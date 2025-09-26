UGL Salute: Giovanni Ferraro è il nuovo segretario provinciale di Palermo. “Difendere la dignità degli operatori è un dovere”

La segreteria nazionale della UGL Salute ha nominato Giovanni Ferraro nuovo segretario provinciale di Palermo. Una scelta che rafforza la presenza del sindacato sul territorio e conferma la volontà di dare continuità all’impegno tracciato dal compianto Vincenzo Ginnastica, recentemente scomparso.

Ferraro, già coordinatore regionale del 118 Seus in Sicilia, ha accolto l’incarico con determinazione e senso di responsabilità: “Assumere questo ruolo è per me un onore immenso – ha dichiarato – ma anche un impegno concreto che affronto con la massima serietà. Le sfide che ci attendono richiedono unità, visione e azione. Dobbiamo lavorare insieme per tutelare i diritti dei lavoratori, difendere la loro dignità e rilanciare il valore del servizio pubblico. Non esiste un sindacato forte senza il sostegno e la partecipazione di chi vive ogni giorno le difficoltà sul campo. Io ci sarò. E chiedo a tutti di esserci con me.” Il segretario nazionale della UGL Salute, Gianluca Giuliano, ha espresso parole di pieno sostegno: “Giovanni ha sempre dimostrato grande dedizione, spirito di servizio e competenza. Sono certo che saprà portare avanti il lavoro iniziato da Ginnastica e, allo stesso tempo, imprimere una nuova energia all’azione sindacale della UGL Salute a Palermo. Oggi più che mai, abbiamo bisogno di figure solide, capaci di stare accanto ai lavoratori con coraggio e determinazione.” Al nuovo segretario sono giunti anche gli auguri del segretario territoriale UTL UGL di Palermo, Claudio Marchesini, e del segretario regionale UGL Salute Sicilia, Franco Scaduto, che hanno confermato piena fiducia nella sua guida. Con questa nomina, la UGL Salute rilancia con forza la propria azione sindacale in provincia di Palermo, pronta a battersi ogni giorno accanto ai lavoratori del settore sanitario, per una sanità più giusta, più dignitosa, più rispettosa di chi la fa vivere.

Com. Stam. + foto UGL