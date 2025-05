UIL-FPL Sicilia: “Stabilizzare i precari per restituire dignità e futuro”

La UIL FPL Sicilia rivolge un appello urgente a tutte le amministrazioni pubbliche dell’isola, in particolare alle aziende sanitarie, affinché si attivino tempestivamente per stabilizzare il personale precario che ha maturato i requisiti previsti dalla legge – così in una nota il segretario regionale Uil-fpl Sicilia e Palermo Totò Sampino che prosegue –

il Decreto-Legge 14 marzo 2025, n. 25, noto come “Decreto PA”, è stato convertito in legge il 9 maggio 2025, diventando la Legge 9 maggio 2025, n. 69. Il testo coordinato del decreto-legge con la legge di conversione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 2025, Supplemento Ordinario n. 16, offre un’opportunità concreta per sanare una situazione che da troppo tempo penalizza migliaia di lavoratori e lavoratrici. La proroga fino al 31 dicembre 2026 delle procedure di stabilizzazione per il personale precario non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni che abbia maturato almeno 36 mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni presso l’amministrazione che procede all’assunzione, rappresenta un passo verso la giustizia sociale.

Questi lavoratori e lavoratrici, spesso invisibili, contribuiscono quotidianamente al funzionamento dei servizi pubblici essenziali, ma vivono in una condizione di incertezza che impedisce loro di progettare un futuro sereno. Senza un contratto stabile, non possono accedere a mutui per l’acquisto di una casa, ottenere finanziamenti per un’auto o pianificare la costruzione di una famiglia.

La precarietà non è solo una questione lavorativa, ma una ferita aperta nel tessuto sociale che alimenta disuguaglianze e mina la coesione della nostra comunità.

La UIL FPL Sicilia chiede con forza che le amministrazioni pubbliche siciliane colgano questa opportunità legislativa per riconoscere il valore e il contributo dei lavoratori precari, trasformando la loro condizione in una stabilità che è diritto e non concessione.

È il momento di agire con responsabilità e visione – conclude Sampino – per costruire una pubblica amministrazione più giusta, efficiente e vicina ai bisogni dei cittadini e delle cittadine”.

Com. Stam. + foto UIL FPL Sicilia