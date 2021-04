Il 25 Aprile 1874 nacque a Bologna Guglielmo Marconi, fisico autodidatta che a soli vent’anni riuscì a trasmettere e ricevere segnali attraverso la propagazione delle onde radio, modificando molto velocemente il sistema di comunicazione a livello mondiale.

A lui dobbiamo la radio, e dalla radio sono discese televisione, telefonia, trasmissioni satellitari: alle sue intuizioni ed ai suoi studi è indubbiamente legato ciò che oggi utilizziamo con disinvoltura e che spesso diamo per scontato.

UGL Metalmeccanici vuole ricordare Guglielmo Marconi anche in relazione al mondo del lavoro ed occupazionale: quante sono oggi le persone impiegate nel settore dell’elettronica, delle trasmissioni e nel suo indotto? Impossibile quantificare

Come Genovesi vogliamo ricordarlo perché la sua scelta di fondare l’Officina Marconi a Genova – al Molo Giano – nel 1906, rese ancor più operosa Genova la Superba al tempo del suo dominio industriale e portuale sul Mediterraneo. Sulla sua Nave Elettra, soprannominata la nave dei miracoli, dal Golfo di Genova eseguiva gli esperimenti e le prove che gli permisero di produrre apparati radio per il mondo intero

Moltissime furono le sue imprese che permisero in pochi anni di accorciare spazi e tempi delle comunicazioni, ma ne vogliamo ricordare una in partico[1]lare: nel 1930 dal suo panfilo nella splendida baia di Porto[1]fino trasmise un segnale a onde corte che fece accendere le luci all’esposizione universale di Sydney in Australia. Era riuscito in un’impresa che sembrava impossibile: trasmettere segnali da un capo all’altro della Terra

Oggi, dopo un anno di emergenza sanitaria, ci rendiamo conto che gli attuali sistemi di comunicazione che permettono alle persone di lavorare da casa e agli studenti di seguire le lezioni senza uscire dalla propria stanza sono sempre legati alla scoperta ed alla tenacia di Guglielmo Marconi. E sembra sempre più d’attualità lo slogan di un’azienda telefonica di qualche anno fa: Una telefonata allunga la vita. Quanta verità in una semplice sponsorizzazione commerciale! E pensiamo alle videochiamate, che mai come in questo ultimo anno hanno rappresentato per molti l’unico sistema di comunicazione e di conforto.

Questi sistemi di comunicazioni oggi ci sembrano scontati, li abbiamo a portata di mano ovunque ed in qualsiasi momento. Ma proviamo a pensare ancora una volta a quante persone lavorano affinchè noi possiamo avere a disposizione questi strumenti e a quanto sia importante – per esempio – la formula di smart working, soluzione lavorativa che UGL ha sempre fortemente sponsorizzato, che consente di mantenere posti di lavoro in sicurezza là dove altrimenti verrebbero a mancare

Pensiamo a quanto sia importante avere la didattica a distanza, quando l’alternativa sarebbe la sospensione totale delle attività scolastiche. Pensiamo alle consulenze mediche ed all’invio telematico di referti e prescrizioni: in questo periodo le richieste di medicinali ed esami vengono gestite tramite telefono o computer, svuotando letteralmente gli studi medici tutelando così la salute di tutti

Credo che almeno una volta ognuno di noi abbia ricevuto o fatto una telefonata impor[1]tante che abbia cambiato qualcosa nella propria vita: per questo credo che tutti dovremmo dire Grazie e buon compleanno Guglielmo ! Aspettiamo il 150o anno dalla nascita di Guglielmo Marconi e ci auguriamo che le Istituzioni italiane, europee e di tutto il mondo riconoscano a questo Genio, che ha scelto di rimanere Italiano rifiutando la cittadinanza britannica, l’importanza della sua scoperta che ha cambiato per sempre il modo di comunicare.

Gianfranco Elia Segretario Regionale Liguria UGL Metalmeccanici Unione Generale del Lavoro

Com. Stam.