, consentendo così una grande partecipazione.

Grazie all’intervento del responsabile nazionale De Cesare é stato possibile discutere approfonditamente delle nuove strategie che il Sindacato e la federazione giovanile di UGL hanno sviluppato a livello nazionale per affrontare al meglio le nuove sfide del 2021.

Durante l’incontro si è tenuta un’analisi approfondita delle problematiche legate al rapporto tra i giovani e il mondo del lavoro. Precariato, carenza di offerte e di sbocchi lavorativi, assenza di opportunità e isolamento sociale sono solo alcuni degli aspetti evidenziati. De Cesare ha sottolineato anche il possibile vuoto contrattuale relativo alle professioni emergenti, e quindi la necessità di stipulare contratti nazionali di riferimento che pongano le prime basi per sempre più efficaci regolamentazioni a tutela dei diritti dei lavoratori. Un esempio su tutti il CCNL Rider, siglato da UGL, che rappresenta un grande passo in avanti in questa direzione.

I coordinatori si sono focalizzati poi sulla presentazione delle linee guida per il nuovo anno.

UGL Giovani intende infatti cominciare un percorso di formazione culturale e sindacale allo scopo di fornire ai giovani maggiore consapevolezza in merito ai meccanismi del lavoro, ai doveri e ai diritti di cui godono.

Allo stesso tempo, UGL Giovani fornirà agli iscritti il suo supporto in merito alla ricerca del lavoro, fornendo informazioni dedicate a corsi, concorsi, offerte di lavoro.

Verranno implementate le capacità comunicative e mediatiche del dipartimento giovanile, mentre, con nuove modalità, verranno forniti tutti i servizi già presenti in Sindacato, come la lettura delle prime buste paga o l’interpretazione dei contratti. Si tratterà di uno strumento dedicato ai giovani, nell’ottica di facilitare l’approccio al primo impiego, con un punto d’ascolto che non svolgerà solo attività informativa e di supporto ma sarà anche un punto di aggregazione dove il mondo giovanile possa ritrovare un filo diretto con il mondo lavorativo e sindacale.

In conclusione, UGL Giovani Genova presenterà una serie di eventi totalmente dedicati al mondo giovanile e lavorativo, che avranno luogo sul nostro territorio in sinergia con tutte le federazioni dell’Unione Generale del Lavoro. L’iscrizione a UGL Giovani è gratuita e possibile in età compresa tra i 14 e i 35 anni. Sarà possibile contattare il coordinamento tramite l’indirizzo e-mail uglgiovani@uglgenova.it, e seguirne le attività grazie ai nuovi account social “UGL Giovani Genova” Facebook, Instagram e Twitter.

Monica Deiana

Coordinamento Provinciale Genova

UGL Giovani

Com. Stam.