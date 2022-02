UGL Sicurezza civile Napoli / Campania vertenza vigilanza -lavoratori sui siti ex Carrfour

Questa vertenza nasce tutta in salita, da quando i punti vendita Carrefour in Campania sono ceduti con cessione ramo azienda al gruppo Apulia distribuzione srl e che vedevano impiegati come indotto servizi di vigilanza privata per 30 operatori della sicurezza.

Una vertenza sofferta ma che porta in se’ un risultato positivo per i 30 lavoratori della Vigilanza Privata non armata di cui circa 25 iscritti alla UGL-SIC.CIVILE, oggi assunti CON ACCORDO SINDACALE UGL-

AZIENDA della UNION SECURITY spa. “Da subito ci siamo mobilitati a seguito delle comunicazioni di licenziamento della Fidelity &Security, con dichiarazione di scioperi e richiesta intervento Prefettizio, e grazie alla iniziativa dei lavoratori e abbiamo ottenuto un confronto con la nuova affidataria dei servizi di vigilanza UNION SECURITY spa, che ha accettato la nostra richiesta di incontro. Il tavolo di confronto non e’ stato semplice ed e’ durato una intera giornata, ma alla fine siamo riusciti a garantire occupazione per tutti indistintamente e alle stesse condizioni economiche precedenti.” Afferma Bellusci Giampiero… segretario Provinciale/Regionale UGL SICUREZZA CIVILE. Alla UNION SECURITY spa, riconosciamola disponibilità e la sensibilità messa in campo nella trattativa, conclude il nostro Segretario Ugl Gaetano Panico

Un personale ringraziamento va alla rappresentanza Ugl in particolare al Segretario Provinciale/Regionale UGL SICUREZZA CIVILE Giampiero Bellusci, che determinazione ha seguito l'intera vertenza , ai lavoratori tutti, e non per ultimo al nostro Segretario Utl-Napoli Gaetano Panico che non ha mai mancato un solo secondo del suo costante apporto ad una vertenza conclusa con una grande vittoria.

